Hol lehet biztonságban a koronavírustól? A mostani állás szerint a Nemzetközi Űrállomáson

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39594ebb-ec50-48dd-82b1-dcbad2da1fc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegségben elhunyt egy 48 éves nő, akinek krónikus veseelégtelensége, anyagcsere-betegsége és magas vérnyomása volt.","shortLead":"A betegségben elhunyt egy 48 éves nő, akinek krónikus veseelégtelensége, anyagcsere-betegsége és magas vérnyomása volt.","id":"20200409_A_koronavirusfertozottek_kozel_fele_budapesti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39594ebb-ec50-48dd-82b1-dcbad2da1fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d04178-be8c-4c5b-ad67-5c8e9b192e0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_A_koronavirusfertozottek_kozel_fele_budapesti","timestamp":"2020. április. 09. 07:26","title":"A koronavírus-fertőzöttek közel fele budapesti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bevétel nincs, az adókat és a járulékokat viszont továbbra is fizetniük kell.","shortLead":"Bevétel nincs, az adókat és a járulékokat viszont továbbra is fizetniük kell.","id":"20200408_autosiskola_autosoktato_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892c6efb-7bbe-445c-b7e5-d9d6c5b64c56","keywords":null,"link":"/kkv/20200408_autosiskola_autosoktato_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 08. 11:45","title":"Betesz a vírus az autósiskoláknak, egyre nagyobb bajban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f92830-2e3a-4239-971b-0b84e8a79013","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Döntött Orbán, a korlátozást hetente vizsgálják majd felül.","shortLead":"Döntött Orbán, a korlátozást hetente vizsgálják majd felül.","id":"20200409_Hatarozatlan_idore_hosszabbitjak_meg_a_kijarasi_korlatozast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5f92830-2e3a-4239-971b-0b84e8a79013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94cc7260-2b59-4fde-b60f-fb6b9e5d3cc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Hatarozatlan_idore_hosszabbitjak_meg_a_kijarasi_korlatozast","timestamp":"2020. április. 09. 16:35","title":"Határozatlan időre hosszabbítják meg a kijárási korlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b489e6e6-4d42-4adb-afe5-e5ae1f5921f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakértők korábban úgy vélték, hogy a híd stabil, nincsenek szerkezeti problémái.","shortLead":"A szakértők korábban úgy vélték, hogy a híd stabil, nincsenek szerkezeti problémái.","id":"20200408_hid_omlas_olaszorszag_baleset_marga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b489e6e6-4d42-4adb-afe5-e5ae1f5921f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b684ed-312b-434f-aa35-e07e6e950fea","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_hid_omlas_olaszorszag_baleset_marga","timestamp":"2020. április. 08. 13:50","title":"Összeomlott egy híd Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyűlnek a sötét felhők a koronavírus miatt óriási népszerűségre szert tett videokonferencia alkalmazás, a Zoom felett, egyre több neves cég dönt úgy, letiltja az app használatát.","shortLead":"Gyűlnek a sötét felhők a koronavírus miatt óriási népszerűségre szert tett videokonferencia alkalmazás, a Zoom felett...","id":"20200409_google_zoom_hasznalata_tiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe84c74-c0f1-423d-955a-89c56f8a0dc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_google_zoom_hasznalata_tiltas","timestamp":"2020. április. 09. 15:03","title":"A Google megtiltotta a Zoom használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ITM államtitkára a Mátrai Erőmű megvásárlását hozta példának, amikor arról beszélt: a válság megmutatta, hogy a bajban minden ország elsősorban magára számíthat.","shortLead":"Az ITM államtitkára a Mátrai Erőmű megvásárlását hozta példának, amikor arról beszélt: a válság megmutatta...","id":"20200409_koronavirus_jarvany_gazdasagi_hatasok_itm_mentocsomag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109af085-85d5-4bb0-9013-cbdcdf266480","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_koronavirus_jarvany_gazdasagi_hatasok_itm_mentocsomag","timestamp":"2020. április. 09. 21:29","title":"Ha úgy alakul a járvány, hosszú távú gazdasági intézkedéseket is hozhat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntektől hétfőig minden nap reggel 8 és este 10 között rendelt el lezárást az érintett területeken.","shortLead":"Péntektől hétfőig minden nap reggel 8 és este 10 között rendelt el lezárást az érintett területeken.","id":"20200409_Karacsony_lezaras_koronavirus_margitsziget_romai_part","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c7aed4-8b76-4f29-90b1-acd249b4bcee","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Karacsony_lezaras_koronavirus_margitsziget_romai_part","timestamp":"2020. április. 09. 22:29","title":"Karácsony döntött: lezárják a Margit-szigetet, az Óbudai-szigetet és a Római-partot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d246f226-ef9f-49bf-b135-4d8d8bcf6577","c_author":"HVG","category":"360","description":"A járvány és amiatt hozott korlátozások kárvallottjai közül sokak életét megkönnyítené, ha a kormányzat bevezetne intézkedéseket a lakás- vagy üzletbérlők védelmére. Ez most talán megtörténhet. Külföldön már vannak példák erre.","shortLead":"A járvány és amiatt hozott korlátozások kárvallottjai közül sokak életét megkönnyítené, ha a kormányzat bevezetne...","id":"20200408_Jon_a_berlok_megmentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d246f226-ef9f-49bf-b135-4d8d8bcf6577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee654c73-1a2e-4c00-8d22-f046302602c4","keywords":null,"link":"/360/20200408_Jon_a_berlok_megmentese","timestamp":"2020. április. 08. 15:05","title":"Lakást vagy üzletet bérel? Igazán biztató hírrel szolgálhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]