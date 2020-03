Míg a magyaroknak továbbra sincs érdemi információjuk a koronavírus területi kiterjedéséről, hiszen a kormányzat semmilyen adatot nem közöl erről, holott közérdek lenne, az amerikai állampolgárok már mobiljukon és számítógépükön is tájékozódhatnak a kialakult helyzetről. Az abszolút nem egyszerű adatbázisként jellemezhető fejlesztés az IBM, illetve a vállalat égisze alá tartozó amerikai The Weather Chanel munkája.

Az “Incidents Map” néven elérhető, egyelőre azonban csak az Egyesült Államok adatait közlő felületen államokra szűrve lehet informálódni a megbetegédesek területi eloszlásáról. Az interaktív térkép a fertőzöttek és a betegség következtében elhunytak számát is mutatja. A frissítéshez szükséges paramétereket az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és más nemzetközi társaságok biztosítják. Beleértve azokat az államokat is, ahol úgy vélik:

igenis fontos, hogy a lakosság ismerje a pandémiás viszonyokat.

Az IBM szakértői eltérő színekkel és skálával illusztrálták azt, hogy egy-egy területen mekkora a gond. A vörös a legrosszabb, az 5 ezer főt meghaladó fertőzöttségről tanúskodik, míg a rózsaszín csupán néhány, jellemzően 1-2 (igazolt) esetet jelent. A fehér részekről még nem érkezett elegendő információ, ezért nem látszik rajtuk semmi – számolt be róla az MsPowerUser.

A térkép nem kizárólag arra jó, hogy a biztosan problémás területeket elkerüljék az emberek (ez egyébként is kulcsfontosságú egy járvány idején, hiszen ezzel is csökkenthetők a felesleges érintkezések), a tudósok számára is hasznos, mivel fontos matematikai modellek készíthetők vele. Ezek hasznosságáról ebben a cikkünkben számoltunk be. Ha már ott jár, a vonatkozó kérdőívet is töltse ki, a szakemberek hálásak lesznek érte.

Az IBM újdonságát az informatikai cég saját felhőszolgáltatása működteti, a Watson mesterséges intelligenciája pedig megpróbálja pontosabbá tenni. Egyelőre csak a tengerentúli járványhelyzet követhető vele, de a vállalat azt ígérte:

a fejlesztések idejétől függően globálisan is szeretnék majd elérhetővé tenni.

Az amerikai adatok böngészéséhez egyébként nem kell amerikai állampolgárnak lenni, azok most is követhetők, ellenőrizhetők. A New York-i helyzet (számítógépről) például így néz ki:

