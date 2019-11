Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Átadtak egy utat Romániában, ami a semmibe vezet
De a munkáért azért elkértek 100 ezer eurót. Megszűnik 2020-tól az egykor oly népszerű eva (egyszerűsített vállalkozói adó) adózási forma. Az evát elhagyó vállalkozók számára jó hír, hogy míg az eva a bankok többségénél nem számított hitelezhető jövedelemnek, addig a két legesélyesebb alternatíva, a kata és a kiva hitelezhető lakáshitel és személyi kölcsön esetében egyaránt. Rossz hír ugyanakkor, hogy egy most induló katás vállalkozásnak legalább 12 hónapot kell erre várni. Legkorábban 12 hónap múlva lesznek hitelképesek a katára váltó evás vállalkozók Catherine Deneuve súlyos állapotban került kórházba
Az éjszaka lett rosszul a francia színésznő, Egy párizsi kórházában vár további vizsgálatokra. Videó: Több százan tüntettek a lúgos orvos ügyében
Bene Krisztián ügyének újratárgyalása ellen tiltakoztak az Alkotmánybíróságnál. Borkai Zsolt lemond
Nyílt levélben jelentette be Borkai Zsolt a lemondását. Kiszáll az Átlátszó kiadójából az egyik alapító
Tordai Csaba többek között Karácsony Gergely főpolgármester munkáját segíti majd. Csányi: Rossi akkor is marad, ha nem jutunk ki az Európa-bajnokságra
Meg kell tartani azt az embert, aki tudja motiválni a játékosokat és a szurkolók is elfogadják – mondta az MLSZ elnöke. Elkezdődött: kilép a párizsi klímaegyezményből az Egyesült Államok
Megindult a hivatalos kilépési folyamat, erről tájékoztatták az ENSZ-t – jelentette be Mike Pompeo külügyminiszter hétfőn, a legelső napon, amikor Washington jog szerint megtehette ezt a lépést. Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]