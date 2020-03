Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"193d3670-e85f-42fc-9784-db8494bedc49","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csak a közvetítő televízió riporterei léphetnek be a stadionba.","shortLead":"Csak a közvetítő televízió riporterei léphetnek be a stadionba.","id":"20200312_Bolgarmagyar_Ebselejtezo_zart_kapuk_mogott_ujsagirok_nelkul_rendezik_meg_a_meccset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=193d3670-e85f-42fc-9784-db8494bedc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4e152f-5f12-427f-bdcc-a06c2fefa832","keywords":null,"link":"/sport/20200312_Bolgarmagyar_Ebselejtezo_zart_kapuk_mogott_ujsagirok_nelkul_rendezik_meg_a_meccset","timestamp":"2020. március. 12. 17:09","title":"Bolgár–magyar Eb-selejtező: zárt kapuk mögött, újságírók nélkül rendezik meg a meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36ff870-bfc8-4d46-9f88-c82bd0f7e1d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök délelőtt három új koronavírusos beteget jelentettek be Magyarországon, velük együtt már 16 beteget diagnosztizáltak. Az operatív törzs délutáni sajtótájékoztatójáról élőben közvetítünk. ","shortLead":"Csütörtök délelőtt három új koronavírusos beteget jelentettek be Magyarországon, velük együtt már 16 beteget...","id":"20200312_koronavirus_sajtotajekoztato_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a36ff870-bfc8-4d46-9f88-c82bd0f7e1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca8c000-5d2b-4c9f-810a-602f3bf28a27","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_koronavirus_sajtotajekoztato_operativ_torzs","timestamp":"2020. március. 12. 15:11","title":"Koronavírus: négy magyart már karanténba küldtek a határról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e3340a-81d9-4efd-b2eb-5b118f1a5490","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két banda Lopburi városában esett egymásnak.","shortLead":"A két banda Lopburi városában esett egymásnak.","id":"20200312_thaifold_majombanda_tomegverekedes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52e3340a-81d9-4efd-b2eb-5b118f1a5490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f1ee0dc-4a5a-4687-ae57-78e4a8aab2d9","keywords":null,"link":"/elet/20200312_thaifold_majombanda_tomegverekedes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 12. 17:43","title":"Több száz majom rendezett tömegverekedést Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15500ac6-8c03-4ed7-985b-ddbf46385c56","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zárjuk be az iskolákat, zárjuk be az ovikat, zárd inkább a lepcses szádat – írta a költő.","shortLead":"Zárjuk be az iskolákat, zárjuk be az ovikat, zárd inkább a lepcses szádat – írta a költő.","id":"20200312_lackfi_janos_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15500ac6-8c03-4ed7-985b-ddbf46385c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06c9bea-6495-427c-827d-738448650c91","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_lackfi_janos_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 12. 19:14","title":"Lackfi János versbe szedte a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d45658-0ea7-446a-b365-3121599000f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus elvonulásáig otthoni imádság lesz csak.","shortLead":"A koronavírus elvonulásáig otthoni imádság lesz csak.","id":"20200313_Bezar_a_Dohany_utcai_zsinagoga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66d45658-0ea7-446a-b365-3121599000f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0dad9fa-458c-421d-8951-14db096083e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Bezar_a_Dohany_utcai_zsinagoga","timestamp":"2020. március. 13. 13:51","title":"Bezár a Dohány utcai zsinagóga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben felírási igazolás nélkül is bárki átveheti a patikában a gyógyszert, ha tudja a beteg TAJ-számát, és önmagát igazolja.","shortLead":"A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben felírási igazolás nélkül is bárki átveheti a patikában a gyógyszert, ha...","id":"20200313_Mostantol_a_beteg_TAJszama_alapjan_barki_atveheti_a_gyogyszert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf460e2-2f15-4406-af38-7271ec9df2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Mostantol_a_beteg_TAJszama_alapjan_barki_atveheti_a_gyogyszert","timestamp":"2020. március. 13. 09:21","title":"Mostantól a beteg TAJ-száma alapján bárki átveheti a gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd6c1dd-62f1-458a-95d9-0693a492cd00","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid és a Juventus játékosai karanténba kerültek.","shortLead":"A Real Madrid és a Juventus játékosai karanténba kerültek.","id":"20200312_Bajnokok_Ligaja_Elhalasztjak_a_jovo_keddi_merkozeseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dd6c1dd-62f1-458a-95d9-0693a492cd00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecf7392-1b02-49d1-b5b1-07a229b92522","keywords":null,"link":"/sport/20200312_Bajnokok_Ligaja_Elhalasztjak_a_jovo_keddi_merkozeseket","timestamp":"2020. március. 12. 18:23","title":"Bajnokok Ligája: Elhalasztják a jövő keddi mérkőzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c60b314-eb80-49a2-8fcf-340bb3d65962","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro cáfolja, hogy a koronavírus tesztje pozitív lett volna.","shortLead":"Jair Bolsonaro cáfolja, hogy a koronavírus tesztje pozitív lett volna.","id":"20200313_A_brazil_elnok_azt_allitja_hogy_nem_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c60b314-eb80-49a2-8fcf-340bb3d65962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f817ead-7335-42d5-be95-082ffe322f9c","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_A_brazil_elnok_azt_allitja_hogy_nem_fertozott","timestamp":"2020. március. 13. 18:35","title":"A brazil elnök azt állítja, hogy nem fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]