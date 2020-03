Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus miatt egyre többen vannak karanténban idehaza is, zuhanás a tőzsdéken, balhé a Vígszínházban. Ez hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A koronavírus miatt egyre többen vannak karanténban idehaza is, zuhanás a tőzsdéken, balhé a Vígszínházban. Ez hvg360...","id":"20200310_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90d6431-c3e0-4316-8b47-6d6a2fac3077","keywords":null,"link":"/360/20200310_Radar360","timestamp":"2020. március. 10. 08:00","title":"Radar360: Egész Olaszország karantén, de a magyarok hazajöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401234bb-35c3-4005-ab2e-f6a3a33cc7ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain viszont ott van a legjobb nyolc között.","shortLead":"A Paris Saint-Germain viszont ott van a legjobb nyolc között.","id":"20200311_bajnokok_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=401234bb-35c3-4005-ab2e-f6a3a33cc7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b58573-8ca3-4f1f-a68b-d5c8bbf3d599","keywords":null,"link":"/sport/20200311_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. március. 11. 23:44","title":"Kiesett a címvédő Liverpool a Bajnokok Ligájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4196fdca-39f5-4020-aee0-2e35fe2f1181","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 83-an betegedtek meg.","shortLead":"Egy nap alatt 83-an betegedtek meg.","id":"20200311_Kozelit_az_500hoz_a_koronavirusfertozottek_szama_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4196fdca-39f5-4020-aee0-2e35fe2f1181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3518db-f1ec-4014-b639-db33377862d4","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Kozelit_az_500hoz_a_koronavirusfertozottek_szama_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2020. március. 11. 16:10","title":"Közelít az 500-hoz a koronavírus-fertőzöttek száma az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d1e779-c66d-4f3b-bd82-d139bf2f1c6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden jel arra mutat, hogy a gyakorlatban nehéz lesz hozni a típus bőven 200 kilométer feletti gyári hatótávját.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy a gyakorlatban nehéz lesz hozni a típus bőven 200 kilométer feletti gyári hatótávját.","id":"20200310_feny_derult_az_elso_elektromos_mini_cooper_se_valos_hatotavjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98d1e779-c66d-4f3b-bd82-d139bf2f1c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05b9609-a835-436c-b9c3-cf093b7965fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_feny_derult_az_elso_elektromos_mini_cooper_se_valos_hatotavjara","timestamp":"2020. március. 10. 09:21","title":"Fény derült az első elektromos Mini valós hatótávjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7131a200-514e-4190-a4f2-be14185a6612","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszületett a Kásler-dal.","shortLead":"Megszületett a Kásler-dal.","id":"20200310_Meg_nem_latott_gyereket_aki_irta_ezt_a_szemetet__dalban_uzennek_Kaslernek_a_NAT_ellen_tiltakozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7131a200-514e-4190-a4f2-be14185a6612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328e9cf6-1182-4e17-9c46-b2dbd698f526","keywords":null,"link":"/elet/20200310_Meg_nem_latott_gyereket_aki_irta_ezt_a_szemetet__dalban_uzennek_Kaslernek_a_NAT_ellen_tiltakozok","timestamp":"2020. március. 10. 12:21","title":"„Még nem látott gyereket, aki írta ezt a szemetet” – dalban üzennek Káslernek a NAT ellen tiltakozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b618505-c33b-49a1-8ea9-0df1d6208c83","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tartós cikkek, a liszt, az olaj, a cukor fogy továbbra is leginkább, de van, aki a sörre és a borra esküszik. A patikákban általános a hiány maszkból, fertőtlenítőből, és lassan a gyógyszertári alkohol is elfogy. Az üzletek nem győzik hangsúlyozni, feleslegesen senki ne halmozzon fel semmit.","shortLead":"A tartós cikkek, a liszt, az olaj, a cukor fogy továbbra is leginkább, de van, aki a sörre és a borra esküszik...","id":"20200311_Hiaba_kerik_a_boltok_hogy_ne_tegyek_a_vevok_feleslegesen_sok_elelmiszert_halmoznak_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b618505-c33b-49a1-8ea9-0df1d6208c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d6bb7f-9bd4-4ca6-a3c6-1a54e9d03aca","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Hiaba_kerik_a_boltok_hogy_ne_tegyek_a_vevok_feleslegesen_sok_elelmiszert_halmoznak_fel","timestamp":"2020. március. 11. 17:42","title":"A boltokban nincs veszélyhelyzet, mégis sokan úgy vásárolnak, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0421c4-0318-4699-a994-b6d2c33d292f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden 18 órakor közzétették az olasz koronavírus-fertőzések legfrissebb statisztikáit. Már több mint 10 ezer fertőzöttet számlálnak.","shortLead":"Kedden 18 órakor közzétették az olasz koronavírus-fertőzések legfrissebb statisztikáit. Már több mint 10 ezer...","id":"20200310_Egy_nap_alatt_168_ember_halt_meg_Olaszorszagban_a_virustol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd0421c4-0318-4699-a994-b6d2c33d292f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4c92b3-6c43-437f-a225-811edf033f1b","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Egy_nap_alatt_168_ember_halt_meg_Olaszorszagban_a_virustol","timestamp":"2020. március. 10. 18:34","title":"Ennyi olasz áldozatot még nem szedett a koronavírus egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ausztrál légitársaság elhalaszt egy beszerzést és csökkenti járatainak számát.","shortLead":"Az ausztrál légitársaság elhalaszt egy beszerzést és csökkenti járatainak számát.","id":"20200310_Lepnie_kellett_Qantasnak_is_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a0d70e-55b7-4aa4-be2f-c41807fb1d7e","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_Lepnie_kellett_Qantasnak_is_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 10. 19:44","title":"Lépnie kellett a Qantasnak is koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]