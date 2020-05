Meglehetősen bizarr és hátborzongató előzeteseket is láthattak a nézők az Inside Xbox csütörtök esti bemutatóján, amelynek fő témája az Xbox Series X készülék volt. Meg persze a gépre idővel elérhetővé váló játékok, hiszen a teraflopok mellett azért mégiscsak a tartalom az egyik leghangsúlyosabb tényező.

Az új Xbox egyik látványos videojátéka a Bright Memory Infinite címet viseli, habár többek szerint nehezen elképzelhető, hogy ilyen látványvilágban lesz majd részük a felhasználóknak – egy olyan szoftver esetében, amelyet ráadásul egyetlen egy ember készít.

Új autósjáték is érkezik, de a DiRT 5 elsősorban grafika terén hozhat majd számottevő különbséget a széria korábbi epizódjaihoz képest. Érdekesség, hogy a készítők az eddig főleg playstationös munkáikról ismert Troy Bakert és Nolan Northot is leszerződtették a projekthez, ők szinkronizálják majd a szoftvert.

Szürreális új előzetest kapott a 2020 végére halasztott, méltán népszerű vámpíros játék folytatása, a Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 is.

Az esti bemutatót látva a horror rajongói is örülhettek, kiderült ugyanis, hogy a Layers of Fear és a Blair Witch készítői vadonatúj munkacímen dolgoznak, amelyhez a Silent Hill zeneszerzője is csatlakozott. A The Medium nemcsak ijesztőnek tűnik, rendkívül látványos játékmenetet ígér.

Az új Xbox egyik nyitócíme a Yakuza: Like a Dragon lesz, ami kissé érthetetlen, tekintve, hogy a játék most is elérhető – igaz, PlayStation 4-re. Ennél furcsább, hogy PS5-re már nem adja ki a stúdió.

A bemutató legrettenetesebb előzetesét a Scorn nevű újdonságnak köszönhették a játékosok. A programot a híres svájci festő, szobrász és képzőművész, H.R. Giger munkássága ihlette.

A The Ascent képében egy izometrikus nézetű lövöldözős játékot is kapnak a felhasználók, de a Second Extinction is érdekesnek tűnik, amelyben dinoszauruszokra vadászhatnak majd a játékosok. A Chorus pedig egy űrhajós program lesz, habár ennél az átvezető az, ami igazán jól néz ki.

A Call of the Sea nevű felfedezős játékot nemcsak új konzoljára adja ki a Microsoft, a korábbi Xbox One-on és PC-n is indítható lesz.

A Bandai Namco egy futurisztikus JRPG-vel (japán szerepjátékkal) készül.

Az adás során megmutatta magát az új Assassin’s Creed is, habár konkrét játékmenetet nem igazán láthattak a felhasználók. Inkább csak egy összevágott, második, de már a szoftveren belül felvett előzetest.

A szoftverek többségénél elhangzott, hogy az új konzol különösebb várakozás nélkül tölti be a pályákat, ami merőben más élményt jelent majd az előző generációhoz képest.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.