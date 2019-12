Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9843c003-d67e-4cf2-9775-1e3459832603","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Elkészült a kedves mesehős életnagyságú változata. Így már nem annyira kedves.","shortLead":"Elkészült a kedves mesehős életnagyságú változata. Így már nem annyira kedves.","id":"20191216_vizipok_csodapok_vizilabda_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9843c003-d67e-4cf2-9775-1e3459832603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ac1f79-0aa2-4986-b382-11a7bd9e78b0","keywords":null,"link":"/elet/20191216_vizipok_csodapok_vizilabda_eb","timestamp":"2019. december. 16. 19:11","title":"Fura, tangás Vízipók-csodapók lett a vízilabda-Eb kabalája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos mérföldkőként tálalja egyik újdonságát az Instagram, azt viszont már nem reklámozzák, hogy van egy réteg, amelyik mindennél többet nyer vele.","shortLead":"Fontos mérföldkőként tálalja egyik újdonságát az Instagram, azt viszont már nem reklámozzák, hogy van egy réteg...","id":"20191217_instagram_fact_checker_tenyek_ellenorzese_politikusok_hazugsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee21e0f-1652-4683-af48-aeeb631f2dd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_instagram_fact_checker_tenyek_ellenorzese_politikusok_hazugsag","timestamp":"2019. december. 17. 11:40","title":"A politikusoknak mostantól az Instagramon is mindent szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9761b0ca-5baa-4bad-87f8-203fb1509ae9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A svéd lány jegye első osztályra szólt, de csak két órát tudott a helyén tölteni.","shortLead":"A svéd lány jegye első osztályra szólt, de csak két órát tudott a helyén tölteni.","id":"20191216_Greta_Thunberg_a_tomott_nemet_vonatok_miatt_panaszkodott_a_Deutsche_Bahn_visszaszolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9761b0ca-5baa-4bad-87f8-203fb1509ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0cecb5-13f5-4df2-8b7c-0db1e737ae93","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_Greta_Thunberg_a_tomott_nemet_vonatok_miatt_panaszkodott_a_Deutsche_Bahn_visszaszolt","timestamp":"2019. december. 16. 07:17","title":"Greta Thunberg a tömött német vonatok miatt panaszkodott, a Deutsche Bahn visszaszólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Maradnak a UPC Directnél az RTL műsorai, jövőre még szélesítik is az együttműködést.","shortLead":"Maradnak a UPC Directnél az RTL műsorai, jövőre még szélesítik is az együttműködést.","id":"20191217_Megallapodott_a_UPC_Direct_es_az_RTL","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc3c115-cb8a-415e-9418-d7d7d4216105","keywords":null,"link":"/kkv/20191217_Megallapodott_a_UPC_Direct_es_az_RTL","timestamp":"2019. december. 17. 11:10","title":"Megállapodott a UPC Direct és az RTL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116b0a1a-d416-4d00-a3d1-cacf9c397517","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Október végén derült ki, hogy a jövő nyári Szegedi Szabadtéri Játékokat záró gigantikus musical produkció rendezője Alföldi Róbert lesz. Vele beszélhettünk arról, hogy milyen West Side Story-t láthatunk tőle, szerinte melyek a darab örökérvényű aktualitásai, és miért szereti ennyire az egyik szerző, Bernstein zenéjét. ","shortLead":"Október végén derült ki, hogy a jövő nyári Szegedi Szabadtéri Játékokat záró gigantikus musical produkció rendezője...","id":"20191212_Egy_ekkora_szinpadon_nem_lehet_bloffolni__interju_Alfoldi_Roberttel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=116b0a1a-d416-4d00-a3d1-cacf9c397517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59ccb36-d448-41d3-ad97-89ae453468dd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191212_Egy_ekkora_szinpadon_nem_lehet_bloffolni__interju_Alfoldi_Roberttel","timestamp":"2019. december. 17. 07:30","title":"„Egy ekkora színpadon nem lehet blöffölni” – interjú Alföldi Róberttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véget ért Madridban az eddigi leghosszabb ENSZ-klímacsúcs, s a résztvevő országok abban egyeztek meg, hogy a következő évi, Glasgowban rendezendő csúcs előtt bejelentik, országaik milyen további kibocsátás-csökkentésre vállalnak kötelezettséget.","shortLead":"Véget ért Madridban az eddigi leghosszabb ENSZ-klímacsúcs, s a résztvevő országok abban egyeztek meg, hogy a következő...","id":"20191215_Kompromisszummal_ert_veget_a_madridi_klimacsucs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527f0c03-7a32-442c-95bd-5d57d9eae981","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_Kompromisszummal_ert_veget_a_madridi_klimacsucs","timestamp":"2019. december. 15. 13:47","title":"Kompromisszummal ért véget a madridi klímacsúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tűz ütött ki egy somoskőújfalui családi házban hétfő reggel, egy idős férfi meghalt.","shortLead":"Tűz ütött ki egy somoskőújfalui családi házban hétfő reggel, egy idős férfi meghalt.","id":"20191216_Leegett_egy_haz_Somoskoujfalun_egy_ferfi_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6e2427-58e8-424a-9c8d-9216732dedf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Leegett_egy_haz_Somoskoujfalun_egy_ferfi_meghalt","timestamp":"2019. december. 16. 08:34","title":"Leégett egy ház Somoskőújfalun, egy férfi meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db78181-636c-4cf7-a34b-9068dc6c1433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Miniszterelnökség elárulta, miért nem kapcsolják le a világítást az új stadionban.\r

","shortLead":"A Miniszterelnökség elárulta, miért nem kapcsolják le a világítást az új stadionban.\r

","id":"20191216_Annyira_buszke_a_kormany_a_Puskas_Arenara_hogy_ejjelnappal_kivilagitja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7db78181-636c-4cf7-a34b-9068dc6c1433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85361fff-b9b8-40c3-9bab-ac3a5e39b26a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191216_Annyira_buszke_a_kormany_a_Puskas_Arenara_hogy_ejjelnappal_kivilagitja","timestamp":"2019. december. 16. 05:54","title":"Annyira büszke a kormány a Puskás Arénára, hogy éjjel-nappal világítania kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]