Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kúria jogegységi döntése szerint ha valaki saját elhatározásból közli, hogy vérontást fog elkövetni, börtönbüntetésre ítélhető. ","shortLead":"A Kúria jogegységi döntése szerint ha valaki saját elhatározásból közli, hogy vérontást fog elkövetni, börtönbüntetésre...","id":"20191119_A_fenyegeto_uzenetekert_is_borton_jarhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862f09a6-83d4-4a04-9e33-3d229f8c046a","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_A_fenyegeto_uzenetekert_is_borton_jarhat","timestamp":"2019. november. 19. 07:07","title":"A fenyegető üzenetekért is börtön járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem kellett sokat várni Pochettino menesztése után, hogy új edzőt találjon a Tottenham, nem is akármilyet.","shortLead":"Nem kellett sokat várni Pochettino menesztése után, hogy új edzőt találjon a Tottenham, nem is akármilyet.","id":"20191120_Jose_Mourinho_lett_a_Tottenham_uj_edzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dab1345-e7ee-4cf0-9446-1afbb8ddf622","keywords":null,"link":"/sport/20191120_Jose_Mourinho_lett_a_Tottenham_uj_edzoje","timestamp":"2019. november. 20. 08:14","title":"José Mourinho lett a Tottenham új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbffff9-e8ad-4742-a599-92becbf3c970","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A parlamentben kedden szavaztak „a ritka betegségben szenvedők támogatásának elősegítéséről.” A Fidesz leszavazta a Jobbik kezdeményezését.","shortLead":"A parlamentben kedden szavaztak „a ritka betegségben szenvedők támogatásának elősegítéséről.” A Fidesz leszavazta...","id":"20191119_Leszavazta_a_Fidesz_hogy_allami_segitseget_nyujthassanak_SMAs_gyerekeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edbffff9-e8ad-4742-a599-92becbf3c970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2d5626-98a2-433f-899e-fa027d9ad3e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Leszavazta_a_Fidesz_hogy_allami_segitseget_nyujthassanak_SMAs_gyerekeknek","timestamp":"2019. november. 19. 11:31","title":"Leszavazta a Fidesz, hogy állami segítséget nyújthassanak SMA-s gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába van papíron 250 ezer minimálbérre bejelentett magyar dolgozó, a valóságban többségük jóval többet keres – mondta a Magyar Nemzetnek Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke.","shortLead":"Hiába van papíron 250 ezer minimálbérre bejelentett magyar dolgozó, a valóságban többségük jóval többet keres – mondta...","id":"20191119_Tobb_szazezer_magyar_fizetesevel_trukkoznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5210c17-cf33-4bde-a3d5-42d2b29efa38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Tobb_szazezer_magyar_fizetesevel_trukkoznek","timestamp":"2019. november. 19. 16:07","title":"Több százezer magyar fizetésével trükköznek a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telenor előfizetői maguk dönthetik el, hogy a csütörtöktől karácsonyig tartó időszakban pontosan melyik három napon veszik igénybe a szolgáltató ingyenes ajánlatát.","shortLead":"A Telenor előfizetői maguk dönthetik el, hogy a csütörtöktől karácsonyig tartó időszakban pontosan melyik három napon...","id":"20191120_telenor_korlatlan_mobilnet_ingyen_telefonalas_karacsonyi_ajandek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23550fb-e808-4fbb-a042-0da3cbc0d606","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_telenor_korlatlan_mobilnet_ingyen_telefonalas_karacsonyi_ajandek","timestamp":"2019. november. 20. 08:33","title":"A Telenornál van? 3 napon át ingyen telefonálhat vagy korlátlanul netezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d3ee98-e0e0-4128-841a-2b3549aaf393","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem véletlenül tekint fontos platformként a virtuális valóságra a Half-Life játékok kitalálója, amely most csütörtökre nagyszabású bejelentést ígér.","shortLead":"Nem véletlenül tekint fontos platformként a virtuális valóságra a Half-Life játékok kitalálója, amely most csütörtökre...","id":"20191119_valve_half_life_alyx_vr_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19d3ee98-e0e0-4128-841a-2b3549aaf393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d95730-723e-4ae9-8a5e-394c1180d285","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_valve_half_life_alyx_vr_jatek","timestamp":"2019. november. 19. 13:03","title":"Új Half-Life játék jön, és már csak kettőt kell aludni, mire kiderülnek a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d88cb9-53e5-4787-bf97-0a35ef05ebd3","c_author":"Cz.F.","category":"kultura","description":"Soha nem készült még ennyi regény alapú mozgóképes adaptáció, mint most. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy ha egy könyv jó, rövid időn belül a képernyőn is láthatjuk. De kik és mi alapján döntenek arról, hogy milyen műből készüljön sorozat? Miért éhezünk olyannyira a történetekre? És min múlik, hogy sikeres-e egy adaptáció? ","shortLead":"Soha nem készült még ennyi regény alapú mozgóképes adaptáció, mint most. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy ha egy könyv...","id":"20191119_Belefulladunk_a_sorozatokba_es_elvezzuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82d88cb9-53e5-4787-bf97-0a35ef05ebd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c35cf3-e1b0-4683-a563-e427f15b8982","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Belefulladunk_a_sorozatokba_es_elvezzuk","timestamp":"2019. november. 19. 17:33","title":"Belefulladunk a sorozatokba, és élvezzük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2429471d-8974-4479-8002-2ba0dead98aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztráliai bozóttüzekben több száz koala lelte halálát. Ennek a példánynak szerencséje volt.","shortLead":"Az ausztráliai bozóttüzekben több száz koala lelte halálát. Ennek a példánynak szerencséje volt.","id":"20191119_koala_bozottuz_ausztralia_mentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2429471d-8974-4479-8002-2ba0dead98aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315d00e2-9778-492e-9c79-e2602b583168","keywords":null,"link":"/elet/20191119_koala_bozottuz_ausztralia_mentes","timestamp":"2019. november. 19. 17:07","title":"Blúzba csavarva mentették ki a lángok közül a síró koalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]