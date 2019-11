Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Heves tüntetések kezdődtek Iránban azután, hogy a kormány a napokban megemelte az üzemanyagárakat. Az iráni vezetés ráadásként a mobil- és vezetékes internet-hálózatot is elérhetetlenné tette.","shortLead":"Heves tüntetések kezdődtek Iránban azután, hogy a kormány a napokban megemelte az üzemanyagárakat. Az iráni vezetés...","id":"20191118_iran_benzinar_tuntetes_internet_hozzaferes_korlatozasa_cenzura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4100ba3-95e0-4ce2-a1c6-0245b610642b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_iran_benzinar_tuntetes_internet_hozzaferes_korlatozasa_cenzura","timestamp":"2019. november. 18. 18:03","title":"Irán fellázadt a drágább üzemanyag miatt, a kormány válaszul lekapcsolta az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy az ellenzék most a kormányképes erő képét akarja majd mutatni, ezért inkább kevesebb rendbontást terveznek. ","shortLead":"A lap úgy tudja, hogy az ellenzék most a kormányképes erő képét akarja majd mutatni, ezért inkább kevesebb rendbontást...","id":"20191119_Nepszava_Felhagy_az_ellenzek_a_radikalis_parlamenti_akciokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32f306d-88ea-47a9-ad64-44f666820588","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Nepszava_Felhagy_az_ellenzek_a_radikalis_parlamenti_akciokkal","timestamp":"2019. november. 19. 06:45","title":"Népszava: Felhagy az ellenzék a radikális parlamenti akciókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b2f531-0069-41f0-b179-4b4dc2ef309c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A felek a parkoló ügyében is egyeztettek.","shortLead":"A felek a parkoló ügyében is egyeztettek.","id":"20191118_karacsony_gergely_pokorni_zoltan_fogaskereku_normafa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13b2f531-0069-41f0-b179-4b4dc2ef309c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee19ea86-0e25-4d16-87fa-ba77ca1be54e","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_karacsony_gergely_pokorni_zoltan_fogaskereku_normafa","timestamp":"2019. november. 18. 19:10","title":"Karácsony és Pokorni arra kéri a kormányt, hosszabbítsák meg a fogaskerekűt a Normafáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26c70ad-975c-4108-b161-1c18219c86ef","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az értékesítők élete nem más, mint célkitűzéseik megvalósítása, értékesítési céljaik felé tett utazás. Minden értékesítőben él öt általános, „úti céllal” kapcsolatos hiedelem.","shortLead":"Az értékesítők élete nem más, mint célkitűzéseik megvalósítása, értékesítési céljaik felé tett utazás. Minden...","id":"20191119_Az_ertekesites_titkos_kodja__avagy_mi_kulonbozteti_meg_a_gyozteseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b26c70ad-975c-4108-b161-1c18219c86ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecd656a-320d-416e-8fec-aedf19252699","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191119_Az_ertekesites_titkos_kodja__avagy_mi_kulonbozteti_meg_a_gyozteseket","timestamp":"2019. november. 19. 14:15","title":"Az értékesítés titkos kódja - avagy mi különbözteti meg a győzteseket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 21 embert vert át két vállalkozó, akiket még egy jogász is segített.","shortLead":"Összesen 21 embert vert át két vállalkozó, akiket még egy jogász is segített.","id":"20191120_Jotekonysagi_focitorna_igeretevel_csaltak_ki_800_millio_forintot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07014e53-f0d1-4df2-a7a5-a97c40c34bf4","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Jotekonysagi_focitorna_igeretevel_csaltak_ki_800_millio_forintot","timestamp":"2019. november. 20. 10:19","title":"Jótékonysági focitorna ígéretével csaltak ki 800 millió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d7d42c-8600-45bd-b223-24cf905c12cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit és japán tudósok fogtak össze, hogy kiderítsék, van-e valamilyen írásos emléke a korábban már felfedezett, időszámításunk előtt 660-ban bekövetkezett napviharnak.","shortLead":"Brit és japán tudósok fogtak össze, hogy kiderítsék, van-e valamilyen írásos emléke a korábban már felfedezett...","id":"20191119_okor_mezopotamia_assziria_napvihar_sarki_feny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6d7d42c-8600-45bd-b223-24cf905c12cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eafd595-5999-4d8a-a363-76be6eb71bd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_okor_mezopotamia_assziria_napvihar_sarki_feny","timestamp":"2019. november. 19. 12:03","title":"2700 éves feljegyzéseket találtak különös égi jelenségekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választás eredménye kihathat a választási szabályok átalakítására is.","shortLead":"Az önkormányzati választás eredménye kihathat a választási szabályok átalakítására is.","id":"20191120_Blikk_Ujra_atirhatjak_a_valasztasi_szabalyokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4680fb19-65d9-4b21-870a-19a569d5fadc","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Blikk_Ujra_atirhatjak_a_valasztasi_szabalyokat","timestamp":"2019. november. 20. 07:33","title":"Blikk: Újra átírhatják a választási szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b599170-058a-44ad-8f8d-2b351e89e4d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A menedzsment Oscarnak nevezett Thinkers50 Strategy Award „stratégia” kategória díját hozta el Tilcsik András Londonból. ","shortLead":"A menedzsment Oscarnak nevezett Thinkers50 Strategy Award „stratégia” kategória díját hozta el Tilcsik András...","id":"20191120_bill_gates_steve_jobs_tilcsik_andras_menedzsment_oscar_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b599170-058a-44ad-8f8d-2b351e89e4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b906c64f-d368-4f30-810c-401ca9426b97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_bill_gates_steve_jobs_tilcsik_andras_menedzsment_oscar_dij","timestamp":"2019. november. 20. 10:31","title":"Egykor Bill Gates és Steve Jobs nyerte el ezt a díjat, most egy magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]