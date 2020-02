Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem elég az ügyészség szerint az első fokon kiszabott négy hónap fogház az érettségi tételek kiszivárogtatójának. Letöltendőt azért így sem adnának neki.","shortLead":"Nem elég az ügyészség szerint az első fokon kiszabott négy hónap fogház az érettségi tételek kiszivárogtatójának...","id":"20200226_Sulyosbitana_az_ugyeszseg_az_erettsegi_feladatsort_kiszivarogtato_nyomdasz_bunteteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c02aabe-793b-4985-abbe-67c48eb5f17a","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Sulyosbitana_az_ugyeszseg_az_erettsegi_feladatsort_kiszivarogtato_nyomdasz_bunteteset","timestamp":"2020. február. 26. 08:49","title":"Súlyosbítaná az ügyészség az érettségi feladatsort kiszivárogtató nyomdász büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 900 ezer forintnyi büntetést kaphat az, akit védett állat fogyasztásán érnek.","shortLead":"Közel 900 ezer forintnyi büntetést kaphat az, akit védett állat fogyasztásán érnek.","id":"20200227_Koronavirus_a_kutya_es_macskahus_fogyasztasanak_betiltasaval_harcolnak_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1501e9-9800-4b69-9c3d-656ed8cf0b32","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Koronavirus_a_kutya_es_macskahus_fogyasztasanak_betiltasaval_harcolnak_Kinaban","timestamp":"2020. február. 27. 15:07","title":"A kutya- és macskahús fogyasztásának betiltásával harcolnak a koronavírus ellen Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint mégsem volt annyira ártalmatlan az a hiba, ami miatt a múlt héten téves értesítések mentek ki a Galaxy mobilokra.","shortLead":"A jelek szerint mégsem volt annyira ártalmatlan az a hiba, ami miatt a múlt héten téves értesítések mentek ki a Galaxy...","id":"20200226_samsung_ertesites_find_my_phone_hibajelzes_adatszivargas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed9bbf1-5b4d-4ded-b2d7-d7dd3815be2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_samsung_ertesites_find_my_phone_hibajelzes_adatszivargas","timestamp":"2020. február. 26. 09:08","title":"Adatszivárgás is történt, amikor a Samsung kiküldte a furcsa értesítéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2f501f-3ed4-48f9-87a1-31015ef38e5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A határon lett rosszul egy férfi, aki Azerbajdzsánon keresztül igyekezett haza Iránból. Pozitív eredménye lett a vírustesztjének.","shortLead":"A határon lett rosszul egy férfi, aki Azerbajdzsánon keresztül igyekezett haza Iránból. Pozitív eredménye lett...","id":"20200226_Mar_Gruziaban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c2f501f-3ed4-48f9-87a1-31015ef38e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c6be56-c707-49dc-853b-767fce4e6f39","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Mar_Gruziaban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 20:55","title":"Már Grúziában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e988eb7f-514e-47fe-bf1a-41357d32e883","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ülés szövetéhez 45 másfél literes műanyag palack kell.","shortLead":"Egy ülés szövetéhez 45 másfél literes műanyag palack kell.","id":"20200227_PETpalackbol_vannak_az_uj_Audi_A3asban_az_ulesszovetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e988eb7f-514e-47fe-bf1a-41357d32e883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d26c3dd-5a1c-4936-8321-b769be545e3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_PETpalackbol_vannak_az_uj_Audi_A3asban_az_ulesszovetek","timestamp":"2020. február. 27. 12:59","title":"PET-palackból van az új Audi A3-asban az üléshuzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9a5633-7c18-4066-8f21-630e63a607f4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A járványveszély miatt döntött így Mirkóczki Ádám.","shortLead":"A járványveszély miatt döntött így Mirkóczki Ádám.","id":"20200226_Koronavirus_a_polgarmester_bezaratta_az_egri_uszodat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f9a5633-7c18-4066-8f21-630e63a607f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f0248b-947c-46bf-9960-9c7b7b0194ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Koronavirus_a_polgarmester_bezaratta_az_egri_uszodat","timestamp":"2020. február. 26. 09:24","title":"Koronavírus: a polgármester bezáratta az egri uszodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A listán van elsőkötetes és már Aegon-díjas szerző, történelmi nagyregény, novella és vers is. Mindegyiküket szakavatott módon, ugyanakkor személyes és szenvedélyes olvasói élményeik felől ajánlják a zsűritagok.","shortLead":"A listán van elsőkötetes és már Aegon-díjas szerző, történelmi nagyregény, novella és vers is. Mindegyiküket...","id":"20200227_Megvan_a_2020as_Aegon_Irodalmi_Dij_shortlistje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a31a69-cd66-462f-bb6b-89297bdb4d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20200227_Megvan_a_2020as_Aegon_Irodalmi_Dij_shortlistje","timestamp":"2020. február. 27. 10:27","title":"Megvan a 2020-as Aegon Irodalmi Díj shortlistje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442023c6-00df-4366-9a4c-57624967a9fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy S20 Ultra tesztelésénél az autofókusszal és a képfeldolgozó szoftverrel is felmerült némi probléma.","shortLead":"A Samsung Galaxy S20 Ultra tesztelésénél az autofókusszal és a képfeldolgozó szoftverrel is felmerült némi probléma.","id":"20200227_samsung_galaxy_s20_ultra_kamera_hiba_bug_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=442023c6-00df-4366-9a4c-57624967a9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec707ff-9ab2-455e-8428-d58c4d965d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_samsung_galaxy_s20_ultra_kamera_hiba_bug_frissites","timestamp":"2020. február. 27. 20:03","title":"Gond van a Galaxy S20 Ultra kamerájával, de a Samsung már dolgozik a megoldáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]