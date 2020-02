Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e70f220a-ade6-4502-8e37-ea31081ea812","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ausztrál fogorvost annyira rosszul érintette, hogy valaki negatív véleményt írt róla az interneten, hogy bírósághoz fordult, a testület pedig neki adott igazat. A következmény a Google-t is érinti, de annál is jobban a kritikát megfogalmazó felhasználót.","shortLead":"Egy ausztrál fogorvost annyira rosszul érintette, hogy valaki negatív véleményt írt róla az interneten, hogy bírósághoz...","id":"20200219_google_oldal_velemeny_kritika_hozzaszolas_fogorvos_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e70f220a-ade6-4502-8e37-ea31081ea812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081fb5cc-2e76-4d36-bb75-c507af00e827","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_google_oldal_velemeny_kritika_hozzaszolas_fogorvos_ausztralia","timestamp":"2020. február. 19. 11:03","title":"Rossz értékelést írt a fogorvosról, a Google-nek ki kell adnia az adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a426ac-95da-40d3-8ef3-dc3dde58e8e6","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az osztrák színész, rendező több szinten is azonosulni tudott Szabó István új filmjének főhősével. ","shortLead":"Az osztrák színész, rendező több szinten is azonosulni tudott Szabó István új filmjének főhősével. ","id":"20200219_Klaus_Maria_Brandauer_Mindannyiunknak_problemai_vannak_a_bennunk_elo_gonosszal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7a426ac-95da-40d3-8ef3-dc3dde58e8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdf68e3-75bc-4674-a537-1bab55e788ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200219_Klaus_Maria_Brandauer_Mindannyiunknak_problemai_vannak_a_bennunk_elo_gonosszal","timestamp":"2020. február. 19. 14:17","title":"Klaus Maria Brandauer: Mindannyiunknak problémái vannak a bennünk élő gonosszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d34875-0591-4c4f-b4a3-d6cb12387509","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden fontos alkatrészt megmutat a Xiaomi a Mi 10 Pro teardown-videójában, a legérdekesebb látnivalót azonban egyértelműen a 108 megapixeles kamera szenzora jelenti.","shortLead":"Minden fontos alkatrészt megmutat a Xiaomi a Mi 10 Pro teardown-videójában, a legérdekesebb látnivalót azonban...","id":"20200219_xiaomi_mi_10_pro_teardown_video_benchmark_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1d34875-0591-4c4f-b4a3-d6cb12387509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1271371-d000-4fde-ae1e-a08d198227d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_xiaomi_mi_10_pro_teardown_video_benchmark_teszt","timestamp":"2020. február. 19. 16:03","title":"Videó: Szétszedte a Xiaomi az új csúcsmobilját, hogy lássuk az óriási kameraszenzort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375109f9-d09c-4da4-893f-a9b159dd64e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Üzenetben küldött kamu link segített a hackereknek, hogy bejussanak egy amerikai gázüzem rendszerébe.","shortLead":"Üzenetben küldött kamu link segített a hackereknek, hogy bejussanak egy amerikai gázüzem rendszerébe.","id":"20200220_zsarolovirus_hackertamadas_kiberbiztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=375109f9-d09c-4da4-893f-a9b159dd64e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd69f853-714c-40b1-b3f5-f1e3db9bd85a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_zsarolovirus_hackertamadas_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. február. 20. 16:03","title":"Zsarolóvírussal támadtak meg egy amerikai gázüzemet, két napig állt a termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté és a Miniszterelnökség is hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartják az egyezményt.","shortLead":"Kocsis Máté és a Miniszterelnökség is hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartják az egyezményt.","id":"20200220_A_kormany_nem_ert_egyet_a_KDNPvel_nem_mondana_fel_az_Emberi_Jogok_Europai_Egyezmenyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a584ee-eecf-48a1-b218-ae5843cb8180","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_A_kormany_nem_ert_egyet_a_KDNPvel_nem_mondana_fel_az_Emberi_Jogok_Europai_Egyezmenyet","timestamp":"2020. február. 20. 16:17","title":"A Fidesz nem ért egyet a KDNP-vel, nem mondaná fel az Emberi Jogok Európai Egyezményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a73ec5-24a2-412d-961b-61f97e101075","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy polgármester vírusnak nevezte a testületi ülés egyik résztvevőjét. Az Alkotmánybíróság szerint ez belefér a véleménynyilvánítási szabadságba.","shortLead":"Egy polgármester vírusnak nevezte a testületi ülés egyik résztvevőjét. Az Alkotmánybíróság szerint ez belefér...","id":"20200220_Ab_kozeleti_vitaban_szabad_virusnak_nevezni_az_ellenfelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5a73ec5-24a2-412d-961b-61f97e101075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b86f5b-5e56-492f-b58f-bb459f3f3318","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Ab_kozeleti_vitaban_szabad_virusnak_nevezni_az_ellenfelet","timestamp":"2020. február. 20. 19:19","title":"Ab: közéleti vitában szabad vírusnak nevezni az ellenfelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az EBITDA-eredmény meghaladta az év közben megemelt célkitűzést.","shortLead":"Az EBITDA-eredmény meghaladta az év közben megemelt célkitűzést.","id":"20200221_Meghaladta_a_Mol_tavalyi_eredmenye_a_megemelt_celkituzest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a952b16-4ab7-42d0-bbff-86fd23475938","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_Meghaladta_a_Mol_tavalyi_eredmenye_a_megemelt_celkituzest","timestamp":"2020. február. 21. 06:50","title":"Meghaladta a Mol tavalyi eredménye a megemelt célkitűzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5a2e5f-9090-4a38-bfbf-5d4c5218d512","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán még a fotósok és képszerkesztők közül is csak kevesen tudnak róla, hogy az Adobe éppen 30 évvel ezelőtt, 1990. február 19-én adta ki a Photoshop legelső verzióját, a programét, ami azóta is meghatározza az életünket.","shortLead":"Talán még a fotósok és képszerkesztők közül is csak kevesen tudnak róla, hogy az Adobe éppen 30 évvel ezelőtt, 1990...","id":"20200219_adobe_photoshop_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b5a2e5f-9090-4a38-bfbf-5d4c5218d512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16645ab1-e2ae-4f47-a00a-b641c32cfea2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_adobe_photoshop_video","timestamp":"2020. február. 19. 17:03","title":"Videó: 30 éves a Photoshop, ilyen volt a legelső verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]