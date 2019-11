Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbc42e90-1147-435c-ab58-343a29817791","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Conan, a malinois élvezte a látogatást a Fehér Házban.","shortLead":"Úgy tűnik, Conan, a malinois élvezte a látogatást a Fehér Házban.","id":"20191125_conan_kutya_abu_bakr_al_bagdadi_donald_trump_mike_pence","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbc42e90-1147-435c-ab58-343a29817791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8651cd6-0828-4002-abe4-9246ecd103bc","keywords":null,"link":"/elet/20191125_conan_kutya_abu_bakr_al_bagdadi_donald_trump_mike_pence","timestamp":"2019. november. 25. 21:52","title":"Kitüntette Trump a hős kutyát, amelyik segített likvidálni az Iszlám Állam vezérét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői egy hosszú bejegyzésben magyarázták el, hogyan működik a Felfedezés lap a platformon.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői egy hosszú bejegyzésben magyarázták el, hogyan működik a Felfedezés lap a platformon.","id":"20191126_instagram_felfedezes_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f421bbc0-1ac0-447a-84f9-1d1ac8cec723","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_instagram_felfedezes_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 26. 19:03","title":"Elárulta az Instagram, hogyan dolgozik a háttérben a mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bc4667-2318-4f96-a15c-10f46c0016e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik bank elemzői közölték, mire számítsunk jövőre.","shortLead":"Az egyik bank elemzői közölték, mire számítsunk jövőre.","id":"20191126_Inflaciot_es_tartosan_330_forintos_eurot_hozhat_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04bc4667-2318-4f96-a15c-10f46c0016e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7a0cd6-2b98-4b42-b30a-dce40db95511","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Inflaciot_es_tartosan_330_forintos_eurot_hozhat_2020","timestamp":"2019. november. 26. 16:24","title":"Inflációt és tartósan 330 forintos eurót hozhat 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ee26ab-396c-436d-8e28-58cecea0d33d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kónya szerint tisztában voltak vele, hogy ő kicsoda.","shortLead":"Kónya szerint tisztában voltak vele, hogy ő kicsoda.","id":"20191125_Gunya_Peternek_neveztek_Konya_Peter_korabbi_orszaggyulesi_kepviselot_a_TV2n","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71ee26ab-396c-436d-8e28-58cecea0d33d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463f8352-d9d7-4c79-a3cf-32dfa463c6e4","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Gunya_Peternek_neveztek_Konya_Peter_korabbi_orszaggyulesi_kepviselot_a_TV2n","timestamp":"2019. november. 25. 13:25","title":"Gúnya Péternek nevezték Kónya Péter korábbi országgyűlési képviselőt a Tv2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba228c9-aa4b-46f9-8b3c-e16ecdd1583b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nyakunkon a minden korábbinál szigorúbb EU-s károsanyag-kibocsátási norma, amelynek csak villanyosítással tudnak megfelelni a gyártók. Ki jobban, ki kevésbé teszi elektromossá autóit, ez pedig különböző előnyökkel és hátrányokkal járhat.","shortLead":"Nyakunkon a minden korábbinál szigorúbb EU-s károsanyag-kibocsátási norma, amelynek csak villanyosítással tudnak...","id":"20191125_hibrid_1x1_elonyei_technologia_tortenete_tipusai_mild_plugin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba228c9-aa4b-46f9-8b3c-e16ecdd1583b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537b7071-35bc-4578-9e7f-c4326933b0b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_hibrid_1x1_elonyei_technologia_tortenete_tipusai_mild_plugin","timestamp":"2019. november. 25. 12:00","title":"Hibrid 1x1? Mitől és mennyire hibrid egy autó? Melyik típusnak mi az előnye?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d42b2a-9849-45c2-b754-043c5dcf0dff","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A tévésorozatok az elmúlt bő egy, szűk két évtizedben gyökeresen alakították át a tévénézési szokásokat, ez pedig pozitív kulturális változásokhoz vezetett. De hogyan befolyásolja érdeklődésünket a tévécsatornák műsorának kínálata?","shortLead":"A tévésorozatok az elmúlt bő egy, szűk két évtizedben gyökeresen alakították át a tévénézési szokásokat, ez pedig...","id":"samsungbch_20191126_Sorozatok_televizio_szomszedok_kultura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02d42b2a-9849-45c2-b754-043c5dcf0dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf4a740-4600-4c2e-8fdf-1434b4fea41e","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20191126_Sorozatok_televizio_szomszedok_kultura","timestamp":"2019. november. 26. 07:30","title":"Sorozatok, amik megértőbbé, elfogadóbbá, érzékenyebbé tettek minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Optimista a jövőt illetően a Huawei alapítója, Zsen Cseng-fej, aki szerint a cég a Google nélkül is remek eredményeket fog elérni.","shortLead":"Optimista a jövőt illetően a Huawei alapítója, Zsen Cseng-fej, aki szerint a cég a Google nélkül is remek eredményeket...","id":"20191126_huawei_zsen_cseng_fej_google_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07fca76-83c8-4acd-aaf3-051c47e92eb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_huawei_zsen_cseng_fej_google_android","timestamp":"2019. november. 26. 17:03","title":"A Huawei első embere szerint ők a Google nélkül is a világelsők lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8f6415-d1cc-4b84-a92e-6c397f3bdd67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi ígérete szerint 2020-ban debütálhat az a technológia, ami 17 perc alatt tölt fel 0-ról 100 százalékra egy 4000 mAh-s akkumulátort.","shortLead":"A Xiaomi ígérete szerint 2020-ban debütálhat az a technológia, ami 17 perc alatt tölt fel 0-ról 100 százalékra egy 4000...","id":"20191125_xiaomi_100wos_gyorstolto_super_charge_turbo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b8f6415-d1cc-4b84-a92e-6c397f3bdd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d082109d-90b6-47a0-a2cd-82263b0faa22","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_xiaomi_100wos_gyorstolto_super_charge_turbo","timestamp":"2019. november. 25. 09:33","title":"Olyan gyorstöltőt ígér a Xiaomi, ami pillanatok alatt feltölti a mobilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]