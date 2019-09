A várakozásoknak megfelelően három új iPhone-nal is előállt keddi eseményén az Apple. A sokak által várt új telefonok mellé nagyobb képernyővel szerelt iPad és új okosóra is érkezett.

Az Apple idén szeptemberi bemutatója már akkor felmutatott némi hírértéket, mikor az esemény még el sem kezdődött. A teremben ugyanis felbukkant Jony Ive, a vállalat júliusban leköszönt vezető tervezője. Persze nincs ebben semmi meglepő, egyrészt mert a két fél már a válás bejelentésekor további együttműködést ígért, másrészt teljesen egyértelmű, hogy a most bemutatott új készülékek még teljes mértékben Ive kezei alatt születtek.

A következő érdekesség a bemutató harmadik percében következett: amikor a színpadra lépő Tim Cook vezérigazgató elmondta, tudatosan tekint el ezúttal az őszi Apple-események elején szokásos eredményfelsorolástól, mert annyira sok nagyon fontos bejelentenivaló van mára, hogy rögtön a közepébe vág a csapat.

Ezt többé-kevésbé, de inkább kevésbé támasztotta alá a következő néhány perc, amikor is a márciusban bejelentett, Arcade nevű szolgáltatásba érkező mobiljátékokat demózták élőben. A szeptember 19-én induló – havi 4,99 dollárba, vélhetően 1490 forintba kerülő – szolgáltatást jó eséllyel kedvelni fogják az iPhone-on vagy iPaden sokat játszók, a bemutatott programok valóban szépek és kidolgozottak, de az “innováció” kifejezés ezen a ponton még sehogy nem akart a nyelvünkre jönni. A meghívóban márpedig az állt.

A Netflix és társai ellenében – november 1-jén, az ebben a kategóriában meglepően alacsonynak számító, szintén 4,99 dolláros havidíjért – indított Apple TV+ streamingszolgáltatással már kicsit közelebb jutottunk a tűzhöz, főleg amikor kiderült, hogy minden iPhone, iPad és Apple TV készülék vásárlója rögtön kap egy 12 hónapos előfizetést is. Így aki évente cseréli a mobilját, az folyamatosan ingyen kapja hozzá az Apple-féle Netflixet.

Új iPad, új Apple Watch

Az első valóban új termékről ezután esett szó: a 7. generációs iPad a 9,7 hüvelykes kategóriába érkezik, ám a vékonyabb kertnek köszönhetően már 10,2 hüvelykes a képernyője. Az A10 Fusion chippel szerelt táblagép már nem az iOS operációs rendszert kapja, hanem azt a korábban már leleplezett iPadOS-t, mellyel a laptopokéhoz hasonló felhasználói élményt ígér az Apple. A szokásos iPades nyitóáron forgalomba kerülő alapgép szeptember 30-án kerül piacra.

Új óra is érkezik, sorban az ötödik generációs, amely fontos újításai körül elsőként az always-on – azaz nem csak a csukló felemelésekor, hanem folyamatosan bekapcsolt – kijelzőt említette az eszközt bemutató Stan Ng. Rögtön kitért arra is, hogy az új Apple Watch ezzel együtt is hozni tudja majd az “egésznapos” üzemidőt, ami az Apple szótárában egészen pontosan 18 órát jelent. Az almás okosórát eddig sem az üzemidejéért kedvelték használói, nagy kérdés, hogy a gyakorlatban mit lehet majd kihozni úgy, hogy az energiafogyasztásért leginkább felelős – képernyő folyamatosan világít. A mérnökök az úgynevezett LTPO technológiával próbálnak rásegíteni a dologra, amely 60 Hz-ről egészen 1 Hz-re képes csökkenteni a képfrissítési rátát az energiatakarékosság érdekében. A szeptember 20-án piacra kerülő újgenerációs óra említésre méltó újításai egyrészt az alábbi képről olvashatók le, másrészt többségükről írtunk már a júniusi WWDC fejlesztői konferencia kapcsán, amikor is az Apple megmutatta, milyen új szoftver (watchOS 6) is kerül majd óráira.

