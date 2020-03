Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e807890-1107-4fdd-8db0-fe3a15a4eb1e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Koenigsegg autói igazán látványosak, de ez a dizájn még ezeken is túltesz. ","shortLead":"A Koenigsegg autói igazán látványosak, de ez a dizájn még ezeken is túltesz. ","id":"20200314_Koenigsegg_dizajn_terv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e807890-1107-4fdd-8db0-fe3a15a4eb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175ca4d9-e523-41ee-ab10-7863a5ad45a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_Koenigsegg_dizajn_terv","timestamp":"2020. március. 14. 10:26","title":"Csak hobbiból tervezték ezt az elképesztő hipersportautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950b6d7a-b059-494f-9861-abc5a8968d32","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 30 éves youtubernél kábítószergyanús növényi származékokat is lefoglaltak, a rendőrség közveszéllyel fenyegetéssel gyanúsítja. ","shortLead":"A 30 éves youtubernél kábítószergyanús növényi származékokat is lefoglaltak, a rendőrség közveszéllyel fenyegetéssel...","id":"20200315_rendorseg_Budapest_lezaras_alhir_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=950b6d7a-b059-494f-9861-abc5a8968d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498444c7-aa4e-4fa3-b7a3-1813dacc9ec0","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_rendorseg_Budapest_lezaras_alhir_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 12:33","title":"Elfogták a férfit, aki azzal riogatott, hogy lezárják Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Budapest-Zágráb vonatok csak Gyékényes és Budapest között közlekednek.","shortLead":"A Budapest-Zágráb vonatok csak Gyékényes és Budapest között közlekednek.","id":"20200315_horvat_vasut_budapest_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9eb447-f289-4a86-97f2-6e83b546591c","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_horvat_vasut_budapest_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 15:06","title":"Nem enged be a horvát vasút vonatokat Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"El fog jönni nemsoká az idő, amikor arra kérik az idős briteket, hogy maradjanak házi karanténban.","shortLead":"El fog jönni nemsoká az idő, amikor arra kérik az idős briteket, hogy maradjanak házi karanténban.","id":"20200315_koronavirus_brit_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2d937d-5c9a-4a59-8114-2298ab514ab6","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_koronavirus_brit_karanten","timestamp":"2020. március. 15. 14:18","title":"Arra fogja a brit kormány kérni a 70 évnél idősebbeket, hogy ne menjenek el otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9f3101-d0ca-4ad9-b741-385740b23f59","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Avemar gyártóját, a Biropharmát Európában korlátozzák a reklámszabályok, ezért próbál szerencsét az Egyesült Államokban.","shortLead":"Az Avemar gyártóját, a Biropharmát Európában korlátozzák a reklámszabályok, ezért próbál szerencsét az Egyesült...","id":"202011_biropharma_allami_toke_azetrendkiegeszitoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf9f3101-d0ca-4ad9-b741-385740b23f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721b1133-5d62-401a-9212-1be3ac5a407f","keywords":null,"link":"/360/202011_biropharma_allami_toke_azetrendkiegeszitoben","timestamp":"2020. március. 14. 12:15","title":"Amerika meghódítására készülő étrend-kiegészítőt pénzel az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d16f928-3625-4c81-8fae-5e1db83db29e","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: járvány, kampó, rémhír, WC-papír, színház.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200315_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d16f928-3625-4c81-8fae-5e1db83db29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0823fe6-1e3a-4b61-96bc-3056ead54771","keywords":null,"link":"/360/20200315_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. március. 15. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos kézmosásról, megúszásról, Miatyánkról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd4b395-b8a4-41e5-90fc-dde0d72e4d7a","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az évtizedek óta legsúlyosabb hindu–muszlim összecsapások jelzik, hogy veszélybe került India világi demokráciája. Közben muszlimok milliói veszíthetik el állampolgárságukat.","shortLead":"Az évtizedek óta legsúlyosabb hindu–muszlim összecsapások jelzik, hogy veszélybe került India világi demokráciája...","id":"202011__indiai_zavargasok__hindu_sovinizmus__muszlim_balsors__felreneznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cd4b395-b8a4-41e5-90fc-dde0d72e4d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa6ec80-9270-4940-975b-feb3a6bbf34e","keywords":null,"link":"/360/202011__indiai_zavargasok__hindu_sovinizmus__muszlim_balsors__felreneznek","timestamp":"2020. március. 14. 14:00","title":"Büntetlenül üldözik a muszlimokat a világ legnagyobb demokráciájában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170b593f-a702-4b99-b31a-97fee7d37b3e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium szerint a karantént többször is elhagyták, hangosan elégedetlenkedtek, az egészségügyi személyzettel szemben agresszíven léptek fel.","shortLead":"A Belügyminisztérium szerint a karantént többször is elhagyták, hangosan elégedetlenkedtek, az egészségügyi...","id":"20200316_Ujabb_irani_egyetemistakat_utasitottak_ki_az_orszagbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=170b593f-a702-4b99-b31a-97fee7d37b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c516bb92-3a66-4a23-9305-212f60cbfec0","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Ujabb_irani_egyetemistakat_utasitottak_ki_az_orszagbol","timestamp":"2020. március. 16. 08:51","title":"Újabb karanténban járt iráni egyetemistákat utasítottak ki az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]