[{"available":true,"c_guid":"13c746bf-2d3d-441d-9560-39d02c90de0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mintha egy Jack London-regényből szabadultak volna.","shortLead":"Mintha egy Jack London-regényből szabadultak volna.","id":"20190925_Farkas_medve_verekedes_fout_allatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13c746bf-2d3d-441d-9560-39d02c90de0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74c0e6b-c012-4ad9-965d-d9c8433e6a68","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Farkas_medve_verekedes_fout_allatok","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:12","title":"Videó: egy farkas nézte, ahogy két medve összeverekedett az út közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarországon nagyjából 70 ezren lehetnek úgy hepatitis C-vírussal fertőzöttek, hogy nem is tudnak róla.","shortLead":"Magyarországon nagyjából 70 ezren lehetnek úgy hepatitis C-vírussal fertőzöttek, hogy nem is tudnak róla.","id":"20190925_Ingyenes_hepatitis_Cszures_lesz_az_orszag_tobb_varosaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53839201-ee1f-4ff2-a002-8e297ba62667","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Ingyenes_hepatitis_Cszures_lesz_az_orszag_tobb_varosaban","timestamp":"2019. szeptember. 25. 07:30","title":"Ingyenes hepatitis C-szűrés lesz az ország több városában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube közleményben jelentette be, hogy megváltoztatja a hitelesítési státusz megszerzésének szabályait, és egyben felülvizsgálatot kezdeményez. A videósok egy emberként tiltakoztak a döntés ellen.","shortLead":"A YouTube közleményben jelentette be, hogy megváltoztatja a hitelesítési státusz megszerzésének szabályait, és egyben...","id":"20190923_youtube_hitelesites_video_vlogger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39947e24-beb6-4400-aa2a-611e3a2bc1bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_youtube_hitelesites_video_vlogger","timestamp":"2019. szeptember. 23. 20:30","title":"Kiakadtak a videósok az újabb változáson, azonnal visszavonulót fújt a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Most lett volna az első fellépése azt követően, hogy több operaénekesnő és balerina is szexuális zaklatásokkal vádolta meg az operalegendát.","shortLead":"Most lett volna az első fellépése azt követően, hogy több operaénekesnő és balerina is szexuális zaklatásokkal vádolta...","id":"20190925_Placido_Domingo_operaenekes_a_kitort_botrany_miatt_elhagyja_a_Metropolitan_operahazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950d9b8e-d4ad-4d99-9cf3-04fc8ff62601","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Placido_Domingo_operaenekes_a_kitort_botrany_miatt_elhagyja_a_Metropolitan_operahazat","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:43","title":"Plácido Domingo operaénekes elhagyja a Metropolitan operaházat a kitört botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Neckermann azt kéri az utasoktól, ilyen esetben azonnal vegyék fel a kapcsolatot a céggel. ","shortLead":"A Neckermann azt kéri az utasoktól, ilyen esetben azonnal vegyék fel a kapcsolatot a céggel. ","id":"20190924_Neckermannutasoktol_is_keszpenzt_kovetelnek_a_kulfoldi_szallodasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d30e15-7f4b-4983-9fb8-d8755ce4f96b","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_Neckermannutasoktol_is_keszpenzt_kovetelnek_a_kulfoldi_szallodasok","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:37","title":"Neckermann-utasoktól is készpénzt követelnek a külföldi szállodások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szüreti bulikat se hagyják ki a NAV ellenőrei, ott is fel fognak bukkanni.","shortLead":"A szüreti bulikat se hagyják ki a NAV ellenőrei, ott is fel fognak bukkanni.","id":"20190924_A_zoldsegeseket_ellenorzi_az_adohatosag_a_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0e6d19-94c0-4a53-894e-95cad0dc4d30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_A_zoldsegeseket_ellenorzi_az_adohatosag_a_heten","timestamp":"2019. szeptember. 24. 06:02","title":"A zöldségeseket ellenőrzi az adóhatóság a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lakcím nélküli magyar állampolgárok nem szavazhatnak, ők azonban választhatók, ha jelöltként indulnak. ","shortLead":"A lakcím nélküli magyar állampolgárok nem szavazhatnak, ők azonban választhatók, ha jelöltként indulnak. ","id":"20190925_28_jeloltnek_csak_telepulesi_lakcime_van_az_onkormanyzati_valasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7eb405-56f2-452e-b83b-3423376a3fed","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_28_jeloltnek_csak_telepulesi_lakcime_van_az_onkormanyzati_valasztason","timestamp":"2019. szeptember. 25. 05:28","title":"28 jelöltnek csak települési lakcíme van az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 97,7 Rádió 1 csak a Fidesz–KDNP kampányeseményeiről adott hírt, a választási bizottság elmeszelte őket.","shortLead":"A 97,7 Rádió 1 csak a Fidesz–KDNP kampányeseményeiről adott hírt, a választási bizottság elmeszelte őket.","id":"20190924_torvenysertes_radio1_kampany_valasztasi_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f26acb-0baa-4a54-bb80-426dc3c316b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_torvenysertes_radio1_kampany_valasztasi_bizottsag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:26","title":"Nyolc hírblokkban is be kell olvasnia a Rádió 1-nek, hogy törvényt sértett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]