[{"available":true,"c_guid":"c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK azt kéri az Emmi miniszterétől, hogy hozza nyilvánosságra az ellátórendszer átalakításának tervét és ennek forgatókönyveit, mert a válsághelyzetben való működéséről csak levélben érkezik információ az egészségügyi dolgozóknak.","shortLead":"A MOK azt kéri az Emmi miniszterétől, hogy hozza nyilvánosságra az ellátórendszer átalakításának tervét és ennek...","id":"20200419_Magyarazatot_var_Kaslertol_a_Magyar_Orvosi_Kamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ceb7c3f-438f-4a55-b277-152f02b0d54e","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Magyarazatot_var_Kaslertol_a_Magyar_Orvosi_Kamara","timestamp":"2020. április. 19. 12:24","title":"Magyarázatot vár Káslertől a Magyar Orvosi Kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410b80bd-aa6b-423b-9c08-5cf3db578ffd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere szerint azzal, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánítja a gödi Samsung gyárat, egyben a település halálos ítéletét is kimondja. ","shortLead":"Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere szerint azzal, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánítja...","id":"20200418_a_kormany_egy_rendelettel_elvette_az_ellenzeki_god_koltsegvetesenek_egyharmadat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=410b80bd-aa6b-423b-9c08-5cf3db578ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c338fcfe-582b-4c21-ab14-cc3d33395f05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200418_a_kormany_egy_rendelettel_elvette_az_ellenzeki_god_koltsegvetesenek_egyharmadat","timestamp":"2020. április. 18. 13:19","title":"A kormány egy rendelettel elvette az ellenzéki Göd költségvetésének harmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d","c_author":"Prinz Dániel","category":"360","description":"A koronavírus-válság különleges megoldásokat kíván, de nem bizonyítja a feltétel nélküli alapjövedelem szükségességét. A Momentum szakértője vitába száll a párbeszédes Tordai Bencével, akinek cikke a minap jelent meg itt, a hvg360-on. ","shortLead":"A koronavírus-válság különleges megoldásokat kíván, de nem bizonyítja a feltétel nélküli alapjövedelem szükségességét...","id":"20200418_A_feltetel_nelkuli_alapjovedelem_nem_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975446cb-a75b-4499-a505-6c592bce1db7","keywords":null,"link":"/360/20200418_A_feltetel_nelkuli_alapjovedelem_nem_megoldas","timestamp":"2020. április. 18. 14:00","title":"Prinz Dániel: A feltétel nélküli alapjövedelem nem megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy combnyaktöréssel kórházba került 77 éves tüdőrákos férfit is hazaküldenek.","shortLead":"Egy combnyaktöréssel kórházba került 77 éves tüdőrákos férfit is hazaküldenek.","id":"20200417_Sirva_hivta_a_csaladjat_az_idos_ferfi_hogy_hazakuldik_a_korhazbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cecb908-6703-4578-8cc8-64e16304a12b","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Sirva_hivta_a_csaladjat_az_idos_ferfi_hogy_hazakuldik_a_korhazbol","timestamp":"2020. április. 17. 20:32","title":"Sírva hívta a családját az idős férfi, hogy hazaküldik a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80537f0d-9162-4d00-a38b-9f46d370b26b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TÖOSZ Pintér Sándornál és a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkáránál érdeklődik. ","shortLead":"A TÖOSZ Pintér Sándornál és a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkáránál érdeklődik. ","id":"20200418_Tiz_kerdesben_fordult_a_kormanyhoz_a_legnagyobb_onkormanyzati_szovetseg_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80537f0d-9162-4d00-a38b-9f46d370b26b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a938db6-0730-4994-af17-8f81d683fa97","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Tiz_kerdesben_fordult_a_kormanyhoz_a_legnagyobb_onkormanyzati_szovetseg_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 18. 21:55","title":"Tíz kérdésben fordult a kormányhoz a legnagyobb önkormányzati szövetség a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0535fe75-795e-4663-8734-178878e47e39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahogy eltűntek a turisták, az állatok nyomban kifeküdtek napozni.","shortLead":"Ahogy eltűntek a turisták, az állatok nyomban kifeküdtek napozni.","id":"20200417_oroszlan_del_afrika_kruger_nemzeti_park_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0535fe75-795e-4663-8734-178878e47e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbe57b4-1dc9-45b1-8cee-8c7ebd7df32a","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_oroszlan_del_afrika_kruger_nemzeti_park_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 21:42","title":"Oroszlánok vettek vissza egy dél-afrikai utat, ahol korábban emberek jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0421c4-0318-4699-a994-b6d2c33d292f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány előtt még szerény növekedéssel számoltak, ez már a múlté.","shortLead":"A járvány előtt még szerény növekedéssel számoltak, ez már a múlté.","id":"20200419_Durva_visszaesest_hozott_a_koronavirus_az_olasz_gazdasagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd0421c4-0318-4699-a994-b6d2c33d292f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34f6fc0-c632-4f62-8258-0c4e230e93ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200419_Durva_visszaesest_hozott_a_koronavirus_az_olasz_gazdasagban","timestamp":"2020. április. 19. 10:02","title":"Durva visszaesést hozott a koronavírus az olasz gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető felkutatása folyamatban van.","shortLead":"Az elkövető felkutatása folyamatban van.","id":"20200418_Megoltek_egy_embert_a_terezvarosi_lakasaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643e4f40-c488-4f5a-add3-03955f0babb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Megoltek_egy_embert_a_terezvarosi_lakasaban","timestamp":"2020. április. 18. 08:06","title":"Megöltek egy embert a terézvárosi lakásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]