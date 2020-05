Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"662014ad-672f-4862-9199-6bae315e5242","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idősotthonokról részletesebb járványügyi tájékoztatást kaptunk, mint az ország bármely vidéki településéről – amíg máshonnan csak megyei bontásban adják ki a számokat, itt intézményekre bontva közzétették az adatokat.","shortLead":"Az idősotthonokról részletesebb járványügyi tájékoztatást kaptunk, mint az ország bármely vidéki településéről – amíg...","id":"20200511_idosotthonok_fertozottseg_adatok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=662014ad-672f-4862-9199-6bae315e5242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72229d5-62bd-4281-8b99-617241d49d3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_idosotthonok_fertozottseg_adatok_koronavirus","timestamp":"2020. május. 11. 12:17","title":"Intézményi bontásban tették közzé az idősotthonok fertőzöttségi adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL értesülése szerint a fiú szüleit hajnalban értesítették a buliból, hogy baj van.","shortLead":"Az RTL értesülése szerint a fiú szüleit hajnalban értesítették a buliból, hogy baj van.","id":"20200510_Hazibuli_kozben_kizuhant_az_ablakon_es_meghalt_egy_17_eves_fiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb65ec96-5095-4979-97c3-66a61d3455fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Hazibuli_kozben_kizuhant_az_ablakon_es_meghalt_egy_17_eves_fiu","timestamp":"2020. május. 10. 18:28","title":"Házibuli közben zuhant ki az ablakon, meghalt egy 17 éves fiú Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar származású milliárdos hosszú interjúban mesélt a koronavírus-járvány Európát is érintő hatásairól, megjegyezve, igen nagy krízisről van szó.","shortLead":"A magyar származású milliárdos hosszú interjúban mesélt a koronavírus-járvány Európát is érintő hatásairól...","id":"20200511_soros_gyorgy_orban_viktor_koronavirus_diktator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f6c696-434f-4170-a475-cc6f22f9945a","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_soros_gyorgy_orban_viktor_koronavirus_diktator","timestamp":"2020. május. 11. 17:47","title":"Soros György: Orbán Viktor a járványt kihasználva diktátort csinált magából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a67c6f6-f35b-4182-85b4-62e419101b93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zöldségek és a hús ára is tovább emelkedett, részben a járvány miatt.","shortLead":"A zöldségek és a hús ára is tovább emelkedett, részben a járvány miatt.","id":"20200510_Egy_honap_alatt_10_szazalekkal_dragult_a_gyumolcsok_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a67c6f6-f35b-4182-85b4-62e419101b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6b3ab9-e76b-4a66-9a05-9f14fbeae3c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200510_Egy_honap_alatt_10_szazalekkal_dragult_a_gyumolcsok_ara","timestamp":"2020. május. 10. 19:30","title":"Egy hónap alatt 10 százalékkal drágultak a gyümölcsök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170b593f-a702-4b99-b31a-97fee7d37b3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azon idegesítette fel magát a páciens, hogy nem engedték ki a szobából.","shortLead":"Azon idegesítette fel magát a páciens, hogy nem engedték ki a szobából.","id":"20200511_garazdasag_szent_laszlo_korhazban_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170b593f-a702-4b99-b31a-97fee7d37b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07dafbe-cd2f-4cf1-8566-3af3cb6e7526","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_garazdasag_szent_laszlo_korhazban_karanten","timestamp":"2020. május. 11. 12:23","title":"Késsel hadonászott egy férfi a Szent László Kórházban a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e58596-8d3a-4d9d-a9d9-da85b93d982f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem tartja jó megoldásnak, hogy a kormány által meghatározott témában kell írniuk a nehéz helyzetbe került művészeknek a támogatásért cserébe - mondja Nyáry Krisztián, de szerinte olyan keveset kínálnak ezért, hogy amúgy sem fognak sokan jelentkezni. Úgy érzi a cégek megsegítésével is szűkmarkúbbak itthon, mint Európában, a Líra csoportnál el kellett küldeniük a próbaidősöket és sokaknak csökkentették a munkaidejét - avatott be az író, könyvkiadó. ","shortLead":"Nem tartja jó megoldásnak, hogy a kormány által meghatározott témában kell írniuk a nehéz helyzetbe került művészeknek...","id":"20200511_Nyary_Krisztian_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74e58596-8d3a-4d9d-a9d9-da85b93d982f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268d8b39-05b8-42ef-85ba-125379adbbe5","keywords":null,"link":"/360/20200511_Nyary_Krisztian_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 11. 18:30","title":"Nyáry Krisztián a Home office-ban: \"Egy világjárvány alatt ez nem elegáns\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évek óta hasít az online vásárlás a hazai lakosság körében, mára a magyarok 33 százaléka költi a pénzét rendszeresen webáruházakban a Generali Biztosító legújabb felmérése szerint. A tendenciát erősíti a világjárvány okozta bezártság is, azonban nem árt az óvatosság, hiszen a válaszadók 34 százalékát érte már rosszindulatú támadás az online világban.","shortLead":"Évek óta hasít az online vásárlás a hazai lakosság körében, mára a magyarok 33 százaléka költi a pénzét rendszeresen...","id":"20200510_generali_biztosito_kiberbiztonsag_online_vasarlas_adatlopas_zsarolovirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85550858-e79c-4251-bd12-3ecfed72aebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200510_generali_biztosito_kiberbiztonsag_online_vasarlas_adatlopas_zsarolovirus","timestamp":"2020. május. 10. 08:03","title":"Minden harmadik magyart ért kibertámadás, többekről 50 ezer forintnál is többet húztak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33817c87-e1b1-4007-a1b0-1ef066d70b4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után jelenti be lapkakészleteit a tajvani félvezetőgyártó. A legújabb darab a Dimensity 1000 továbbfejlesztett változata.","shortLead":"Egymás után jelenti be lapkakészleteit a tajvani félvezetőgyártó. A legújabb darab a Dimensity 1000 továbbfejlesztett...","id":"20200511_mediatek_dimensity1000plusz_lapkakeszlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33817c87-e1b1-4007-a1b0-1ef066d70b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5788316b-3bb0-48fa-b091-eaf45cc77eb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_mediatek_dimensity1000plusz_lapkakeszlet","timestamp":"2020. május. 11. 16:03","title":"Rákapcsoltak: csúcstelefonokba is kínál új lapkakészletet a MediaTek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]