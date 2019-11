Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"594b9640-5b47-48f5-9097-8cab29506897","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megsértette a Legfőbb Vezetőt.","shortLead":"Megsértette a Legfőbb Vezetőt.","id":"20191115_EszakKorea_Joe_Biden_egy_veszett_kutya_akit_bottal_kene_agyonverni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=594b9640-5b47-48f5-9097-8cab29506897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26a8bcd-b782-45ad-a5cd-654ceeff98c5","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_EszakKorea_Joe_Biden_egy_veszett_kutya_akit_bottal_kene_agyonverni","timestamp":"2019. november. 15. 13:21","title":"Észak-Korea: Joe Biden egy veszett kutya, akit bottal kéne agyonverni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0980f8d-6f6a-4ff9-bf9c-c7c50c852e4b","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Ártatlan állásfoglalásnak indult, de parázs vita lett a kézilabda-Eb és az atlétika-vb melletti kiállásból a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi ülésén.","shortLead":"Ártatlan állásfoglalásnak indult, de parázs vita lett a kézilabda-Eb és az atlétika-vb melletti kiállásból a Magyar...","id":"20191114_magyar_olimpiai_bizottsag_markovits_laszlo_kulcsar_krisztian_magyar_teniszszovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0980f8d-6f6a-4ff9-bf9c-c7c50c852e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e15caf-07d3-40de-a852-cf8bd668a757","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_magyar_olimpiai_bizottsag_markovits_laszlo_kulcsar_krisztian_magyar_teniszszovetseg","timestamp":"2019. november. 14. 18:30","title":"\"Baromira értékelem, hogy ilyen miniszterelnöke van az országnak, de hadd legyen már az embernek véleménye\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1d266c-b831-49eb-9c2d-8ff7a04ada6b","c_author":"Radó Péter","category":"360","description":"Alibizik a kormány az oktatás terén, de még ezt is rosszul csinálja - véli véleményszerzőnk, aki oktatáskutató, a CEU tudományos főmunkatársa.\r

","shortLead":"Alibizik a kormány az oktatás terén, de még ezt is rosszul csinálja - véli véleményszerzőnk, aki oktatáskutató, a CEU...","id":"201946_a_nulladik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f1d266c-b831-49eb-9c2d-8ff7a04ada6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ba8cd4-390d-489c-9012-8e5d4c695024","keywords":null,"link":"/360/201946_a_nulladik","timestamp":"2019. november. 15. 11:00","title":"A nulladik osztály egy rossz válasz egy égető problémára ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rákérdeztek a kormánynál, hogy most akkor jogállamnak tekintik-e Finnországot, de a kormány inkább azzal érvelt, hogy nincs is a jogállamiságnak rendes definíciója. ","shortLead":"Rákérdeztek a kormánynál, hogy most akkor jogállamnak tekintik-e Finnországot, de a kormány inkább azzal érvelt...","id":"20191113_Kormany_A_jogallamisagnak_nincs_altalanosan_elfogadott_definicioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c96414f-3eac-410b-9e96-27fdd35ba3b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Kormany_A_jogallamisagnak_nincs_altalanosan_elfogadott_definicioja","timestamp":"2019. november. 13. 19:26","title":"Kormány: A jogállamiságnak nincs általánosan elfogadott definíciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány szerint a személyes érdemek miatt kapott Czeglédy megbízatásokat, és az a legnagyobb bátorság, ha valaki ezt meglépi. ","shortLead":"Gyurcsány szerint a személyes érdemek miatt kapott Czeglédy megbízatásokat, és az a legnagyobb bátorság, ha valaki ezt...","id":"20191114_Gyurcsany_vedelmebe_vette_a_Czegledyszerzodeseket_es_a_XV_kerulti_polgarmester_fianak_kinevezeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3024537-cb14-414f-bd66-8915ec18c3c4","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Gyurcsany_vedelmebe_vette_a_Czegledyszerzodeseket_es_a_XV_kerulti_polgarmester_fianak_kinevezeset","timestamp":"2019. november. 14. 21:30","title":"Gyurcsány védelmébe vette a Czeglédy-szerződéseket és a XV. kerületi polgármester fiának kinevezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe06634-bc5e-4700-8e1a-b447d193b5d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Házkutatást is tartottak náluk. ","shortLead":"Házkutatást is tartottak náluk. ","id":"20191113_Elfogtak_9_embert_az_auroras_zaszloegetes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fe06634-bc5e-4700-8e1a-b447d193b5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489f9405-7a93-4d9e-8584-f1b75ffc404e","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Elfogtak_9_embert_az_auroras_zaszloegetes_miatt","timestamp":"2019. november. 13. 21:41","title":"Elfogtak kilenc embert az aurórás zászlóégetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133","c_author":"Soros György","category":"360","description":"Az amerikai-magyar üzletember szerint a világ forradalmi időket él, világszerte erősödik a nacionalizmus, a jövő bizonytalan. Ám ő tántoríthatatlan, továbbra is a nyílt társadalom céljaiért dolgozik. Vélemény.","shortLead":"Az amerikai-magyar üzletember szerint a világ forradalmi időket él, világszerte erősödik a nacionalizmus, a jövő...","id":"201946_a_berlini_faltol_azuj_falakig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d96bc9-b213-4a27-92db-0d65c6b7d15f","keywords":null,"link":"/360/201946_a_berlini_faltol_azuj_falakig","timestamp":"2019. november. 14. 11:00","title":"Soros György: A berlini faltól az új falakig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pikó András, Józsefváros polgármestere arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy a kerületben több lakóházban szünetel a gázszolgáltatás, a szolgáltató kivonult, mért, és nem adta vissza a gázt.","shortLead":"Pikó András, Józsefváros polgármestere arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy a kerületben több lakóházban szünetel...","id":"20191113_Piko_Tobb_jozsefvarosi_hazban_nincs_gaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b37f94-c0c0-4d59-ad01-1ac0916239fa","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191113_Piko_Tobb_jozsefvarosi_hazban_nincs_gaz","timestamp":"2019. november. 13. 16:06","title":"Pikó: Több józsefvárosi házban nincs gáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]