Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c633f3d2-f991-4e33-9b74-6e21e7951fa4","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A genetikai meghatározottságon túl a személyiségvonások is befolyásolhatják, ki milyen jól ismeri fel az arcokat.","shortLead":"A genetikai meghatározottságon túl a személyiségvonások is befolyásolhatják, ki milyen jól ismeri fel az arcokat.","id":"201944__arcmemoria_es_szemelyiseg__szuperfelismerok__empatiaelony__minek_neznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c633f3d2-f991-4e33-9b74-6e21e7951fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0e9c80-6f5a-41c3-ba4a-0933f8900764","keywords":null,"link":"/360/201944__arcmemoria_es_szemelyiseg__szuperfelismerok__empatiaelony__minek_neznek","timestamp":"2019. november. 03. 08:15","title":"Brad Pitt kalapnak nézhette Angelina Jolie-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Most azt méregetik, füttyből vagy tapsból kapott-e többet az elnök.","shortLead":"Most azt méregetik, füttyből vagy tapsból kapott-e többet az elnök.","id":"20191103_Trumpot_kifutyultek_az_UFC_galan_a_fia_szerint_ez_bullshit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969b8408-a3bc-4897-86a5-06f3fad121c4","keywords":null,"link":"/vilag/20191103_Trumpot_kifutyultek_az_UFC_galan_a_fia_szerint_ez_bullshit","timestamp":"2019. november. 03. 17:53","title":"Trumpot kifütyülték az UFC gálán, a fia szerint ez bullshit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pótlóbuszok viszik az utasokat Kőbánya-Kispest és Újpest-Központ között.","shortLead":"Pótlóbuszok viszik az utasokat Kőbánya-Kispest és Újpest-Központ között.","id":"20191102_Ne_varja_a_3as_metrot_valaki_besetalt_az_alagutba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ccf84e4-5ddf-4938-8780-89795a18d1b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Ne_varja_a_3as_metrot_valaki_besetalt_az_alagutba","timestamp":"2019. november. 02. 16:01","title":"Ne várja a 3-as metrót, valaki besétált az alagútba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ismert ellenzéki politikusokkal működne együtt a Momentum, magyar biztosjelöltet dicsér a német külügyminiszter, világbajnok Hamilton. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Ismert ellenzéki politikusokkal működne együtt a Momentum, magyar biztosjelöltet dicsér a német külügyminiszter...","id":"20191104_Radar360_Lassul_jovore_a_GDP_Handot_ma_megszavazhatjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde1c225-4c53-4fab-8af0-e6a391799906","keywords":null,"link":"/360/20191104_Radar360_Lassul_jovore_a_GDP_Handot_ma_megszavazhatjak","timestamp":"2019. november. 04. 08:00","title":"Radar360: Lassul jövőre a GDP, Handót ma megszavazhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2e7875-5ca5-4e4e-ad9d-018fd2e22472","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"25 millió forintot viszont még ő kapott az üzemeltető cégtől, hogy reklámozza. ","shortLead":"25 millió forintot viszont még ő kapott az üzemeltető cégtől, hogy reklámozza. ","id":"20191104_Hosszu_Katinka_klubja_szerzodes_nelkul_hasznalhatta_a_Duna_Arenat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2e7875-5ca5-4e4e-ad9d-018fd2e22472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014c95f7-ceb7-4101-8e2d-b0d1214c2059","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_Hosszu_Katinka_klubja_szerzodes_nelkul_hasznalhatta_a_Duna_Arenat","timestamp":"2019. november. 04. 07:18","title":"Hosszú Katinka klubja szerződés nélkül használhatta a Duna Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9470f069-bde7-487e-85be-cae3d7492b05","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"A fővárosi közgyűlés majd dönt – mondta előzékenyen Orbán Viktor a Fidesz budapesti veresége után. A gondja az, hogy bár jottányit sem akar engedni, a döntéskörök jelenlegi leosztása alapján nem tudja erőből megvalósítani sportálmait, más magyar város pedig ezekre nem alkalmas. De az ellenzéknek sem lesz olyan könnyű visszautasítani a sportpénzeket.","shortLead":"A fővárosi közgyűlés majd dönt – mondta előzékenyen Orbán Viktor a Fidesz budapesti veresége után. A gondja az...","id":"201944_megkerulos_csel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9470f069-bde7-487e-85be-cae3d7492b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b72272-3d49-4354-99e6-712d50cffa88","keywords":null,"link":"/360/201944_megkerulos_csel","timestamp":"2019. november. 03. 12:00","title":"Orbán öngólt lőtt a Tarlós-alkuval, most tehetetlen Karácsonnyal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00208e0-a787-48cd-918f-43909741067d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerbia felől érkezett az egyébként is elég feltűnő autó. ","shortLead":"Szerbia felől érkezett az egyébként is elég feltűnő autó. ","id":"20191104_Egy_lopott_Mercedes_G500_nem_eppen_hetkoznapi_fogas_a_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b00208e0-a787-48cd-918f-43909741067d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ca89eb-971a-4eac-b864-decd4e702bae","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Egy_lopott_Mercedes_G500_nem_eppen_hetkoznapi_fogas_a_hataron","timestamp":"2019. november. 04. 09:40","title":"Egy lopott Mercedes G500 nem éppen hétköznapi fogás a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6506ee7-d595-4d63-abec-2177db060e4d","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Rózsaszín zakót vagy pisifoltos tréningnadrágot viselő férfi egyaránt lehetett sikeres a magyar alvilágban. A rossz oldal mindig rejtegetett veszélyeket, de valamiért mégis kifizetődött.","shortLead":"Rózsaszín zakót vagy pisifoltos tréningnadrágot viselő férfi egyaránt lehetett sikeres a magyar alvilágban. A rossz...","id":"201944__maffiozok_mackonadragban__dezso_andras__bunjelek__alvilagkorut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6506ee7-d595-4d63-abec-2177db060e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5390bbd8-85ea-417b-bcb6-0a4e42b091b9","keywords":null,"link":"/360/201944__maffiozok_mackonadragban__dezso_andras__bunjelek__alvilagkorut","timestamp":"2019. november. 02. 16:00","title":"Olajmaffiózóktól a zsebtolvajokig: nosztalgiatúra a budapesti alvilág legendás helyszínein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]