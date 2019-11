Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc847b5d-323c-4ea8-9d2c-420c247805a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút adott a 24.hu-nak Bödőcs Tibor, amelyben beszélt többek között a Drakulics elvtársról és a Meg se kínáltak című új könyvéről is. Orbán Viktor és a foci kapcsolatának kielemzését pedig pszichiáterekre bízná. ","shortLead":"Interjút adott a 24.hu-nak Bödőcs Tibor, amelyben beszélt többek között a Drakulics elvtársról és a Meg se kínáltak...","id":"20191115_Bodocs_Tibor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc847b5d-323c-4ea8-9d2c-420c247805a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dac12a7-f60e-4b8c-b628-fcd21822d4e3","keywords":null,"link":"/kultura/20191115_Bodocs_Tibor","timestamp":"2019. november. 15. 16:36","title":"Bödőcs Tibor: A Gazda varacskos Maradonaként berúgja a Karmelita erkélyéről a stadionba a labdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A klímaváltozás hatásainak mérséklése a pénzügyi stabilitás szempontjából is elemi érdek, amelyet a pénzpiaci szereplőknek, a szabályozó és felügyelő intézményeknek saját eszközeikkel is támogatni kell – mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke.","shortLead":"A klímaváltozás hatásainak mérséklése a pénzügyi stabilitás szempontjából is elemi érdek, amelyet a pénzpiaci...","id":"20191115_Matolcsy_elmondta_hogyan_harcolna_a_klimavaltozas_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c55a3c-ee09-40fd-b54e-69535ae21d86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Matolcsy_elmondta_hogyan_harcolna_a_klimavaltozas_ellen","timestamp":"2019. november. 15. 14:53","title":"Matolcsy elmondta, hogyan harcolna a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nemrég fejezte be egy új funkció, a Popular Photos tesztelését, amivel úgy lehetne képeket nézegetni a közösségi oldalon, ahogy az Instagramon is.","shortLead":"A Facebook nemrég fejezte be egy új funkció, a Popular Photos tesztelését, amivel úgy lehetne képeket nézegetni...","id":"20191115_facebook_instagram_hirfolyam_kepek_megtekintese_popular_photos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e1e84e-e61a-49db-bbd6-7e975f0d85e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_facebook_instagram_hirfolyam_kepek_megtekintese_popular_photos","timestamp":"2019. november. 15. 20:03","title":"Olyan funkciót tesztel a Facebook, amitől Instagramnak néz majd ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c67eba-6b51-4164-9040-70fc6ec6dc1d","c_author":"Horváth Gyula","category":"360","description":"Épp 30 éve, 1989. november 17-én Prágában egy diákfelvonulás a kommunista rendszer elleni megmozdulássá vált. A rendőrség brutális fellépése országos tiltakozási hullámot indított, ez volt a bársonyos forradalom kezdete. A fejleményeket elemezte következő számában a HVG, ezt a cikket közöljük újra az évforduló alkalmából. (A borítókép egy korabeli HVG-címlap részlete).","shortLead":"Épp 30 éve, 1989. november 17-én Prágában egy diákfelvonulás a kommunista rendszer elleni megmozdulássá vált...","id":"20191117_csehszlovakia_barsonyos_forradalom_1989","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7c67eba-6b51-4164-9040-70fc6ec6dc1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f5cfad-a3e7-4f1c-9a69-c8e2a3838bfc","keywords":null,"link":"/360/20191117_csehszlovakia_barsonyos_forradalom_1989","timestamp":"2019. november. 17. 12:00","title":"A Vencel téri rendőrattak után nem látszott, bársonyos marad-e a csehszlovák forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e2abc7-ea24-4f52-91af-2aef02f02b4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A 61-szeres válogatott labdarúgó, korábbi szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy „mi, magyarok futballra születtünk”.","shortLead":"A 61-szeres válogatott labdarúgó, korábbi szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy „mi, magyarok futballra...","id":"20191115_foci_meszoly_kalman_puskas_arena","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61e2abc7-ea24-4f52-91af-2aef02f02b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3887feb-393b-4570-a07e-bce3a2134145","keywords":null,"link":"/sport/20191115_foci_meszoly_kalman_puskas_arena","timestamp":"2019. november. 15. 13:10","title":"Mészöly: A labdarúgás nem halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nálunk botrányt okozott, Londonban elismerést hozott.","shortLead":"Nálunk botrányt okozott, Londonban elismerést hozott.","id":"20191115_Marketingdijat_kapott_a_CocaCola_szivarvanyos_kampanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa3440c-dd90-493a-a23e-fbf0502c7077","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Marketingdijat_kapott_a_CocaCola_szivarvanyos_kampanya","timestamp":"2019. november. 15. 13:47","title":"Marketingdíjat kapott a Coca-Cola szivárványos kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d01cfe-5058-4f0c-a74d-c976bc762322","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzetben megjelent véleménycikk szerint Orbán Viktor megfeledkezett a lelkes híveiről, ezért újra kéne szervezni a polgári köröket. ","shortLead":"A Magyar Nemzetben megjelent véleménycikk szerint Orbán Viktor megfeledkezett a lelkes híveiről, ezért újra kéne...","id":"20191117_Vissza_kell_talalni_a_nephez__Orban_politikajat_kritizaljak_a_kormanylapban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50d01cfe-5058-4f0c-a74d-c976bc762322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15b3b29-1f23-4dfb-afda-fb756b3cc9bf","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Vissza_kell_talalni_a_nephez__Orban_politikajat_kritizaljak_a_kormanylapban","timestamp":"2019. november. 17. 09:30","title":"\"Vissza kell találni a néphez\" - Orbán politikáját kritizálják a kormánylapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9b6873-e7f3-4717-9750-0bfd895864fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi még 2018 augusztusában adott be egy szabadalmi tervet a kínai hatóságnak, amiből kiderül, milyen irányba gondolkodnak.","shortLead":"A Xiaomi még 2018 augusztusában adott be egy szabadalmi tervet a kínai hatóságnak, amiből kiderül, milyen irányba...","id":"20191115_xiaomi_osszehajthato_okostelefon_szabadalmi_terv_tervrajz_kagylotelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a9b6873-e7f3-4717-9750-0bfd895864fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08d0684-6849-43b7-a126-1c36dfe80212","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_xiaomi_osszehajthato_okostelefon_szabadalmi_terv_tervrajz_kagylotelefon","timestamp":"2019. november. 15. 16:03","title":"Előkerült egy érdekes terv arról, milyen telefonokban gondolkodik a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]