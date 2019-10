Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bf0fa52-453b-4313-a8bb-692b83ae977c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"November 8-án Tutanhamon sírjának kapui megnyílnak a látogatók előtt – mégpedig Budapesten.\r

\r

","shortLead":"November 8-án Tutanhamon sírjának kapui megnyílnak a látogatók előtt – mégpedig Budapesten.\r

\r

","id":"20191007_Budapestre_erkezik_a_Tutanhamon_kiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bf0fa52-453b-4313-a8bb-692b83ae977c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76914443-13a5-4420-a42c-a0aadddfa383","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_Budapestre_erkezik_a_Tutanhamon_kiallitas","timestamp":"2019. október. 07. 10:10","title":"A felfedezők bőrébe bújthatunk: Budapestre érkezik a Tutanhamon-kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök lezárták a fővárosban a Péceli út egy szakaszát. ","shortLead":"A rendőrök lezárták a fővárosban a Péceli út egy szakaszát. ","id":"20191007_Halalra_gazoltak_egy_not_a_XVII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b8fd1e-99ed-437a-b23a-ced755c81fa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_Halalra_gazoltak_egy_not_a_XVII_keruletben","timestamp":"2019. október. 07. 17:58","title":"Halálra gázoltak egy nőt a XVII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2dea60c-df96-4da5-93a0-99bf714f18e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vezetett túrákat indítanak az atomreaktor irányítóközpontjába.","shortLead":"Vezetett túrákat indítanak az atomreaktor irányítóközpontjába.","id":"20191007_Csernobilhoz_ennel_kozelebb_mar_aligha_juthatnanak_a_turistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2dea60c-df96-4da5-93a0-99bf714f18e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aae432c-2538-45dd-ae06-f56d2c5cc5a9","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Csernobilhoz_ennel_kozelebb_mar_aligha_juthatnanak_a_turistak","timestamp":"2019. október. 07. 09:33","title":"Csernobilhoz ennél közelebb már aligha juthatnának a turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8097a0d5-b834-4e05-930b-f301f791ab20","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"„Elég volt. A könyökömön jön ki. Jön egy politikai kalandor, aki a társadalom szerkezetét ismét tövig akarja visszabontani, és közben azt kiabálja, hogy itt repül a kismadár\". Nádas Péter író mondja ezt az elmúlt 30 évről a Plusz-mínusz 30 című kötetben. A többi szerző hangulata is hasonló.","shortLead":"„Elég volt. A könyökömön jön ki. Jön egy politikai kalandor, aki a társadalom szerkezetét ismét tövig akarja...","id":"20191007_Magyar_rendszervaltas_harminc_ev_keseruseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8097a0d5-b834-4e05-930b-f301f791ab20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc92c46b-66e9-4934-890c-ac849b279c4e","keywords":null,"link":"/360/20191007_Magyar_rendszervaltas_harminc_ev_keseruseg","timestamp":"2019. október. 07. 07:00","title":"\"Páratlan és rémisztő a magyarok nemtörődömsége\" – Esszékötet az elmúlt 30 évről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest és a Győr felé vezető oldalon is ütköztek járművek a 46-os kilométerszelvényben. A rendőrök leterelik a forgalmat az autópályáról.","shortLead":"A Budapest és a Győr felé vezető oldalon is ütköztek járművek a 46-os kilométerszelvényben. A rendőrök leterelik...","id":"20191008_tomegkarambol_baleset_m1_autopalya_szarliget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e3db88-eca3-43ba-b3f7-32f5e3103a3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_tomegkarambol_baleset_m1_autopalya_szarliget","timestamp":"2019. október. 08. 09:20","title":"Tömegkarambol történt az M1-es mindkét oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Véleménye szerint, ami közpénz, az közügy marad. ","shortLead":"Véleménye szerint, ami közpénz, az közügy marad. ","id":"20191007_Karacsony_Gergely_is_megszolalt_a_Borkaiugyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21550913-2d62-4362-a8d9-beec2a69d49a","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Karacsony_Gergely_is_megszolalt_a_Borkaiugyrol","timestamp":"2019. október. 07. 16:55","title":"Karácsony Gergely is megszólalt a Borkai-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zavargásokba torkollottak vasárnap a hongkongi demonstrációk, miután a demokratikus jogaik megtartása mellett tüntetők megtámadták a közintézményeket, valamint a kínai befektetőkhöz köthető üzleteket. Sok bolt vasárnap sem nyitott ki.","shortLead":"Zavargásokba torkollottak vasárnap a hongkongi demonstrációk, miután a demokratikus jogaik megtartása mellett tüntetők...","id":"20191006_Eroszakba_es_kaoszba_sullyed_Hongkong","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c14830-d912-421e-b7f2-bffbd849b443","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_Eroszakba_es_kaoszba_sullyed_Hongkong","timestamp":"2019. október. 06. 14:36","title":"Erőszakba és káoszba süllyed Hongkong","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fbca3e-6d84-42f8-b0e5-10399a65e893","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén kiemelt szerepet kapott a rendőrségnél a gyalogos-átkelőhelyek biztonságának növelése.","shortLead":"Idén kiemelt szerepet kapott a rendőrségnél a gyalogos-átkelőhelyek biztonságának növelése.","id":"20191007_Egyre_tobb_a_szines_zebra_es_fekvorendor_itthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45fbca3e-6d84-42f8-b0e5-10399a65e893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60726e2-5ee5-4ab5-bebe-8af1e632d33f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_Egyre_tobb_a_szines_zebra_es_fekvorendor_itthon","timestamp":"2019. október. 07. 09:20","title":"\"Fülhallgatós\" zebrákkal és színes fekvőrendőrökkel óvnák jobban a gyalogosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]