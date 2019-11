Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83fa0d12-f6f9-47f4-9917-04f4116533ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktorral és Mészáros Lőrinccel a VIP-páholyban ment le a Puskás Ferenc Aréna nyitómeccse. Megmutatjuk a stadion vécéjét és büféjét, és élőben közvetítjük a készülődést, az avatóünnepséget és elolvashatja a Magyarország-Uruguay meccs eseményeit.","shortLead":"Orbán Viktorral és Mészáros Lőrinccel a VIP-páholyban ment le a Puskás Ferenc Aréna nyitómeccse. Megmutatjuk a stadion...","id":"20191115_Orban_mar_a_Puskas_Arenaban_megnyito_percrolpercre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83fa0d12-f6f9-47f4-9917-04f4116533ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2caee00c-cd3e-4ff2-85c4-e0c9dfe1c80a","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Orban_mar_a_Puskas_Arenaban_megnyito_percrolpercre","timestamp":"2019. november. 15. 17:13","title":"Magyarország kikapott Uruguaytól a Puskás nyitómeccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48adac87-4448-462f-809f-d8e4ca0797e6","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A berlini nagykoalíció pártjainak munkáját vezetőváltások, belső ellentétek, önjelölt megváltók és megoldásra váró kérdések kísérik. Bár az utóbbiakból egyet most talán sikerült rendezni. ","shortLead":"A berlini nagykoalíció pártjainak munkáját vezetőváltások, belső ellentétek, önjelölt megváltók és megoldásra váró...","id":"201946__nemet_koalicio__uj_tipusu_falak__elnoki_vetelkedok__haladekot_adtak_maguknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48adac87-4448-462f-809f-d8e4ca0797e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baff7f94-3818-4444-b96f-2d4498fc2e9c","keywords":null,"link":"/360/201946__nemet_koalicio__uj_tipusu_falak__elnoki_vetelkedok__haladekot_adtak_maguknak","timestamp":"2019. november. 16. 12:00","title":"A német koalíció próbája volt az alapnyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30769dd5-0f80-4064-b335-e7c1d54c9fad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valós probléma, valós kérdés. Mi a valós válasz?","shortLead":"Valós probléma, valós kérdés. Mi a valós válasz?","id":"20191116_Meg_tudna_oldani_a_Kutyapart_KRESZtesztjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30769dd5-0f80-4064-b335-e7c1d54c9fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab6b178-d63f-4a98-a8ee-dd5932c3948b","keywords":null,"link":"/elet/20191116_Meg_tudna_oldani_a_Kutyapart_KRESZtesztjet","timestamp":"2019. november. 16. 07:45","title":"Meg tudná oldani a Kétfarkú Kutya Párt KRESZ-tesztjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntek délután találta meg egy hozzátartozója a megölt 65 éves nőt.","shortLead":"Péntek délután találta meg egy hozzátartozója a megölt 65 éves nőt.","id":"20191116_Meggyilkoltak_egy_not_Ozdon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e802ed63-bec7-4a7d-b436-82799e2febdb","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Meggyilkoltak_egy_not_Ozdon","timestamp":"2019. november. 16. 10:47","title":"Meggyilkoltak egy nőt Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005deb64-8704-488f-b2ff-2be9484ec3d2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikeresen tesztelte pénteken a Londontól Sydneyig megállás nélkül 19 órán át repülő légi járatát a Qantas ausztrál nemzeti légitársaság. A tesztrepülés alatt azt is vizsgálták, hogyan lehet megelőzni az időzónák átlépése okozta fáradtságot, és kellemesebbé tenni a hosszú utat.","shortLead":"Sikeresen tesztelte pénteken a Londontól Sydneyig megállás nélkül 19 órán át repülő légi járatát a Qantas ausztrál...","id":"20191115_50_emberrel_teszteltek_a_19_oras_repulojaratot_ami_Londonbol_ment_Sydneybe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=005deb64-8704-488f-b2ff-2be9484ec3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16146107-74ff-48de-86ea-8863d44fca51","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_50_emberrel_teszteltek_a_19_oras_repulojaratot_ami_Londonbol_ment_Sydneybe","timestamp":"2019. november. 15. 19:19","title":"50 emberrel tesztelték a 19 órás repülőjáratot, ami Londonból ment Sydneybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b8249f9-1c92-4e7e-b581-383e7dcd764e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„A legrosszabb iskola Bécsben! Kerüljék el!” – figyelmeztetik a felhasználókat.","shortLead":"„A legrosszabb iskola Bécsben! Kerüljék el!” – figyelmeztetik a felhasználókat.","id":"20191116_Racsodalkozott_a_CEUt_biralo_trollokra_az_osztrak_Kurier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b8249f9-1c92-4e7e-b581-383e7dcd764e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459f96a9-3a5d-41f4-aeb6-355ff29ffeb3","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Racsodalkozott_a_CEUt_biralo_trollokra_az_osztrak_Kurier","timestamp":"2019. november. 16. 10:10","title":"Rácsodálkozott a CEU-t bíráló trollokra az osztrák Kurier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Saját kertjében ásta el millióit a biatorbágyi drogkereskedő.\r

\r

","shortLead":"Saját kertjében ásta el millióit a biatorbágyi drogkereskedő.\r

\r

","id":"20191116_190_milliot_rejtett_a_tujak_tovebe_egy_biatorbagyi_drogdiler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa89b732-fc2e-4e3d-a162-844e03877395","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_190_milliot_rejtett_a_tujak_tovebe_egy_biatorbagyi_drogdiler","timestamp":"2019. november. 16. 07:28","title":"190 milliót rejtett el a tuják tövében egy biatorbágyi drogdíler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a42c6d-0228-472a-928e-d081336e2b79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A program eddig nem volt túl népszerű, most viszont már egy évig meggondolhatják magukat a résztvevők. ","shortLead":"A program eddig nem volt túl népszerű, most viszont már egy évig meggondolhatják magukat a résztvevők. ","id":"20191116_dania_menekult_program_hazateres_Sziria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5a42c6d-0228-472a-928e-d081336e2b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726c19ec-7994-4c32-a9c7-8531624a1a6c","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_dania_menekult_program_hazateres_Sziria","timestamp":"2019. november. 16. 20:47","title":"Hatmilliót fizet Dánia a menekülteknek, ha hazatérnek Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]