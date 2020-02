Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acd1462c-d1d4-401f-86d6-540328a167d5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ATL–1 és SMOG–P nevű eszközök is úgy működnek, ahogy kell, folyamatosan új adatokkal szolgálnak. Küldetésük tehát remek ütemben halad.","shortLead":"Az ATL–1 és SMOG–P nevű eszközök is úgy működnek, ahogy kell, folyamatosan új adatokkal szolgálnak. Küldetésük tehát...","id":"20200220_magyar_muholdak_atl_1_smog_p","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acd1462c-d1d4-401f-86d6-540328a167d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2de0986-ee99-4a04-aed3-5858c27193dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_magyar_muholdak_atl_1_smog_p","timestamp":"2020. február. 20. 10:41","title":"Jó hír jött a fellőtt magyar zsebműholdakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Új magyar alkotás ezúttal nem szerepel a fesztiválon, viszont meghívták a rövidfilmes szekció háromtagú zsűrijébe Bucsi Rékát, aki három animációs rövidfilmjével is sikerrel szerepelt korábban a Berlinalén.","shortLead":"Új magyar alkotás ezúttal nem szerepel a fesztiválon, viszont meghívták a rövidfilmes szekció háromtagú zsűrijébe Bucsi...","id":"20200220_Ma_kezdodik_a_70_Berlini_Nemzetkozi_Filmfesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dedc9052-8462-434c-a149-3b894333c578","keywords":null,"link":"/kultura/20200220_Ma_kezdodik_a_70_Berlini_Nemzetkozi_Filmfesztival","timestamp":"2020. február. 20. 10:02","title":"Társadalmi kérdéseket boncolgat a ma induló Berlini Nemzetközi Filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd95e84-0594-4295-9618-5331cd421a0a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hat napon át minden eddiginél több, 1750 maskarás űzi a telet a Duna-parti városban.","shortLead":"Hat napon át minden eddiginél több, 1750 maskarás űzi a telet a Duna-parti városban.","id":"20200220_Ma_kezdodik_a_mohacsi_busojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fd95e84-0594-4295-9618-5331cd421a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152ab299-3ad2-4ddf-88a6-f808b97b44ab","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Ma_kezdodik_a_mohacsi_busojaras","timestamp":"2020. február. 20. 10:06","title":"Kezdődik a mohácsi busójárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kora tavaszias időre lehet számítani.","shortLead":"Kora tavaszias időre lehet számítani.","id":"20200220_idojaras_elorejelzes_csutortok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38c3c16-59de-4368-a0c6-2956505f8da0","keywords":null,"link":"/elet/20200220_idojaras_elorejelzes_csutortok","timestamp":"2020. február. 20. 06:38","title":"Nem tartogat nagy meglepetést az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5a2e5f-9090-4a38-bfbf-5d4c5218d512","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán még a fotósok és képszerkesztők közül is csak kevesen tudnak róla, hogy az Adobe éppen 30 évvel ezelőtt, 1990. február 19-én adta ki a Photoshop legelső verzióját, a programét, ami azóta is meghatározza az életünket.","shortLead":"Talán még a fotósok és képszerkesztők közül is csak kevesen tudnak róla, hogy az Adobe éppen 30 évvel ezelőtt, 1990...","id":"20200219_adobe_photoshop_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b5a2e5f-9090-4a38-bfbf-5d4c5218d512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16645ab1-e2ae-4f47-a00a-b641c32cfea2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_adobe_photoshop_video","timestamp":"2020. február. 19. 17:03","title":"Videó: 30 éves a Photoshop, ilyen volt a legelső verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049d3921-269d-4b82-b0bc-dafa0fb7baf3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópályán vontatott egy kisbusz egy személyautót, amiben ráadásul utasok is ültek.","shortLead":"Az autópályán vontatott egy kisbusz egy személyautót, amiben ráadásul utasok is ültek.","id":"20200221_Az_utanfutoja_utan_kototte_a_lerobbant_autot_a_roman_kisbuszos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=049d3921-269d-4b82-b0bc-dafa0fb7baf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83f5b86-fc81-4a42-b732-4cb575bfb044","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Az_utanfutoja_utan_kototte_a_lerobbant_autot_a_roman_kisbuszos","timestamp":"2020. február. 21. 10:14","title":"Az utánfutója után kötötte a lerobbant autót a román kisbuszos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ec246d-00a8-43b3-b29e-9dfd9d341953","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész számára is hosszú időbe telt a felismerés, hogy lépni kell. ","shortLead":"A színész számára is hosszú időbe telt a felismerés, hogy lépni kell. ","id":"20200219_Oszinten_beszelt_alkoholizmusarol_Ben_Affleck_egy_interjuban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5ec246d-00a8-43b3-b29e-9dfd9d341953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5bc676-6f0a-45a8-862f-d1932346ece8","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Oszinten_beszelt_alkoholizmusarol_Ben_Affleck_egy_interjuban","timestamp":"2020. február. 19. 15:55","title":"Őszintén beszélt alkoholizmusáról Ben Affleck egy interjúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11656bc2-148a-4a7c-a898-d983e3fa6164","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az F40-es sportkocsit a segítő szándék ellenére sem sikerült megmenteni, porrá égett.","shortLead":"Az F40-es sportkocsit a segítő szándék ellenére sem sikerült megmenteni, porrá égett.","id":"20200219_ferrari_f40_lang_monaco_erkely_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11656bc2-148a-4a7c-a898-d983e3fa6164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb58dc78-026c-42d5-8919-e8fd909efbd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_ferrari_f40_lang_monaco_erkely_oltas","timestamp":"2020. február. 19. 13:05","title":"Egy nő az erkélyéről, slaggal próbálta eloltani a vadul lángoló Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]