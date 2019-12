Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f1bba43-8d70-471c-96df-e66f18677895","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nagyjából száz ember volt a fehér-szigeti vulkán térségében, egyelőre körülbelül húsz sérültről tudnak, többen eltűntek.","shortLead":"Nagyjából száz ember volt a fehér-szigeti vulkán térségében, egyelőre körülbelül húsz sérültről tudnak, többen eltűntek.","id":"20191209_uj_zeland_vulkan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f1bba43-8d70-471c-96df-e66f18677895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062c12be-c864-4089-be24-bf6b5134d786","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_uj_zeland_vulkan","timestamp":"2019. december. 09. 05:37","title":"Még a kráter peremén belül is turisták voltak, amikor kitört egy vulkán Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b16e29-2170-4572-b27e-74be59ed3277","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy műalkotás lényege volt az inkriminált gyümölcs, de végül az esztétikai helyett a kulináris élvezet győzött. Bár, lehet, hogy az evéssel a másik művész üzent, és akkor meg megint a művészetnél vagyunk\r

\r

","shortLead":"Egy műalkotás lényege volt az inkriminált gyümölcs, de végül az esztétikai helyett a kulináris élvezet győzött. Bár...","id":"20191208_A_vilag_legdragabb_bananjat_falta_be_egy_muvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53b16e29-2170-4572-b27e-74be59ed3277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13db1c0-c3bf-4e50-858b-2c4a3529dec3","keywords":null,"link":"/elet/20191208_A_vilag_legdragabb_bananjat_falta_be_egy_muvesz","timestamp":"2019. december. 08. 12:35","title":"A világ legdrágább banánját falta be egy művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60625088-9b49-4f3a-a164-12834815b05f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem semmi, ha valaki megépíti a maga álomautóját.","shortLead":"Nem semmi, ha valaki megépíti a maga álomautóját.","id":"20191207_Miotto_Barchetta_egy_Ferrari_V12es_ami_nem_is_letezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60625088-9b49-4f3a-a164-12834815b05f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bbca92-590c-482c-884a-5ca5d136ab5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191207_Miotto_Barchetta_egy_Ferrari_V12es_ami_nem_is_letezett","timestamp":"2019. december. 08. 10:35","title":"Minotto Barchetta, egy Ferrari V12-es, ami nem is létezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem véletlen, hogy a Qualcomm rendezvényén szellőztették meg, milyen változások lehetnek a jövőre érkező Nokia PureView telefonban, amelynél ismét csak a fotózás lesz fókuszban.","shortLead":"Nem véletlen, hogy a Qualcomm rendezvényén szellőztették meg, milyen változások lehetnek a jövőre érkező Nokia PureView...","id":"20191209_nokia_9_pureview_utod_qualcomm_snapdragon_765_chipkeszlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a1d970-e6e1-4d00-b6b6-09b230b3a5da","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_nokia_9_pureview_utod_qualcomm_snapdragon_765_chipkeszlet","timestamp":"2019. december. 09. 13:03","title":"Nem akárhogy fog fotózni a Nokia új telefonja, ráadásul 5G-s is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a rezsim minden kritikus hangot el akar némítani.","shortLead":"Szerinte a rezsim minden kritikus hangot el akar némítani.","id":"20191208_Peterfy_Gergely_Beragott_a_mi_kis_gulyasNapoleonunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d551a745-f99c-4187-9e42-c3781eca666d","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Peterfy_Gergely_Beragott_a_mi_kis_gulyasNapoleonunk","timestamp":"2019. december. 08. 16:50","title":"Péterfy Gergely: \"Berágott a mi kis gulyás-Napóleonunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9be681-e08d-4e8d-a38e-39a15e64007e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videóüzenetben adott hangot tiltakozásának a kormány színházakat érintő törvénytervezete ellen számos színész, rendező, többek között Pogány Judit, Gálffi László, Bálint András, Mácsai Pál, Ónodi Eszter, Pintér Béla.



","shortLead":"Videóüzenetben adott hangot tiltakozásának a kormány színházakat érintő törvénytervezete ellen számos színész, rendező...","id":"20191208_Tiltakozni_szakmai_es_lelkiismereti_kerdes__videoban_uzen_Macsai_Pinter_Nagy_Ervin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d9be681-e08d-4e8d-a38e-39a15e64007e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee22582-ce47-412a-9d01-484fbe7a8932","keywords":null,"link":"/elet/20191208_Tiltakozni_szakmai_es_lelkiismereti_kerdes__videoban_uzen_Macsai_Pinter_Nagy_Ervin","timestamp":"2019. december. 08. 10:21","title":"„Tiltakozni szakmai és lelkiismereti kérdés” – videóban üzen Mácsai, Pintér, Nagy Ervin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Új hét, új lehetőségek.","shortLead":"Új hét, új lehetőségek.","id":"20191208_Ezt_a_hat_szamot_nem_talalta_el_senki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4de35f-6807-4bb0-adaa-e7270f01cc16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Ezt_a_hat_szamot_nem_talalta_el_senki","timestamp":"2019. december. 08. 17:24","title":"Ezt a hat számot nem találta el senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcdc224-8543-4731-9da9-2b7f964f1d52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az USA és a tagországok közötti elhúzódó viták megbénították a WTO egyik legfőbb testületét.","shortLead":"Az USA és a tagországok közötti elhúzódó viták megbénították a WTO egyik legfőbb testületét.","id":"20191209_Trump_haborui_betettek_a_Kereskedelmi_Vilagszovetsegnek_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdcdc224-8543-4731-9da9-2b7f964f1d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6709d2-880d-4827-9ad5-8f633dd2b518","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Trump_haborui_betettek_a_Kereskedelmi_Vilagszovetsegnek_is","timestamp":"2019. december. 09. 15:35","title":"Trump háborúi betettek a Kereskedelmi Világszervezetnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]