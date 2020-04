Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b52feca9-d27b-4054-8223-3529ab67fa12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az otthonmaradás jegyében idén elmarad a klasszikus locsolkodás, de a karanténköltészet szerencsére virágzik. ","shortLead":"Az otthonmaradás jegyében idén elmarad a klasszikus locsolkodás, de a karanténköltészet szerencsére virágzik. ","id":"20200413_Husveti_locsoloversek_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b52feca9-d27b-4054-8223-3529ab67fa12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dbc5f1-96fc-46cd-bfe3-94a318105aca","keywords":null,"link":"/kultura/20200413_Husveti_locsoloversek_karanten","timestamp":"2020. április. 13. 15:49","title":"\"Zöld erdőben gumikesztyű, steril locspocs, elképesztyű!\" - húsvéti locsolóversek karantén idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b638d4-74e5-4993-b215-e590db93e502","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kevesebb az új fertőzött is, mint az elmúlt napokban.\r

","shortLead":"Kevesebb az új fertőzött is, mint az elmúlt napokban.\r

","id":"20200413_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99b638d4-74e5-4993-b215-e590db93e502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379b52fd-ccaf-45c8-bcef-ae36b3d8af63","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 13. 18:23","title":"Csökkent az intenzív osztályon ápoltak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19bc1c16-1e13-4117-9777-16741ff21637","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt Oroszországban 2186-tal nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma, s már 15770 beteget tartanak nyilván a világ legnagyobb országában.","shortLead":"Egy nap alatt Oroszországban 2186-tal nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma, s már 15770 beteget tartanak nyilván...","id":"20200412_Oroszorszagbol_fertozik_vissza_Kinat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19bc1c16-1e13-4117-9777-16741ff21637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60f94f3-ad1e-4716-87bd-c1331d7f04c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Oroszorszagbol_fertozik_vissza_Kinat","timestamp":"2020. április. 12. 16:32","title":"Oroszországból fertőzik vissza Kínát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d948f-f9eb-4bc9-abe6-d5344c5d4bee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lemond tisztségéről Suleyman Soylu török belügyminiszter, mivel a nagyvárosokban élők a hét végi kijárási tilalom életbe lépése előtti órákban tömegesen hagyták el otthonaikat.","shortLead":"Lemond tisztségéről Suleyman Soylu török belügyminiszter, mivel a nagyvárosokban élők a hét végi kijárási tilalom...","id":"20200412_A_torokok_fegyelmezetlensege_miatt_lemondott_a_belugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=158d948f-f9eb-4bc9-abe6-d5344c5d4bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6b5431-27dd-458f-9328-c85ff9833c25","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_A_torokok_fegyelmezetlensege_miatt_lemondott_a_belugyminiszter","timestamp":"2020. április. 12. 21:51","title":"A törökök fegyelmezetlensége miatt lemondott a belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú koronavírus-járvány kezelésében, de a régió többi országa is kért már segítséget az IMF-től - derül ki helyi sajtójelentésekből.","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú...","id":"20200412_nyugat_balkan_koronavirus_imf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e389b2ad-381b-4d61-8049-56d9fcdb24fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_nyugat_balkan_koronavirus_imf","timestamp":"2020. április. 12. 10:45","title":"Az egész Nyugat-Balkánon nő az esetszám, az IMF is besegít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4746c8af-6e9b-4c22-97e9-8101136e4753","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült a kormány gazdaságvédelmi programjáról, hogy részben a meglévő tervek és nagyrészt létező források átnevezését jelenti; a legnagyobb mentőcsomaggal az MNB segítette ki a gazdaságot; az önkormányzatok lehetnek a nagy vesztesek. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kiderült a kormány gazdaságvédelmi programjáról, hogy részben a meglévő tervek és nagyrészt létező források átnevezését...","id":"20200412_Es_akkor_jarvany_koronavirus_orban_mentocsomag_mnb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4746c8af-6e9b-4c22-97e9-8101136e4753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941547bd-7ef9-462e-bfa4-aabc44d4d305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200412_Es_akkor_jarvany_koronavirus_orban_mentocsomag_mnb","timestamp":"2020. április. 12. 07:00","title":"És akkor négyszer bejelentette a kormány, hogy most már tényleg bejelent valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b752f023-9e5f-44db-8172-25cbaf9ed721","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legénység újabb 103 tagjának fertőzöttségét mutatták ki a koronavírustesztek a Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó fedélzetén, s ezzel 550-re emelkedett a hajón talált pozitív esetek száma - közölte az amerikai haditengerészet a weboldalán szombaton.","shortLead":"A legénység újabb 103 tagjának fertőzöttségét mutatták ki a koronavírustesztek a Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó...","id":"20200412_koronavirus_hadihajo_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b752f023-9e5f-44db-8172-25cbaf9ed721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7ccbc6-d94f-44b5-9393-ee85c4752822","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_koronavirus_hadihajo_usa","timestamp":"2020. április. 12. 08:36","title":"Már 550 koronavírusos beteg van a botrány övezte amerikai hadihajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23995613-11c1-4686-9987-b25b73c88108","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszer leggyorsabban forgó csillagát fedezte fel egy kínai kutató a Hopej tartományban működő LAMOST teleszkóp segítségével.","shortLead":"A Tejútrendszer leggyorsabban forgó csillagát fedezte fel egy kínai kutató a Hopej tartományban működő LAMOST teleszkóp...","id":"20200413_a_tejutrendszer_leggyorsabban_forgo_csillaga_lamost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23995613-11c1-4686-9987-b25b73c88108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac0319b-3a3a-4347-8c29-7ebdc28cab8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_a_tejutrendszer_leggyorsabban_forgo_csillaga_lamost","timestamp":"2020. április. 13. 13:03","title":"540 km/másodperc sebességgel forog a csillag, amelyre most bukkantak a Tejútrendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]