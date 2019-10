Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86609781-214f-4df7-a31d-5bc896b360d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ÖFB egymillió eurót biztosít erre a célra.","shortLead":"Az ÖFB egymillió eurót biztosít erre a célra.","id":"20191017_A_romanok_utan_az_osztrakok_is_bevezetik_a_videobirot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86609781-214f-4df7-a31d-5bc896b360d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae404755-06b6-4a9a-9137-9e4a42d3fa59","keywords":null,"link":"/sport/20191017_A_romanok_utan_az_osztrakok_is_bevezetik_a_videobirot","timestamp":"2019. október. 17. 14:50","title":"A románok után az osztrákok is bevezetik a videóbírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d74ccce-e0f6-4d0a-86c4-ef57106ab8fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van a Youtube-on egy milliárdosok klubját gyűjtő csatorna, de a klubban eddig nem szerepelt egy 80-as évekbeli dal sem. Eddig.\r

\r

","shortLead":"Van a Youtube-on egy milliárdosok klubját gyűjtő csatorna, de a klubban eddig nem szerepelt egy 80-as évekbeli dal sem...","id":"20191018_Megvan_az_elso_dal_a_80as_evekbol_ami_atlepte_a_milliardos_nezettseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d74ccce-e0f6-4d0a-86c4-ef57106ab8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be17f33-c3da-40b1-8fef-6faefd885768","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Megvan_az_elso_dal_a_80as_evekbol_ami_atlepte_a_milliardos_nezettseget","timestamp":"2019. október. 18. 11:35","title":"Megvan az első dal a 80-as évekből, ami átlépte a milliárdos nézettséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cce388-4d6c-49e4-a724-4bf372f6bdf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Üresnek hitték a bőröndöt, de kiderült, hogy egyik macskájuk elbújt benne. ","shortLead":"Üresnek hitték a bőröndöt, de kiderült, hogy egyik macskájuk elbújt benne. ","id":"20191017_A_repteren_derult_ki_hogy_a_brit_par_a_macskat_is_bepakolta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30cce388-4d6c-49e4-a724-4bf372f6bdf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316fc264-a5be-4048-bcd0-db1da53d9fcd","keywords":null,"link":"/elet/20191017_A_repteren_derult_ki_hogy_a_brit_par_a_macskat_is_bepakolta","timestamp":"2019. október. 17. 14:34","title":"A reptéren derült ki, hogy a brit pár a macskát is bepakolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5976f9-a664-4adf-ab57-4b4c692a2e42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megnövelt teljesítményű újdonság rövidebb és szélesebb lett az elődjénél, és e közben némileg csökkent a tömege, illetve a fogyasztása.","shortLead":"A megnövelt teljesítményű újdonság rövidebb és szélesebb lett az elődjénél, és e közben némileg csökkent a tömege...","id":"20191017_megerkezett_a_teljesen_uj_toyota_yaris_hibrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb5976f9-a664-4adf-ab57-4b4c692a2e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe8b6f6-1e3b-452e-98a9-4a4e447a0846","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_megerkezett_a_teljesen_uj_toyota_yaris_hibrid","timestamp":"2019. október. 17. 11:21","title":"Megérkezett a teljesen új Toyota Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f66dbc-0de3-4839-bfb3-3764c69ecd02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo egykori almárkája, a tavaly óta már független vállalatként dolgozó kínai Realme három új, jó ár-érték arányú telefonnal szeretne betörni Európába. A készülékeikhez eddig is hozzá lehetett jutni felénk, de most már hivatalos forgalmazásba és európai hídfőállások építésébe kezdenek.","shortLead":"Az Oppo egykori almárkája, a tavaly óta már független vállalatként dolgozó kínai Realme három új, jó ár-érték arányú...","id":"20191017_realme_5_x2_pro_telefonok_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f66dbc-0de3-4839-bfb3-3764c69ecd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bdf6e9a-c722-4ada-8d1f-e6c1f2a21532","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_realme_5_x2_pro_telefonok_specifikacio","timestamp":"2019. október. 17. 12:33","title":"Kedvező ár, nem semmi specifikációk: bemasírozik Európába telefonjaival a Realme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin futballsztár pályafutása hatodik Aranycipőjét vehette át szerda este. Beszélt a Puskás-díjról is, amiről viszont lemaradt.","shortLead":"Az argentin futballsztár pályafutása hatodik Aranycipőjét vehette át szerda este. Beszélt a Puskás-díjról is, amiről...","id":"20191017_lionel_messi_aranycipo_zsori_daniel_puskas_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ece84ef-180c-4e2b-9bb2-32845118b862","keywords":null,"link":"/sport/20191017_lionel_messi_aranycipo_zsori_daniel_puskas_dij","timestamp":"2019. október. 17. 11:06","title":"Messi: Lenyűgöző volt Zsóri Dániel gólja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40db6fb8-6af9-43fd-98e7-f9a68fb6f138","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"39 szavazattal kapott csak ki Mondok József.","shortLead":"39 szavazattal kapott csak ki Mondok József.","id":"20191016_Levaltottak_a_polgarmestert_akit_azzal_vadolnak_hogy_EUpenzbol_epitett_maganak_vadaszhazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40db6fb8-6af9-43fd-98e7-f9a68fb6f138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c894d4c3-3fed-48c4-b3f6-3298ad382150","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191016_Levaltottak_a_polgarmestert_akit_azzal_vadolnak_hogy_EUpenzbol_epitett_maganak_vadaszhazat","timestamp":"2019. október. 16. 19:26","title":"Leváltották a polgármestert, akit azzal vádolnak, hogy EU-pénzből épített magának vadászházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3af834-2904-424f-9aba-331f7abc58e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz hatóságok leszedték a vonatról azt a három amerikai diplomatát, akik szerettek volna ellátogatni az augusztusi, észak-oroszországi nukleáris baleset helyszínének a közelébe.","shortLead":"Az orosz hatóságok leszedték a vonatról azt a három amerikai diplomatát, akik szerettek volna ellátogatni...","id":"20191017_Nem_engedtek_az_amerikaiakat_az_oroszorszagi_nuklearis_baleset_helyszinere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e3af834-2904-424f-9aba-331f7abc58e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e717d6c8-5d55-48a5-a0c0-3dce15742327","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Nem_engedtek_az_amerikaiakat_az_oroszorszagi_nuklearis_baleset_helyszinere","timestamp":"2019. október. 17. 11:59","title":"Nem engedték az amerikaiakat az oroszországi nukleáris baleset helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]