[{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járókeretről lopta el a barátja mobilját.","shortLead":"A járókeretről lopta el a barátja mobilját.","id":"20190925_Alvo_mozgasserultet_fosztott_ki_egy_ferfi_Tatabanyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd90916d-c1a3-4b40-92a9-dc43f1fc7a8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Alvo_mozgasserultet_fosztott_ki_egy_ferfi_Tatabanyan","timestamp":"2019. szeptember. 25. 07:00","title":"Alvó mozgássérültet fosztott ki egy férfi Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szerdától látható az Amszterdami Máchzor néven emlegetett kötet.","shortLead":"Szerdától látható az Amszterdami Máchzor néven emlegetett kötet.","id":"20190925_Kozepkori_zsido_imakonyv_tert_vissza_600_ev_utan_Kolnbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc20cc09-990c-4793-918c-f20adc8c8e33","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Kozepkori_zsido_imakonyv_tert_vissza_600_ev_utan_Kolnbe","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:58","title":"Középkori zsidó imakönyv tért vissza 600 év után Kölnbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639bb3a3-6858-44ac-8fc2-993c34d3528c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznőnek van egy fontos kérése is.","shortLead":"A színésznőnek van egy fontos kérése is.","id":"20190924_Helen_Mirrent_egy_rakas_szemettel_fotoztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=639bb3a3-6858-44ac-8fc2-993c34d3528c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77e46e8-8ed4-4440-b277-8272f1b545ec","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Helen_Mirrent_egy_rakas_szemettel_fotoztak","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:29","title":"Helen Mirrent egy rakás szeméttel fotózták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02abd277-4dec-445d-8ea2-0de56c65c1cb","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A kapcsolatukat sokáig kísérte médiabotrány, de Luciano Pavarotti özvegye megtanulta a világhírű tenortól, hogy akik bántják, azoknak sok boldogságot kívánjon. Nicoletta Mantovani azt mondja, nemcsak az ő életéből, hanem a világból is hiányzik az a fajta lelkesedés, ami Pavarottit jellemezte. A tenor özvegyével a Pavarotti című film díszbemutatóján beszélgettünk a miskolci CineFesten.","shortLead":"A kapcsolatukat sokáig kísérte médiabotrány, de Luciano Pavarotti özvegye megtanulta a világhírű tenortól, hogy akik...","id":"20190923_Luciano_Pavarotti_egyszerre_volt_a_szeretom_a_baratom_es_az_eletmesterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02abd277-4dec-445d-8ea2-0de56c65c1cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b41a1e-9923-4349-8497-69fff6a987cb","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Luciano_Pavarotti_egyszerre_volt_a_szeretom_a_baratom_es_az_eletmesterem","timestamp":"2019. szeptember. 23. 20:00","title":"„Luciano Pavarotti egyszerre volt a szeretőm, a barátom és az életmesterem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalatot a jegybank vizsgálta, amely több hiányosságot is feltárt, köztük jelentős súlyúakat.","shortLead":"A vállalatot a jegybank vizsgálta, amely több hiányosságot is feltárt, köztük jelentős súlyúakat.","id":"20190924_108_millio_birsag_buntetes_mnb_jegybank_uniqa_biztosito_hianyossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7221f4ea-636b-4918-b494-d22c2924e171","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_108_millio_birsag_buntetes_mnb_jegybank_uniqa_biztosito_hianyossag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:19","title":"Száznyolcmilliós bírságot kapott az Uniqa Biztosító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78 900-an a következő hetekben megkezdhetik felsőfokú tanulmányaikat, a leendő önköltséges hallgatók száma így is megdöbbentően magas: 16 661. \r

A 16 661 egyetemista családjai lesznek azok, akiknek biztosan szembe kell nézniük a következő években a plusz anyagi kihívásokkal. \r

Az OTP Bank Öngondoskodási Index felmérése szerint a szülők 85 százalékának szívügye, hogy a gyermek jövőjét anyagilag támogassa, ebből 62 százaléknak pedig egyenesen ez a legfontosabb céljai közé tartozik. Ellentmondásosnak hathat a tény, hogy mégis csak ötödük gyűjt előre gyermeke jövőjének támogatására.\r

Az idei Pont Ott Partin jártunk, és továbbtanulásról, anyagi kihívásokról, pénzügyi tudatosságról kérdeztük az újdonsült hallgatókat és szüleiket. ","shortLead":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78...","id":"20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3602a2d0-2482-4870-9dc8-97487eb29f61","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","timestamp":"2019. szeptember. 24. 16:15","title":"Így készülnek anyagilag a családok az egyetemre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8984315d-2117-42e4-abcc-1c32dad2ac4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amiről eddig csak találgattak, azt most megerősítette a gyártó: 108 MP-es kameraérzékelő kerül a kedden debütáló új Xiaomi telefonba. Emellett a szó szoros értelmében képet kapunk arról, hogy mit tud ez a fényképezőmodul.","shortLead":"Amiről eddig csak találgattak, azt most megerősítette a gyártó: 108 MP-es kameraérzékelő kerül a kedden debütáló új...","id":"20190923_xiaomi_mi_mix_alphaba_a_samsung_108mpes_kameraszenzora_kerul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8984315d-2117-42e4-abcc-1c32dad2ac4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529c0ea8-6d61-4aaf-a237-0b8f53ea406a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_xiaomi_mi_mix_alphaba_a_samsung_108mpes_kameraszenzora_kerul","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:03","title":"Tényleg 108 MP-es érzékelő kerül az új Xiaomi telefonba: ezt tudja majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 97,7 Rádió 1 csak a Fidesz–KDNP kampányeseményeiről adott hírt, a választási bizottság elmeszelte őket.","shortLead":"A 97,7 Rádió 1 csak a Fidesz–KDNP kampányeseményeiről adott hírt, a választási bizottság elmeszelte őket.","id":"20190924_torvenysertes_radio1_kampany_valasztasi_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f26acb-0baa-4a54-bb80-426dc3c316b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_torvenysertes_radio1_kampany_valasztasi_bizottsag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:26","title":"Nyolc hírblokkban is be kell olvasnia a Rádió 1-nek, hogy törvényt sértett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]