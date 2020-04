Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bea0e6fc-b887-47b6-b5de-d3ff2034db3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Johannis román köztársasági elnök azzal vádolta meg a PSD-s parlamenti többséget, hogy egyezséget kötött a magyar miniszterelnökkel Erdély átadásáról.\r

","shortLead":"Klaus Johannis román köztársasági elnök azzal vádolta meg a PSD-s parlamenti többséget, hogy egyezséget kötött a magyar...","id":"20200429_Vajon_Orban_Viktor_mit_igert_ezert_cserebe__feszult_a_helyzet_Romaniaban_az_autonomiatorveny_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bea0e6fc-b887-47b6-b5de-d3ff2034db3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b857b4-ced2-4c27-ae79-ff7dd5695b14","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_Vajon_Orban_Viktor_mit_igert_ezert_cserebe__feszult_a_helyzet_Romaniaban_az_autonomiatorveny_miatt","timestamp":"2020. április. 29. 13:39","title":"\"Orbán Viktor mit ígért ezért cserébe?\" – feszültség Romániában az autonómia-törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Saját válságkezelő csomaggal akarja újra magára irányítani a figyelmet Matteo Salvini. A szélsőjobboldali olasz politikusnak pártjára is figyelnie kell, mert a gyengülő Liga új vezért találhat.","shortLead":"Saját válságkezelő csomaggal akarja újra magára irányítani a figyelmet Matteo Salvini. A szélsőjobboldali olasz...","id":"20200429_Salvininek_megartott_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35d20c1-dd80-49db-a3e8-fdc05d516a66","keywords":null,"link":"/360/20200429_Salvininek_megartott_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 15:00","title":"Orbán olasz elvtársának megártott a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970a0bc0-ca77-47d6-912e-ca8aff661d11","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tocilizumab nevű készítményt artritiszes betegek kezelésére használják, de a tesztek alapján a súlyos állapotban lévő COVID-19-pácienseken is segít. A kúrát alkalmazó francia orvosok már tájékoztatták a WHO-t a felfedezésről és a bizonyítékaikról.","shortLead":"A tocilizumab nevű készítményt artritiszes betegek kezelésére használják, de a tesztek alapján a súlyos állapotban lévő...","id":"20200428_koronavirus_fertozott_tocilizumab_artritisz_klinikai_kiserlet_covid_19_citokinvihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=970a0bc0-ca77-47d6-912e-ca8aff661d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dd0896-3358-49d2-a2f2-ba468b061163","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_koronavirus_fertozott_tocilizumab_artritisz_klinikai_kiserlet_covid_19_citokinvihar","timestamp":"2020. április. 28. 17:03","title":"Működik egy ízületi betegségekre való gyógyszer a súlyos koronavírus-fertőzötteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon lassú nyitásra készül a kormány, mert ha elsietik a lépést, év végére 400 ezer fölött lehet a betegek száma.","shortLead":"Nagyon lassú nyitásra készül a kormány, mert ha elsietik a lépést, év végére 400 ezer fölött lehet a betegek száma.","id":"20200428_olaszorszag_csokkent_a_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86926f94-a12e-47e6-a5aa-85d47b38d14c","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_olaszorszag_csokkent_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 28. 21:09","title":"Csökkent az olasz fertőzöttek száma, de így is több mint 105 ezren koronavírusosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72958f8-4dc0-4323-ba45-1fa2cdda63a6","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A rendszerváltás utáni első miniszterelnökről 1989 őszén már \"pletykálták\", hogy ő lehet az MDF kormányfőjelöltje a választásokon. A HVG 1989 októberében készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"A rendszerváltás utáni első miniszterelnökről 1989 őszén már \"pletykálták\", hogy ő lehet az MDF kormányfőjelöltje...","id":"20200427_Antall_Jozsef_1989_okober_7_HVGportre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f72958f8-4dc0-4323-ba45-1fa2cdda63a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e02b7e-a9e9-46e6-ad3a-8b248a8ed0bd","keywords":null,"link":"/360/20200427_Antall_Jozsef_1989_okober_7_HVGportre","timestamp":"2020. április. 27. 16:45","title":"Rendszerváltók30 – Antall József: Saját személyemet nem szeretném előtérbe tolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptemberre meglepetést ígérnek.","shortLead":"Szeptemberre meglepetést ígérnek.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_fezen_elmarad_meglepetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de021a6c-8e2d-4918-b424-e163ad441e5d","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_koronavirus_jarvany_fezen_elmarad_meglepetes","timestamp":"2020. április. 28. 11:29","title":"Elmarad idén a FEZEN, de valamire készülnek a szervezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b707608-35a2-425d-b5c2-8201d81c8585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Létszámproblémák és megnövekedett igénybevétel miatt nem biztos, hogy elég a katonánként évi 300 óra.","shortLead":"Létszámproblémák és megnövekedett igénybevétel miatt nem biztos, hogy elég a katonánként évi 300 óra.","id":"20200429_A_jarvany_utan_is_lehet_majd_pluszban_tuloraztatni_a_katonakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b707608-35a2-425d-b5c2-8201d81c8585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0848d274-f844-409e-bd7b-8a7c33a2a216","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_A_jarvany_utan_is_lehet_majd_pluszban_tuloraztatni_a_katonakat","timestamp":"2020. április. 29. 14:43","title":"A járvány után is lehet majd pluszban túlóráztatni a katonákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547f9e45-37ed-4119-b0bf-2c5603cf3f90","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az európai szövetség 350 ezer eurót oszt szét azok között, akik játék nélkül maradtak le a négyes döntőről.","shortLead":"Az európai szövetség 350 ezer eurót oszt szét azok között, akik játék nélkül maradtak le a négyes döntőről.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_kezilabda_bajnokok_ligaja_szeged_veszprem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=547f9e45-37ed-4119-b0bf-2c5603cf3f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a9f3bf-8cbe-48e1-b96b-224348c952a0","keywords":null,"link":"/sport/20200428_koronavirus_jarvany_kezilabda_bajnokok_ligaja_szeged_veszprem","timestamp":"2020. április. 28. 15:02","title":"Kézilabda BL: alig 9 milliót kap fájdalomdíjul a Szeged","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]