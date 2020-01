Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

115 millió forintra bírságolta a Közbeszerzési Döntőbizottság a BKV-t és a BKK-t
A szervezet szerint szabálytalanul minősítette a közgyűlés eredménytelennek a reklámozási közbeszerzést.
2020. január. 22. 19:47

Tényleg meghosszabbítják Felcsúttól Bicskéig, de nem kisvasút épül
Hanem normál méretű.
2020. január. 24. 10:45 Azt is elmondta, hogyan képzeli mindezt.","shortLead":"Elon Musk szerint nem lehetetlen, hogy 2050-re már egymillió ember éljen a Marson. 2020. január. 23. 12:03

Hárman raboltak ki egy kínai nőt
Mobilját vették el, nem először csináltak ilyet.
2020. január. 24. 08:39 Simonka: Van az a szint, ami alá nem süllyedek
A megvádolt fideszes politikus ismét kérdésekre válaszolt. Simonka György elmondása szerint hisz a független magyar bíróságban, és hogy kiderül az igazság. 2020. január. 23. 06:58 ","shortLead":"A sok száz lóerős sportszedánnal nem túl nehéz átlépni a sebességhatárokat. 2020. január. 24. 13:21

Természetközeli készházakat kínál egy japán cég
Japánban egyre nagyobb népszerűségnek örvend a kültéri és egyben beltéri életmód.
2020. január. 24. 11:55 Orbán 100 nap után eltolta magától a problémát, amit Karácsony jelent
Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű Budapest helyett a kormánynak mondott igent, és a kormány által létrehozott Budapest-politika szakmai műhelyt vezeti majd. Ezzel a viaskodás gócpontja új helyszínre került: Karácsony innentől nem dörömbölhet Orbán ajtaján.
2020. január. 23. 06:30