Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony Gergely szerint lesz következménye az FKF-nél a hóhelyzet kezelésének, havazás és a klímaváltozás kapcsolatáról posztolt a volt kulturális államtitkár, Hosszú Katinka párjával utazik a vb-re. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint lesz következménye az FKF-nél a hóhelyzet kezelésének, havazás és a klímaváltozás...","id":"20191202_Radar360_Hokaosz_a_MAVnal_korozik_a_vizes_vb_egyik_szervezojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962e34fa-c0c0-433d-a75b-ad233bf3124c","keywords":null,"link":"/360/20191202_Radar360_Hokaosz_a_MAVnal_korozik_a_vizes_vb_egyik_szervezojet","timestamp":"2019. december. 02. 17:30","title":"Radar360: Hókáosz a MÁV-nál, körözik a vizes vb egyik szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétfői káosz után kedd reggel 15 percesnél nagyobb késések nincsenek.","shortLead":"A hétfői káosz után kedd reggel 15 percesnél nagyobb késések nincsenek.","id":"20191203_Mostanra_tudott_valamit_kezdeni_a_MAV_azzal_hogy_tel_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80a0f21-2033-48b6-88c3-11a01e5382b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_Mostanra_tudott_valamit_kezdeni_a_MAV_azzal_hogy_tel_van","timestamp":"2019. december. 03. 07:58","title":"Mostanra tudott valamit kezdeni a MÁV azzal, hogy tél van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895922e7-5d24-418f-8028-8f4e522ed581","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bagota Béla Valan – Az angyalok földje című filmjének utolsó pillanata is tartogat fordulatokat.","shortLead":"Bagota Béla Valan – Az angyalok földje című filmjének utolsó pillanata is tartogat fordulatokat.","id":"201948_film__korbe_zarva_valan__azangyalok_foldje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=895922e7-5d24-418f-8028-8f4e522ed581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867c323e-da11-4423-ae9f-c4ef7bb8e027","keywords":null,"link":"/360/201948_film__korbe_zarva_valan__azangyalok_foldje","timestamp":"2019. december. 03. 10:00","title":"Az új magyar akcióthriller abszurd humorral mutat be rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az argentin a Liverpool védőjét, Virgil van Dijket, valamint Cristiano Ronaldót előzte meg.","shortLead":"Az argentin a Liverpool védőjét, Virgil van Dijket, valamint Cristiano Ronaldót előzte meg.","id":"20191202_Lionel_Messi_hatodszor_is_aranylabdas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fa803d-b4cf-49a0-85e3-1d283b8096ec","keywords":null,"link":"/sport/20191202_Lionel_Messi_hatodszor_is_aranylabdas","timestamp":"2019. december. 02. 21:45","title":"Lionel Messi hatodszor is aranylabdás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone lakossági előfizetői három nap díjmentes, korlátlan adathasználatot kapnak, az okostelefonnal nem rendelkezők pedig három nap díjmentes hanghívást. Idén a UPC-előfizetőknek is ad valamit a vállalatot nemrég felvásárolt Vodafone.","shortLead":"A Vodafone lakossági előfizetői három nap díjmentes, korlátlan adathasználatot kapnak, az okostelefonnal nem...","id":"20191202_vodafone_korlatlan_internet_ingyenes_telefonalas_red_infinity_pro_havidijkedvezmeny_upc_vezetekes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2602dba7-bd84-435b-9820-87913b5ae2f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_vodafone_korlatlan_internet_ingyenes_telefonalas_red_infinity_pro_havidijkedvezmeny_upc_vezetekes","timestamp":"2019. december. 02. 14:33","title":"Ha a Vodafone ügyfele, 3 napon át korlátlanul netezhet vagy ingyen telefonálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szegedre tartó Tömörkény IC volt érintett az esetben.","shortLead":"A Szegedre tartó Tömörkény IC volt érintett az esetben.","id":"20191201_nyugati_palyaudvar_vonat_gazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb811e5-b01a-4e6e-8761-33e506eb81c2","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_nyugati_palyaudvar_vonat_gazolas","timestamp":"2019. december. 01. 18:16","title":"Gázolt a vonat a Nyugati pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7d45f2-ddb2-47f5-8fcf-77a1c4baa28f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) 22 tagállama ígéretet tett arra, hogy növeli a szervezet költségvetését újabb űrmissziók, tudományos kutatások támogatása céljából, köztük a klímaváltozás megfigyelésére új generációs műholdak földkörüli pályára állításához.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) 22 tagállama ígéretet tett arra, hogy növeli a szervezet költségvetését újabb űrmissziók...","id":"20191201_europai_urugynokseg_koltsegvetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e7d45f2-ddb2-47f5-8fcf-77a1c4baa28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f2ca23-ab22-4e0c-99fb-b09916bc4ad5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_europai_urugynokseg_koltsegvetese","timestamp":"2019. december. 01. 14:03","title":"Megirigyeltük a NASA-t, mi is elkezdjük önteni a pénzt az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0534158b-337a-48fd-a986-040e3393f591","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre élőben düböröghet a Where Is My Mind?","shortLead":"Végre élőben düböröghet a Where Is My Mind?","id":"20191203_Szeptemberben_eloszor_koncertezik_Budapesten_a_Pixies","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0534158b-337a-48fd-a986-040e3393f591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f8a53e-a62e-4027-b4d1-2afd4692fea3","keywords":null,"link":"/kultura/20191203_Szeptemberben_eloszor_koncertezik_Budapesten_a_Pixies","timestamp":"2019. december. 03. 09:53","title":"Szeptemberben először koncertezik Budapesten a Pixies","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]