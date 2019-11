Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba Andrást jelölheti a Fidesz a lemondását bejelentő Borkai Zsolt helyett a győri időközi önkormányzati választáson.","shortLead":"Dézsi Csaba Andrást jelölheti a Fidesz a lemondását bejelentő Borkai Zsolt helyett a győri időközi önkormányzati...","id":"20191109_Megtalalhatta_a_Fidesz_Borkai_utodjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718acd01-f5e5-40fc-922b-7caf056a7237","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Megtalalhatta_a_Fidesz_Borkai_utodjat","timestamp":"2019. november. 09. 09:03","title":"Megtalálhatta a Fidesz Borkai utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed41bf4-3838-47af-9f47-8e3cdcf61622","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191108_Helen_Mirren_Keanu_Reeves_baratnoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ed41bf4-3838-47af-9f47-8e3cdcf61622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0040673-f230-4520-ac45-904b655843a4","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Helen_Mirren_Keanu_Reeves_baratnoje","timestamp":"2019. november. 08. 13:55","title":"Helen Mirren nagyon hízelgőnek találta, hogy összekeverték Keanu Reeves barátnőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5248097-5fd7-4469-ae94-809629250b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gondolkodnak azon is, van-e értelme a piros postaládáknak és a postahivatalok ilyen mértékű jelenlétének.","shortLead":"Gondolkodnak azon is, van-e értelme a piros postaládáknak és a postahivatalok ilyen mértékű jelenlétének.","id":"20191109_Atgondolja_a_posta_erdemese_ujsagokat_terjesztenie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5248097-5fd7-4469-ae94-809629250b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af88179e-0416-4244-b889-e103f53da2b2","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Atgondolja_a_posta_erdemese_ujsagokat_terjesztenie","timestamp":"2019. november. 09. 08:39","title":"Átgondolja a posta, hogyan érdemes újságokat terjesztenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c3feb9-9625-4752-8afd-8b9d26a288e1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az író szombaton lenne 90 éves. ","shortLead":"Az író szombaton lenne 90 éves. ","id":"20191108_Schmidt_Maria_is_ott_volt_Kertesz_Imre_siremlekenek_avatasan__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8c3feb9-9625-4752-8afd-8b9d26a288e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfee5eb-b6ba-46c0-badf-82f9f6294277","keywords":null,"link":"/kultura/20191108_Schmidt_Maria_is_ott_volt_Kertesz_Imre_siremlekenek_avatasan__foto","timestamp":"2019. november. 08. 18:07","title":"Schmidt Mária is ott volt Kertész Imre síremlékének avatásán – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c005cc2e-e2e8-437c-a388-f5e002fae723","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szigorítaná a diplomáciai események biztosításának engedélyezését.","shortLead":"A főpolgármester szigorítaná a diplomáciai események biztosításának engedélyezését.","id":"20191107_Karacsony_Gergely_Budapest_Erdogan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c005cc2e-e2e8-437c-a388-f5e002fae723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d60ed56-c5c2-4e4a-9d9b-920a42c38849","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Karacsony_Gergely_Budapest_Erdogan","timestamp":"2019. november. 07. 19:30","title":"Karácsony Gergely: Elfogadhatatlan, ami Budapesten történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468c66d6-1060-41a5-a4f2-583c066bf939","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Orosz drukkerek balhéztak, de személyi sérülés nem történt.","shortLead":"Orosz drukkerek balhéztak, de személyi sérülés nem történt.","id":"20191108_Tobb_szurkolot_eloallitottak_a_Fradi_Europaliga_merkozese_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=468c66d6-1060-41a5-a4f2-583c066bf939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504590b5-8f2b-4a2f-961d-574e3416911f","keywords":null,"link":"/sport/20191108_Tobb_szurkolot_eloallitottak_a_Fradi_Europaliga_merkozese_elott","timestamp":"2019. november. 08. 06:15","title":"Több szurkolót is előállítottak a Fradi Európa-liga mérkőzése előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8747b0ec-ae3f-4ad8-86bb-67ed9a428c8a","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Hogy Stanley Kubrick mit gondolna Mike Flanagan rendezéséről, sosem fogjuk megtudni, mindenesetre ez a rendkívül tehetséges, egyre biztosabb kezű rendező egyszerre épít az 1980-as legendás Ragyogás-adaptációra és emeli Stephen King 2013-ban megjelent folytatásának színvonalát. Nem semmi feladat – megsüvegelendő végeredménnyel. Kritika. ","shortLead":"Hogy Stanley Kubrick mit gondolna Mike Flanagan rendezéséről, sosem fogjuk megtudni, mindenesetre ez a rendkívül...","id":"20191108_Stephen_King_csak_halas_lehet_az_Alom_doktor_filmvaltozatanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8747b0ec-ae3f-4ad8-86bb-67ed9a428c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f23e91-5ff6-42e9-a270-cbecd9b88d1c","keywords":null,"link":"/kultura/20191108_Stephen_King_csak_halas_lehet_az_Alom_doktor_filmvaltozatanak","timestamp":"2019. november. 08. 20:00","title":"Stephen King csak hálás lehet az Álom doktor filmváltozatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d4b089-6b44-45a4-995d-529cb1df197b","c_author":"HVG","category":"360","description":"\"Csak\" 5600-zal csökkent tavaly Magyarország lélekszáma a KSH szerint, s ma már ott tartunk, hogy ez kisebb szenzációnak tekinthető. Ám ez nem jelenti a születések és a halálozások száma közti különbség csökkenését.","shortLead":"\"Csak\" 5600-zal csökkent tavaly Magyarország lélekszáma a KSH szerint, s ma már ott tartunk, hogy ez kisebb...","id":"201945_merseklodonepessegfogyas_kincstari_optimizmus_vagy_tobb_bevandorlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d4b089-6b44-45a4-995d-529cb1df197b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba990c6-73a2-48f9-9217-e913c29576f8","keywords":null,"link":"/360/201945_merseklodonepessegfogyas_kincstari_optimizmus_vagy_tobb_bevandorlo","timestamp":"2019. november. 08. 16:00","title":"Bevándorlók, hazatelepülők és határon túliak fékezik a népességfogyást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]