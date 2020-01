Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerdán terjesztik elő részletesen az amerikai elnök ellen megfogalmazott vádpontokat.","shortLead":"Szerdán terjesztik elő részletesen az amerikai elnök ellen megfogalmazott vádpontokat.","id":"20200122_Megkezdodott_a_szenatusban_a_Trump_elleni_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9678852-4a17-4925-b305-829fd4db99c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200122_Megkezdodott_a_szenatusban_a_Trump_elleni_eljaras","timestamp":"2020. január. 22. 05:11","title":"Megkezdődött a szenátusban a Trump elleni eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105585c4-9d44-4dc2-bb65-45637cb0ec4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színpadon, fellépés közben vesztette életét egy 71 éves amerikai folkzenész, David Olney. ","shortLead":"A színpadon, fellépés közben vesztette életét egy 71 éves amerikai folkzenész, David Olney. ","id":"20200120_Kiment_a_szinpadra_majd_elnezest_kert_lehunyta_a_szemet_es_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=105585c4-9d44-4dc2-bb65-45637cb0ec4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e23f25d-62f5-48b9-b09c-c5ed24221368","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Kiment_a_szinpadra_majd_elnezest_kert_lehunyta_a_szemet_es_meghalt","timestamp":"2020. január. 20. 10:37","title":"Kiment a színpadra, majd elnézést kért, és meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Már az Európai Néppárt belső egységét veszélyezteti a magyar kormánypárt kizárása körül kialakult vita, éppen ezért egyre több képviselő szabadulna Orbán Viktortól – értesült a hvg.hu. A Fidesz maradása mellett érvelők sem maradéktalanul elégedettek, a francia delegáció szerint a bölcsek tanácsának jelentéséből okulnia kell mindkét félnek, és megoldást kell találni a nézeteltérésekre. Az EPP vezetése azonban még mindig nem döntötte el, szavaznak-e a februári választmányon a Fidesz sorsáról. ","shortLead":"Már az Európai Néppárt belső egységét veszélyezteti a magyar kormánypárt kizárása körül kialakult vita, éppen ezért...","id":"20200121_neppart_fidesz_kizaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83696ce-0780-4aa5-92ba-0370e3381efd","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_neppart_fidesz_kizaras","timestamp":"2020. január. 21. 11:20","title":"„A néppárti frakció 75-80 százaléka kész kitenni a Fideszt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b17ec4-4ae7-4f30-8a24-4a705b6c762e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kitört a kultúrharc Hódmezővásárhelyen: Bessenyei Ferenc özvegye visszavonta férje névhasználatának jogát a tizenegy évvel ezelőtt alapított önkormányzati díjtól.","shortLead":"Kitört a kultúrharc Hódmezővásárhelyen: Bessenyei Ferenc özvegye visszavonta férje névhasználatának jogát a tizenegy...","id":"20200120_Kitort_a_kulturharc_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0b17ec4-4ae7-4f30-8a24-4a705b6c762e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4448bb56-789c-448f-8f20-98850665ad46","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Kitort_a_kulturharc_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2020. január. 20. 11:16","title":"Keményen beszólt Márki-Zay Péternek Bessenyei Ferenc özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165a7ef9-2231-45f0-b1dd-2d8c72280c55","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Abszolút felsőkategóriás kamera, gyönyörű kijelző és villámgyors működés jellemzi a most hazánkba érkezett Mate 30 Prót, csak éppen a kedvenc alkalmazásaink nem, vagy csak nehezen érhetők el rajta.","shortLead":"Abszolút felsőkategóriás kamera, gyönyörű kijelző és villámgyors működés jellemzi a most hazánkba érkezett Mate 30...","id":"20200121_huawei_mate_30_pro_magyarorszag_hms_google_szolgaltatasok_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=165a7ef9-2231-45f0-b1dd-2d8c72280c55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50978bc8-8618-4c42-a03e-6ce48599264f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_huawei_mate_30_pro_magyarorszag_hms_google_szolgaltatasok_nelkul","timestamp":"2020. január. 21. 16:03","title":"Félig-meddig Android: megjött Magyarországra a Huawei szuperkamerás mobilja, de akad vele némi probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szállodahajót vezető Jurij C. bűnügyi felügyelet alá került. Nyomkövetőt kell viselnie, a lakását pedig nem hagyhatja el.","shortLead":"A szállodahajót vezető Jurij C. bűnügyi felügyelet alá került. Nyomkövetőt kell viselnie, a lakását pedig nem hagyhatja...","id":"20200120_hableany_viking_sigyn_baleset_ukran_hajoskapitany_jurij_c","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e3002-6f11-486d-a586-ce3736155cea","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_hableany_viking_sigyn_baleset_ukran_hajoskapitany_jurij_c","timestamp":"2020. január. 20. 16:52","title":"Hableány-baleset: kiengedték a letartóztatásból az ukrán hajóskapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b0ceba-e83c-43ee-a508-d357c43e185e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A határidők szorítása kalóriadús ételek fogyasztására ösztönözhet – állítják indiai kutatók. ","shortLead":"A határidők szorítása kalóriadús ételek fogyasztására ösztönözhet – állítják indiai kutatók. ","id":"202003_evesosztonzo_hataridok_szorit_es_hizlal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6b0ceba-e83c-43ee-a508-d357c43e185e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1da481-8bb2-4714-986a-0bb39f9b840e","keywords":null,"link":"/360/202003_evesosztonzo_hataridok_szorit_es_hizlal","timestamp":"2020. január. 20. 12:00","title":"Rájöttek a tudósok, hogy a határidő nem csak szorít, de még hízlal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tremmel Zoltán Vajna több érdekeltségében is ott volt, a Las Vegas kaszinóban most is igazgatósági tag.","shortLead":"Tremmel Zoltán Vajna több érdekeltségében is ott volt, a Las Vegas kaszinóban most is igazgatósági tag.","id":"202003_tremmelkt_advisory_vajna_bizalmasa_tanacsot_ad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf192ba-34d9-465a-9193-6b2aba8e49ba","keywords":null,"link":"/360/202003_tremmelkt_advisory_vajna_bizalmasa_tanacsot_ad","timestamp":"2020. január. 20. 10:00","title":"Andy Vajna bizalmasa tanácsokat készül adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]