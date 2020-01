Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee83f092-2e3a-4739-9d83-731b682f20e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan egyszerűen elsétáltak mellette.","shortLead":"Sokan egyszerűen elsétáltak mellette.","id":"20200116_halalra_vert_hajlektalan_no_budapest_xiii_kerulet_irodahaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee83f092-2e3a-4739-9d83-731b682f20e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3dd30a9-a1c8-4bf0-8e86-759e75ef2e5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_halalra_vert_hajlektalan_no_budapest_xiii_kerulet_irodahaz","timestamp":"2020. január. 16. 07:43","title":"Órákig nem tűnt fel senkinek a Budapesten halálra vert nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c014854-7720-4b9c-9865-84ab3a2f4165","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Senki nem szavazott Putyin jelöltje ellen.","shortLead":"Senki nem szavazott Putyin jelöltje ellen.","id":"20200116_orosz_miniszterelnok_orosz_kormany_lemondott_mihail_misusztyin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c014854-7720-4b9c-9865-84ab3a2f4165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abee5cab-4e74-4b42-a2f5-5974499d4de1","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_orosz_miniszterelnok_orosz_kormany_lemondott_mihail_misusztyin","timestamp":"2020. január. 16. 16:42","title":"Támogatták az új orosz miniszterelnök kinevezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bedc831-54ec-477e-8191-166d61175102","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három hónapja egy zsinagógára nyitottak tüzet a városban.","shortLead":"Három hónapja egy zsinagógára nyitottak tüzet a városban.","id":"20200115_Ralottek_egy_nemet_parlamenti_kepviselo_irodajara_Halleban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bedc831-54ec-477e-8191-166d61175102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0475d1c1-94a0-4734-83ad-0a457aa33a84","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_Ralottek_egy_nemet_parlamenti_kepviselo_irodajara_Halleban","timestamp":"2020. január. 15. 18:50","title":"Rálőttek egy szenegáli származású német parlamenti képviselő irodájára Halléban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c424dd62-b6a5-41fa-a6bb-903b6c3ea3a3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába lett botrány, majd költségvetési csalás miatt nyomozás annak a lovas központnak az ügyében, amely iskolásoknak és szakembereknek épült, de végül Czerván György fideszes képviselő veje használta. Az eljárást ugyanis simán megszüntették azzal, hogy nem találtak elég bizonyítékot visszaélésre. Csakhogy a birtokunkba került határozat alapján hihetetlenül dilettáns nyomozás zajlott: a közcélra létrehozott ingatlan egy részére be sem engedték a hatóság embereit, mire azok bemondásra elhitték, hogy ott minden rendben van. Olyan tanút is találtunk, aki várta az idézést, de végül meg sem hallgatták.","shortLead":"Hiába lett botrány, majd költségvetési csalás miatt nyomozás annak a lovas központnak az ügyében, amely iskolásoknak és...","id":"20200117_Loszolarium_felmillioert_siman_lezartak_a_fideszes_kepviselonek_kinos_ugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c424dd62-b6a5-41fa-a6bb-903b6c3ea3a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920a8ebb-eeb8-459c-bcfe-56d3d404686d","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Loszolarium_felmillioert_siman_lezartak_a_fideszes_kepviselonek_kinos_ugyet","timestamp":"2020. január. 17. 06:30","title":"Lószolárium félmillióért: kontárkodva zárták le a fideszes képviselőnek kínos nyomozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4621550f-ed85-41b9-a360-1f75922da351","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A palesztin szélsőséges szervezet akcióját nem díjazta Izrael.","shortLead":"A palesztin szélsőséges szervezet akcióját nem díjazta Izrael.","id":"20200117_hamasz_izrael_robbanoanyagos_lufi_legicsapas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4621550f-ed85-41b9-a360-1f75922da351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282ad22d-0a43-42fc-8ff9-9131f3c03e29","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_hamasz_izrael_robbanoanyagos_lufi_legicsapas","timestamp":"2020. január. 17. 05:52","title":"Szokatlan új fegyverrel, robbanóanyagos lufikkal támadt a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3267e45f-3372-4d26-83f8-cd8e8661127b","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202003_nyomorforgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3267e45f-3372-4d26-83f8-cd8e8661127b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baf70d2-a0c3-489c-8a17-d68ca07c0bfe","keywords":null,"link":"/itthon/202003_nyomorforgato","timestamp":"2020. január. 16. 09:10","title":"Dobszay János: Nyomorforgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55774219-461a-4708-8df3-c6d1fd593fcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegyezer állatnak kellett elpusztulnia a vírus miatt.","shortLead":"Tizenegyezer állatnak kellett elpusztulnia a vírus miatt.","id":"20200115_madarinfluenza_fertozes_maramaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55774219-461a-4708-8df3-c6d1fd593fcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4bb314-c65e-4943-ae1c-02b767e46b4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_madarinfluenza_fertozes_maramaros","timestamp":"2020. január. 15. 14:52","title":"Madárinfluenza: minden tyúkot leöltek egy máramarosi farmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas többséggel elfogadták a módosítót is, ami az uniós pénzek felhasználását a jogállam tiszteletben tartásához kötné. A határozatot az Európai Néppárt képviselői is támogatták.","shortLead":"Hatalmas többséggel elfogadták a módosítót is, ami az uniós pénzek felhasználását a jogállam tiszteletben tartásához...","id":"20200116_Europai_Parlament_szavazas_jogallamisag_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214a3121-9a39-4ece-a146-662140ce4227","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Europai_Parlament_szavazas_jogallamisag_Magyarorszag","timestamp":"2020. január. 16. 12:42","title":"Megszavazta az Európai Parlament: romlott a jogállamiság helyzete Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]