[{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István szerint Karácsony Gergely valójában nem akar vitatkozni, szerinte komédia az egész. ","shortLead":"Tarlós István szerint Karácsony Gergely valójában nem akar vitatkozni, szerinte komédia az egész. ","id":"20190918_Tarlos_A_Margitszigeten_talan_olyan_gyavanak_tuntem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aef6960-6ddb-435a-87d1-645eee3dbb45","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Tarlos_A_Margitszigeten_talan_olyan_gyavanak_tuntem","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:59","title":"Tarlós: \"A Margitszigeten talán olyan gyávának tűntem?!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912c5bbe-56f9-48bf-a5da-bc644a3da2d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg ritkán látnak az amerikai seriffek az elektromos árammal működő szerkezetektől magukat távol tartó, ultrakonzervatív életmódot folytató amisoknál sört és hangfalakat. Pedig az ohiói rendőrök éppen ennek voltak szemtanúi. ","shortLead":"Valószínűleg ritkán látnak az amerikai seriffek az elektromos árammal működő szerkezetektől magukat távol tartó...","id":"20190919_sort_es_hangrendszert_rejtegettek_a_lovaskocsijukban_az_amisok__elszaladtak_a_rendorok_elol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=912c5bbe-56f9-48bf-a5da-bc644a3da2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa2dc22-ff2f-4032-80aa-2db57fcd353d","keywords":null,"link":"/elet/20190919_sort_es_hangrendszert_rejtegettek_a_lovaskocsijukban_az_amisok__elszaladtak_a_rendorok_elol","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:06","title":"Sört és hangrendszert rejtegettek a lovaskocsijukban az amisok – elszaladtak a rendőrök elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f548006-04c0-432d-8ec4-a5b5b2835373","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A féktelen bérverseny és az áremelkedések vannak a háttérben.","shortLead":"A féktelen bérverseny és az áremelkedések vannak a háttérben.","id":"20190918_Keptelenseg_megfekezni_a_korhazi_adossagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f548006-04c0-432d-8ec4-a5b5b2835373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23961162-900e-420c-bbab-b001490e138f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Keptelenseg_megfekezni_a_korhazi_adossagot","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:54","title":"Képtelenség megfékezni a kórházi adósságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7ca5ec-a790-4625-b494-a5b16521d490","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még most is rengeteget kell várni az ultrahangos vizsgálatra az újbudai Szent Kristóf rendelőben, pedig soron kívüli intézkedést ígértek.","shortLead":"Még most is rengeteget kell várni az ultrahangos vizsgálatra az újbudai Szent Kristóf rendelőben, pedig soron kívüli...","id":"20190918_hasi_ultrahang_szent_kristof_rendelo_ujbuda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af7ca5ec-a790-4625-b494-a5b16521d490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e57f83b-cf35-42ac-9299-c4e1839c04f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_hasi_ultrahang_szent_kristof_rendelo_ujbuda","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:00","title":"Jövőre lehet csak bejutni hasi ultrahangra egy 11. kerületi rendelőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e34d36-b66e-43d7-8c7f-28250a67f87a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy pénzügyi szolgáltatókat képviselő lobbiszervezethez megy dolgozni a magyar pénzügyi felügyelet egykori vezetője. ","shortLead":"Egy pénzügyi szolgáltatókat képviselő lobbiszervezethez megy dolgozni a magyar pénzügyi felügyelet egykori vezetője. ","id":"20190918_Tavozik_Farkas_Adam_az_Europai_Bankhatosag_elerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67e34d36-b66e-43d7-8c7f-28250a67f87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec8ffd5-b02d-4c12-91cc-da8b52551474","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Tavozik_Farkas_Adam_az_Europai_Bankhatosag_elerol","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:17","title":"Távozik Farkas Ádám az Európai Bankhatóság éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pikáns mondatok a csepeli Fidesz-fórumon, vezetékről lógó vadászpilóta és állampolgári esküt tevő menekült lány. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Pikáns mondatok a csepeli Fidesz-fórumon, vezetékről lógó vadászpilóta és állampolgári esküt tevő menekült lány...","id":"20190919_Radar_360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39736312-3755-4dab-b2c9-61b931c887a8","keywords":null,"link":"/360/20190919_Radar_360","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:30","title":"Radar 360: Szijjártót ölelgetik, videó került ki M. Richárd balesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781defcc-2885-47cc-8772-c5aa7c8bbef8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az angol nyelv régóta küzdött a problémával, most egy nagy múltú szótár megoldani látszik a dolgot. ","shortLead":"Az angol nyelv régóta küzdött a problémával, most egy nagy múltú szótár megoldani látszik a dolgot. ","id":"20190919_Megvan_a_nemsemleges_angol_szemelyes_nevmas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=781defcc-2885-47cc-8772-c5aa7c8bbef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ac89e3-11d4-4b9c-a155-8de5106a2f11","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Megvan_a_nemsemleges_angol_szemelyes_nevmas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 20:29","title":"Megvan az angol szóhasználat a gendersemleges emberekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090b7922-a79c-4605-a0e6-b6a3318af40e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"felnőtteknek szánt\" weboldalakat vizsgálva arra a következtetésre jutottak amerikai kutatók, hogy döntő többségük kiadja látogatói böngészési nyomait harmadik félnek.","shortLead":"A \"felnőtteknek szánt\" weboldalakat vizsgálva arra a következtetésre jutottak amerikai kutatók, hogy döntő többségük...","id":"20190919_pornooldalak_adatgyujtes_szexualis_preferencia_kovetokod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=090b7922-a79c-4605-a0e6-b6a3318af40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95bb9c7-dbe1-4ab9-b86c-f5a98f454b7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_pornooldalak_adatgyujtes_szexualis_preferencia_kovetokod","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:03","title":"Erről azért tudjon, ha pornóoldalak is megnyílnak időnként a gépén vagy telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]