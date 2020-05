Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e1fe407-8003-43eb-88b8-f1943ac40718","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szintre emelkedett (vagy inkább süllyedt) a vírusdiplomácia.","shortLead":"Új szintre emelkedett (vagy inkább süllyedt) a vírusdiplomácia.","id":"20200504_Kina_propagandvideoban_csinal_hulyet_Trumpbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fe407-8003-43eb-88b8-f1943ac40718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d9b435-7a04-4d7e-a443-80bad8a1c298","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Kina_propagandvideoban_csinal_hulyet_Trumpbol","timestamp":"2020. május. 04. 08:22","title":"Kína propagandavideóban csinál hülyét Donald Trumpból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa25efd0-b3f4-4444-886c-42dec5aada3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyre népszerűbb konnektoros változatok mellett ez egy hagyományos, teljesítményorientált modell lesz. ","shortLead":"Az egyre népszerűbb konnektoros változatok mellett ez egy hagyományos, teljesítményorientált modell lesz. ","id":"20200504_Johet_a_Ford_Puma_ST","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa25efd0-b3f4-4444-886c-42dec5aada3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f09642-2633-42ca-b871-3586591a5ef0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200504_Johet_a_Ford_Puma_ST","timestamp":"2020. május. 04. 16:56","title":"Még idén jön a 200 lovas Ford Puma ST","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6c5614-18e2-46fd-acbc-c492dd86b9e3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A vizsgálatért legfeljebb félmillió forintot kell fizetni. ","shortLead":"A vizsgálatért legfeljebb félmillió forintot kell fizetni. ","id":"20200505_koronavirus_jarvany_vedofelszereles_bevizsgalas_muegyetem_tanusitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df6c5614-18e2-46fd-acbc-c492dd86b9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590e1467-db6c-416d-ad00-23d25a3d3858","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_koronavirus_jarvany_vedofelszereles_bevizsgalas_muegyetem_tanusitvany","timestamp":"2020. május. 05. 11:07","title":"A Műegyetemmel kell megvizsgáltatni az uniós tanúsítvány nélküli védőfelszereléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52aa5979-5504-4e90-89de-eb0cf0852a25","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: nemmagyar, restart, lassítás, videoballagás, fesztiválstop.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200503_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52aa5979-5504-4e90-89de-eb0cf0852a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0039faa5-bed5-4b1b-9584-a93be97b34ce","keywords":null,"link":"/360/20200503_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. május. 03. 19:30","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely nem fogja Ákosra ropni a polbeatet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ff0ca1-91e7-43ca-a79e-02632d6e7411","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A politikai osztály tagjai napi 24 órában ütlegelik egymást. Ki kezdte? Ki az, aki visszaütött? Ez vajon a magyar virtus? Alább a téma történeti megközelítése.","shortLead":"A politikai osztály tagjai napi 24 órában ütlegelik egymást. Ki kezdte? Ki az, aki visszaütött? Ez vajon a magyar...","id":"20200504_Csizmadia_Ervin_Miert_lepodik_meg_a_kormanyoldal_az_ellenzek_habitusan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34ff0ca1-91e7-43ca-a79e-02632d6e7411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef86355-73dc-4978-a7df-2157c608e4e6","keywords":null,"link":"/360/20200504_Csizmadia_Ervin_Miert_lepodik_meg_a_kormanyoldal_az_ellenzek_habitusan","timestamp":"2020. május. 04. 14:00","title":"Csizmadia Ervin: Miért lepődik meg a kormányoldal azon, amit az ellenzék csinál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52347822-4947-4e8e-bf01-81b629033a76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint Mészáros Lőrinc visontai keményítőgyára még januárban is szennyezte a környező patakokat.","shortLead":"A képviselő szerint Mészáros Lőrinc visontai keményítőgyára még januárban is szennyezte a környező patakokat.","id":"20200504_feljelentes_szel_bernadett_viresol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52347822-4947-4e8e-bf01-81b629033a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7feadfe1-0520-47a7-b0e2-4ad0b95a5f17","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_feljelentes_szel_bernadett_viresol","timestamp":"2020. május. 04. 16:46","title":"Feljelentést tesz Szél Bernadett Mészáros cégének a szennyezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465619b6-ab88-4d8d-ad6e-8f3f7bbf7c81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A különlegesen kiképzett kutyának olyan orra van, hogy messze a mentesség határértéke alatt is kiszagolja a glutént.","shortLead":"A különlegesen kiképzett kutyának olyan orra van, hogy messze a mentesség határértéke alatt is kiszagolja a glutént.","id":"20200505_gofree_glutenjelzo_kutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=465619b6-ab88-4d8d-ad6e-8f3f7bbf7c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99760bb-1549-41c3-8d84-683bb4f3b59b","keywords":null,"link":"/elet/20200505_gofree_glutenjelzo_kutya","timestamp":"2020. május. 05. 12:49","title":"Egy magyar kislány mellett állt munkába Gofree, Európa első gluténjelző kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a4138b-b6e6-4aef-88a7-f8f84485f694","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Litkai Gergely rajongóként gondolta újra az Operatív Törzs sajtótájékoztatóját. Mi történne, ha más katasztrófahelyzetben kellene beszámolniuk a nyilvánosságnak? ","shortLead":"Litkai Gergely rajongóként gondolta újra az Operatív Törzs sajtótájékoztatóját. Mi történne, ha más...","id":"20200504_Duma_Akutal_Operativ_Torzs_Aszteroida_pusztitotta_el_a_Dunantult_ingyenes_a_parkolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65a4138b-b6e6-4aef-88a7-f8f84485f694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f3aa78-9877-4a5e-a7b0-7697333b3d3e","keywords":null,"link":"/360/20200504_Duma_Akutal_Operativ_Torzs_Aszteroida_pusztitotta_el_a_Dunantult_ingyenes_a_parkolas","timestamp":"2020. május. 05. 13:00","title":"Duma Akutál Operatív Törzs: Aszteroida pusztította el a Dunántúlt, így ott ingyenes a parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]