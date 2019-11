A CNBC által idézett új kutatás szerint az amerikai fiatalok nagy része egy Apple-féle vezeték nélküli fülhallgatónak örülne a legjobban a karácsonyfa alatt. A híroldal szerint a Piper Jaffray elemzőcég azt derítette ki, hogy a korosztályból legtöbben AirPodsra vágynak karácsonykor, de a Nike, illetve Louis Vuitton termékek is előkelő helyen szerepelnek a kívánságlistákon. (Az elemzés azt nem részletezi, hogy melyik modell az abszolút favorit, ma már három is kapható.)

Noha a felmérés nem Magyarországon készült, érdemes figyelembe venni, hogy az amerikai trendek rendszerint hozzánk is beszivárognak. Bár az Apple-füleshez kapcsolható iPhone-ok elterjedtsége itthon közel sem ugyanolyan, mint az USA-ban, mára minden nagyobb telefongyártó kínál az AirPodshoz néha kevésbé, néha pedig túlzottan is hasonlító, bluetooth-os, aksis tokos fülhallgatót.

A Piper arra is választ kapott, hogy a fogyasztók közel fele internetes áruházból szerzi be az ajándékokat, és nem bajlódik sorbanállással. Az online boltolás ugyanakkor sok veszélyt tartogat, ezek pedig nem csak az amerikai fogyasztókra nézve jelenthetnek gondot, a magyaroknak is okozhatnak fejfájást. Kapcsolódó hír, hogy Brüsszel néhány hónapja igen fontos gesztust tett, amelynek előnyét a magyar vásárlók is megérezhetik.

