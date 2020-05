Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b67d78a-18de-47db-86bf-58c211cb7f7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megengedett legnagyobb sebesség a 4-es főútnak ezen a szakaszán 90 km/óra.","shortLead":"A megengedett legnagyobb sebesség a 4-es főútnak ezen a szakaszán 90 km/óra.","id":"20200430_209cel_mertek_be_egy_Nissan_GTRt_Teglasnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b67d78a-18de-47db-86bf-58c211cb7f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53fb3501-507c-4c47-92dd-c3e2d15615f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200430_209cel_mertek_be_egy_Nissan_GTRt_Teglasnal","timestamp":"2020. április. 30. 14:08","title":"209-cel mértek be egy Nissan GT-R-t Téglásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7e573e-7a5f-4233-a95f-f0404c9de990","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas várakozás után az Intel bemutatta az asztali gépekbe szánt új csúcsprocesszorait. A 10. generációs lapkákkal minden eddiginél nagyobb erő költözik a PC-kbe.","shortLead":"Hosszas várakozás után az Intel bemutatta az asztali gépekbe szánt új csúcsprocesszorait. A 10. generációs lapkákkal...","id":"20200430_intel_10_generacios_processzor_s_series_orajel_10_magos_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd7e573e-7a5f-4233-a95f-f0404c9de990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c898b350-9636-4ae2-951c-ae6057231bb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_intel_10_generacios_processzor_s_series_orajel_10_magos_processzor","timestamp":"2020. április. 30. 19:03","title":"5,3 GHz lett, maradhat? Megjöttek az Intel asztali gépekbe szánt 10 magos processzorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea8aa05-079e-4818-972d-5ff207c43537","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik franciaországi erkélyen kisebb csoda történt, másként nem tudjuk értelmezni azt a felemelő jelenetet, amely felkerült a közösségi oldalakra.","shortLead":"Az egyik franciaországi erkélyen kisebb csoda történt, másként nem tudjuk értelmezni azt a felemelő jelenetet, amely...","id":"20200430_Van_akibol_a_karanten_egy_Freddie_Mercuryt_hoz_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ea8aa05-079e-4818-972d-5ff207c43537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb007ea-ecc7-411c-9f7a-15692af4557c","keywords":null,"link":"/elet/20200430_Van_akibol_a_karanten_egy_Freddie_Mercuryt_hoz_ki","timestamp":"2020. április. 30. 08:53","title":"Van, akiből a karantén egy Freddie Mercuryt hoz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Tiszteletet érdemel, ahogyan a vakrepülésben navigáló orvosok világszerte leleplezik a koronavírus további gonosz trükkjeit. ","shortLead":"Tiszteletet érdemel, ahogyan a vakrepülésben navigáló orvosok világszerte leleplezik a koronavírus további gonosz...","id":"20200429_lelegeztetogep_heparin_Covid19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cb96a2-4add-4d46-927d-0889912f3174","keywords":null,"link":"/360/20200429_lelegeztetogep_heparin_Covid19","timestamp":"2020. április. 29. 18:00","title":"Kevesebb lélegeztetőgépet? Több heparint? Unortodox próbálkozások a Covid–19 kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c67e46-df8c-4c36-a68e-9199b624ad18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly adok-kapok alakult ki Putnokon a polgármester és a választáson a Fidesz ellen induló szervezet egy tagja között a járvány miatt gyűjtött adományok miatt.","shortLead":"Komoly adok-kapok alakult ki Putnokon a polgármester és a választáson a Fidesz ellen induló szervezet egy tagja között...","id":"20200429_putnok_koronavirus_ellenzek_adomany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c67e46-df8c-4c36-a68e-9199b624ad18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771bda4d-f283-4ea3-a82d-a863879767b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_putnok_koronavirus_ellenzek_adomany","timestamp":"2020. április. 29. 17:33","title":"Putnok polgármesterének nem kell minden ellenzéki adomány, visszautalta a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbeff9c-0919-4304-a657-bf749e200fc0","c_author":"Gyenis Ágnes, Oroszi Babett, Szabó Yvette","category":"360","description":"Több százmilliárd forintnyi közbeszerzéssel és pályázattal vigasztalódhatnak a kormányfőhöz legközelebb álló üzletemberek a következő hónapokban. Orbán Viktor ezúttal is a sajátos elveken nyugvó újraelosztást választotta a rászorulók megsegítése helyett.","shortLead":"Több százmilliárd forintnyi közbeszerzéssel és pályázattal vigasztalódhatnak a kormányfőhöz legközelebb álló...","id":"202018__oligarchacegek_jarvanyban__penzosztas__orban_dilemmai__immunvalasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fbeff9c-0919-4304-a657-bf749e200fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b9967b-7310-466b-89c7-f6daddc145cf","keywords":null,"link":"/360/202018__oligarchacegek_jarvanyban__penzosztas__orban_dilemmai__immunvalasz","timestamp":"2020. április. 30. 11:00","title":"Mészároséknak meg sem kottyan majd a válság, mert Orbán nem engedi el a kezüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971a2ad7-a244-40dd-854c-28608410f061","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érdeklődőknek részt kell venniük egy online képzésen is.\r

","shortLead":"Az érdeklődőknek részt kell venniük egy online képzésen is.\r

","id":"20200430_40_ezer_forintos_tamogatast_kaphatnak_a_fiatalok_Erzsebetvarosban_kerekpar_vasarlasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=971a2ad7-a244-40dd-854c-28608410f061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0ec99e-33f3-46ac-909b-be064d3174aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_40_ezer_forintos_tamogatast_kaphatnak_a_fiatalok_Erzsebetvarosban_kerekpar_vasarlasara","timestamp":"2020. április. 30. 21:47","title":"40 ezer forintos támogatást is kaphatnak a fiatalok Erzsébetvárosban kerékpár vásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hetvenöt százalékos munkaidő-csökkenés is lehetséges, legfeljebb százezer forinttal száll be a költségvetés.","shortLead":"Hetvenöt százalékos munkaidő-csökkenés is lehetséges, legfeljebb százezer forinttal száll be a költségvetés.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_allami_bertamogatas_gazdasagi_kovetkezmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424e4c42-0e84-40fe-8c8f-770f449fac01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_koronavirus_jarvany_allami_bertamogatas_gazdasagi_kovetkezmenyek","timestamp":"2020. április. 30. 10:04","title":"Nagyjából 200 cég igényelt eddig bérkiegészítést az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]