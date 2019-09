Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"561632b3-4e60-4a3c-bffa-cd1c1e01f01f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet megváltoztatását, minősítő körülmény megállapítását és a vádlott büntetésének súlyosítását indítványozza a Győri Fellebbviteli Főügyészség.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet megváltoztatását, minősítő körülmény megállapítását és a vádlott büntetésének súlyosítását...","id":"20190909_bonyi_rendorgyilkossag_ugyeszseg_sulyositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=561632b3-4e60-4a3c-bffa-cd1c1e01f01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c001e6-566a-4d9f-aba6-94dd81adc3ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_bonyi_rendorgyilkossag_ugyeszseg_sulyositas","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:09","title":"Még szigorúbb büntetést kérnek a bőnyi rendőrgyilkosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c20e30-8f1e-4454-b5d3-87707943810a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt állítja, a jó szándék vezérelte.","shortLead":"Azt állítja, a jó szándék vezérelte.","id":"20190909_Ez_teljesen_bevett_szokas_volt__megszolalt_a_no_aki_elve_asott_el_harom_kismacskat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c20e30-8f1e-4454-b5d3-87707943810a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843bdce1-4daa-4e2b-94fe-5e79c047efca","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Ez_teljesen_bevett_szokas_volt__megszolalt_a_no_aki_elve_asott_el_harom_kismacskat","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:10","title":"„Ez teljesen bevett szokás volt” – megszólalt a nő, aki élve ásott el három kismacskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fed3bf28-bac8-4333-a581-edee2e8c5aea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Reggel gyorsan leleplezték az F8 Spidert, amit alig néhány órával később követett a 812 GTS. A V12-es szívómotor és a kabriózás rajongói már nyithatják is a pénztárcájukat.","shortLead":"Reggel gyorsan leleplezték az F8 Spidert, amit alig néhány órával később követett a 812 GTS. A V12-es szívómotor és...","id":"20190909_ritka_nap_a_mai_ime_a_masodik_vadonatuj_ferrari","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fed3bf28-bac8-4333-a581-edee2e8c5aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a2f170-331d-423c-91dd-229aed3f508a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_ritka_nap_a_mai_ime_a_masodik_vadonatuj_ferrari","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:21","title":"Ritka nap a mai: íme, a második vadonatúj Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0a2680-b12f-4c25-bd9b-e44f18ad6b33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul a felmondással sem oldódtak meg a problémák: a Blikk úgy tudja, ezek után verést kaptak a főnökeiktől.","shortLead":"Ráadásul a felmondással sem oldódtak meg a problémák: a Blikk úgy tudja, ezek után verést kaptak a főnökeiktől.","id":"20190910_Komoly_balhek_utan_mondtak_fel_egy_magyar_vandorcirkusz_artistai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0a2680-b12f-4c25-bd9b-e44f18ad6b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccc7f43-02fd-4bbd-a932-db2d746141f0","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Komoly_balhek_utan_mondtak_fel_egy_magyar_vandorcirkusz_artistai","timestamp":"2019. szeptember. 10. 09:13","title":"Komoly balhék után mondtak fel egy magyar vándorcirkusz artistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5235e429-745f-4795-b9ce-3520a725ef64","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Erős turbulencia miatt több utas megsérült hétfőn egy repülőn leszállás közben a berlini Tegel nemzetközi repülőtérnél.","shortLead":"Erős turbulencia miatt több utas megsérült hétfőn egy repülőn leszállás közben a berlini Tegel nemzetközi repülőtérnél.","id":"20190909_Olyan_turbulencia_volt_hogy_tobben_megserultek_egy_gepen_leszallaskor_Berlinben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5235e429-745f-4795-b9ce-3520a725ef64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2507932c-4800-4043-b2b1-af91a3f4b317","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_Olyan_turbulencia_volt_hogy_tobben_megserultek_egy_gepen_leszallaskor_Berlinben","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:14","title":"Olyan turbulencia volt, hogy többen megsérültek egy gépen leszálláskor Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Júliusban négyszer annyi fát vágtak ki, mint az előző évben, és még csak most jönnek a szokásos szeptemberi erdőtüzek.","shortLead":"Júliusban négyszer annyi fát vágtak ki, mint az előző évben, és még csak most jönnek a szokásos szeptemberi erdőtüzek.","id":"20190909_Ketszer_annyi_esoerdo_pusztult_el_Braziliaban_mint_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709e0561-368c-4ed5-a8a8-595c4835414b","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Ketszer_annyi_esoerdo_pusztult_el_Braziliaban_mint_tavaly","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:18","title":"Idén eddig kétszer annyi esőerdő pusztult el Brazíliában, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Többen lettek öngyilkosok tavaly, mint az azt megelőző években, de amellett, hogy az ellátórendszernek is van még dolga bőven, mindenkinek fontos lenne törődni a saját és mások lelki egészségével. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja.","shortLead":"Többen lettek öngyilkosok tavaly, mint az azt megelőző években, de amellett, hogy az ellátórendszernek is van még dolga...","id":"20190910_Ongyilkossag_megelozesenek_vilagnapja_depresszio_stigmak_egeszsegtudatossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f39c5e-17fa-42b4-86d4-a25f46361ad7","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Ongyilkossag_megelozesenek_vilagnapja_depresszio_stigmak_egeszsegtudatossag","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:30","title":"Merjünk rákérdezni a másiknál, hogy megfordult-e a fejében az öngyilkosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabdd670-7cb7-4904-8c39-310e31ff763e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Völgyesi Zsolt Károly munkaviszonya szeptember 30-án szűnik meg, úgy tudjuk, nem függetlenül a MÁV körül a közelmúltban kialakult káosztól.","shortLead":"Völgyesi Zsolt Károly munkaviszonya szeptember 30-án szűnik meg, úgy tudjuk, nem függetlenül a MÁV körül a közelmúltban...","id":"20190910_mav_kozos_megegyezes_munkaviszony_megszunese_vezerigazgato_helyettes_volgyesi_zsolt_karoly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dabdd670-7cb7-4904-8c39-310e31ff763e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8073f43-3da3-43b3-bf5e-a6dae7bc84ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_mav_kozos_megegyezes_munkaviszony_megszunese_vezerigazgato_helyettes_volgyesi_zsolt_karoly","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:33","title":"Megválik a MÁV az egyik vezérigazgató-helyettesétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]