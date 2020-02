Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b19c0c14-770c-4d85-8ddb-09c6a15064d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar közzétette az európai turnékörútjának állomásait. Szeptemberben nem kell messzire utazni, hogy zúzhassunk egy koncertjükön.","shortLead":"A zenekar közzétette az európai turnékörútjának állomásait. Szeptemberben nem kell messzire utazni, hogy zúzhassunk...","id":"20200211_Rage_Against_The_Machine_koncert_turne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b19c0c14-770c-4d85-8ddb-09c6a15064d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f955c677-a5ec-4dae-ae28-587834075460","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Rage_Against_The_Machine_koncert_turne","timestamp":"2020. február. 11. 11:45","title":"A szomszédban fog koncertezni a Rage Against the Machine","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Zuzana Caputová államfő viszont felszólította a kormányt, hogy forduljon az alkotmánybírósághoz","shortLead":"Zuzana Caputová államfő viszont felszólította a kormányt, hogy forduljon az alkotmánybírósághoz","id":"20200210_Pellegrini_Szlovakia_Isztambuli_Egyezmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d71756d-4f56-43dd-87bc-eb45cb54d5c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Pellegrini_Szlovakia_Isztambuli_Egyezmeny","timestamp":"2020. február. 10. 19:33","title":"Pellegrini: Szlovákiának vissza kell lépnie az Isztambuli egyezmény aláírásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közbenjáró szentmisét a magyar egyetemekért is tartják.","shortLead":"A közbenjáró szentmisét a magyar egyetemekért is tartják.","id":"20200212_Miset_tartanak_az_oktatasert_es_az_Akademiaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e630f5-7f0b-4c7b-870c-ce121f467869","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Miset_tartanak_az_oktatasert_es_az_Akademiaert","timestamp":"2020. február. 12. 08:38","title":"Misét tartanak az oktatásért és az Akadémiáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megtörnék a Google Play Store (androidos) alkalmazás-dominanciáját a nagy kínai gyártók, ezért érdekes ötlettel álltak elő a fejlesztők számára.","shortLead":"Megtörnék a Google Play Store (androidos) alkalmazás-dominanciáját a nagy kínai gyártók, ezért érdekes ötlettel álltak...","id":"20200210_gdsa_xiaomi_vivo_oppo_sajat_platform_a_fejlesztoknek_google_play_aruhaz_appbolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88be3c4-ac70-4030-a640-6e7b0cf613fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_gdsa_xiaomi_vivo_oppo_sajat_platform_a_fejlesztoknek_google_play_aruhaz_appbolt","timestamp":"2020. február. 10. 09:33","title":"Nincs szükségük a Play áruházra: szövetkeztek a kínai mobilóriások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balog Zoltánék megismertetnék a brüsszeli buborékkal az igazi Közép-Európát.","shortLead":"Balog Zoltánék megismertetnék a brüsszeli buborékkal az igazi Közép-Európát.","id":"20200212_Irodat_nyit_Brusszelben_a_Fidesz_partalapitvanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac100e-5f6f-4c12-84a2-256d9bbb64d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Irodat_nyit_Brusszelben_a_Fidesz_partalapitvanya","timestamp":"2020. február. 12. 08:02","title":"Irodát nyit Brüsszelben a Fidesz pártalapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És a következő napokra sem tartogat semmi jót az időjárás.","shortLead":"És a következő napokra sem tartogat semmi jót az időjárás.","id":"20200211_idojaras_elorejelzes_februar_11","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bfca1c-2d89-4b19-b559-ad05a7fcbbf1","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_idojaras_elorejelzes_februar_11","timestamp":"2020. február. 11. 06:15","title":"Ma is marad a szeles, viharos idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c93f371-1a1d-4439-950e-3289e1f38644","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Szétcsúszott életű, nagydumás ingatlanügynököt alakít Parti Nóra az Átrium közönségtámogatással készült új előadásában, a Minden nagyon jó lesz című darabban. A szerep terápiás jellegéről, magányról és istenhitről, valamint a jópofaság álcájáról beszélgettünk.\r

","shortLead":"Szétcsúszott életű, nagydumás ingatlanügynököt alakít Parti Nóra az Átrium közönségtámogatással készült új előadásában...","id":"20200210_Parti_Nora_Az_emberek_szerepeket_jatszanak_a_tulelesert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c93f371-1a1d-4439-950e-3289e1f38644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a8f1f0-4c02-452c-8962-c7cb2a613423","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Parti_Nora_Az_emberek_szerepeket_jatszanak_a_tulelesert","timestamp":"2020. február. 10. 14:59","title":"Parti Nóra: Az emberek szerepeket játszanak a túlélésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4762063e-fa9b-49b8-a94c-b52ea1436301","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd forintot is fizethetnek a biztosítók a viharkárok után.","shortLead":"Egymilliárd forintot is fizethetnek a biztosítók a viharkárok után.","id":"20200211_biztositas_vihar_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4762063e-fa9b-49b8-a94c-b52ea1436301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5fc005-43bb-4769-b947-f8e411d1f049","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_biztositas_vihar_idojaras","timestamp":"2020. február. 11. 07:39","title":"Olyan lehet ez a február a biztosítóknak, mint ha a nyári viharszezonban lennénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]