iPhone 11

Amire mindenki várt – legalábbis az iPhone-tulajdonosok 99%-a mindenképpen, merthogy Tim Cook szerint ennyien elégedettek az almás telefonjukkal –, az ezután következett a bemutatón. Jelesül az új mobilok, melyek közül az iPhone XR – a 300 ezres, olcsóbb iPhone utódjáué érkező iPhone 11 került elő elsőként. Ez 6,11 hüvelykes képernyőt kapott, a várakozásokkal ellenetében ismét LCD-t, nem pedig a drágább iPhone-okban lévő OLED-et. No meg egy A13 Bionic chipet, amely az Apple állítása szerint a világ leggyorsabb mobilos processzora és grafikai vezérlője egyben. Az állítás igazságát napokon, heteken belül mutatják majd meg az első teljesítménytesztek.

Az iPhone 11 hátlapján két 12 megapixeles lencséből álló kamerarendszert található – az egyik ultraszéles –, amely a vállalat ígérete szerint a 2x optikai zoomolási képességgel, új éjszakai móddal és a képeket okosan manipuláló szoftverrel minden korábbi iPhone-nál jobb fotókat készít. Még az állatokról is, az ő esetükben is elérhető lesz ugyanis az emberi körökben gyorsan népszerűvé vált – a hátteret elmosó – portrémód.

A nagyágyú az iPhone 11 Pro

Természetes, hogy még ennél is magasabbra teszi a lécet az iPhone 11 Pro. Phil Schiller, az Apple marketingért felelős alelnöke szerint nem véletlen, hogy ez az első iPhone, amelynek neve mögé odabiggyesztették a Pro jelzőt: szerintük minden téren professzionális és professzionális felhasználóknak is szánják.

Két méretben kerül forgalomba, az iPhone 11 Pro képernyője 5,8 hüvelykes, az iPhone 11 Pro Maxé pedig 6,5 hüvelykes – mindkettő OLED panel, mindkettő 1200 nites fényerőre is képes, és 2 000 000:1 kontrasztarányt hoz.

A Pro iPhone-okba is a másodpercenként 1 billió (!) számítás végrehajtására képes A13 Bionic processzor szerelik, a sebességre tehát ezekben sem nagyon lehet majd panasz. A bemutatón elhangzott, a 7 nm-es gyártástechnológiával készült chipnél hatalmasat sikerült előrelépni energiahatékonyságban. Ez jót tehet az üzemidőnek. Habár a legnagyobb fogyasztó a nagy képernyő, de azon is sokat javítottak, Phil Schiller szerint az iPhone 11 négy órával tovább bírja majd, mint az iPhone Xs, a nagyobb kiadás pedig öt óránál húzza tovább a tavalyi nagy testvérnél.

A “pro” jelző a kamerára is igaz, mondja a gyártó, amely jobb-drágább mobiljai hátoldalára már hármas kamerarendszer épített. Három 12 megapixeles lencséről van szó, melyek mellett természetesen fedélzeten van az ultraszéles látószög, az éjszakai mód és minden más minőségfokozó tényező is. Külön kiemelendő a Deep Fusion névre hallgató – a készülékekre egy ősszel ígért szoftverfrissítéssel érkező – funkció. Lényege, hogy a készülék 9 felvételt csinál egy helyett, majd a másodperc tört része alatt összeméri őket, és nemhogy a legjobbat választja ki, hanem pixelenként kiemelzi mindet, majd mindenhonnan a legjobbnak ítélt képpontokat összeválogatva adja ki a végső fotót. A nyáron bemutatott iOS 13 új videóvágási lehetőségeket is kínál majd.

Az új iPhone-ok mindegyike szeptember 13-án (pénteken), magyar idő szerint 14:00-tól előrendelhető, és szeptember 20-án kerülnek forgalomba.