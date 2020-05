Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Az NKM él a másodlagos banki azonosítók használatával, már nem csak bankszámlaszámmal lehet utalni.","shortLead":"Az NKM él a másodlagos banki azonosítók használatával, már nem csak bankszámlaszámmal lehet utalni.","id":"20200513_Mar_emailcimre_is_varja_a_rezsit_a_Nemzeti_Kozmuvek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb7e7d1-3fd6-404b-9591-fc0a236a3b49","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Mar_emailcimre_is_varja_a_rezsit_a_Nemzeti_Kozmuvek","timestamp":"2020. május. 13. 16:11","title":"Már e-mail-címre is várja a rezsit a Nemzeti Közművek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1585027d-2c4c-44fc-b96e-68b3bc53ba4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lőkösházi Orsós Krisztián sípcsontjában érzett fájdalmat egy meccs után. Ellátták, de sérülése nem akart gyógyulni.","shortLead":"A lőkösházi Orsós Krisztián sípcsontjában érzett fájdalmat egy meccs után. Ellátták, de sérülése nem akart gyógyulni.","id":"20200513_meghalt_orsos_krisztian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1585027d-2c4c-44fc-b96e-68b3bc53ba4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51652ff8-34a7-4195-9b3b-1f2fc2682f8d","keywords":null,"link":"/elet/20200513_meghalt_orsos_krisztian","timestamp":"2020. május. 13. 20:13","title":"Meghalt a 22 éves focista, aki a lábáról is lemondott, hogy családjával lehessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legszegényebb háztartások közel 40 százalékában elvesztette valaki az állását. Közben elérte a 36,5 milliót az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők száma.\r

\r

","shortLead":"A legszegényebb háztartások közel 40 százalékában elvesztette valaki az állását. Közben elérte a 36,5 milliót az első...","id":"20200514_egyesult_allamok_munkanelkuliseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d1d13e-a5e0-4cca-a49c-557becfd2a42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_egyesult_allamok_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. május. 14. 21:23","title":"A legszegényebbeket sújtja a leginkább a járvány miatti válság az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c43a7471-b4b8-4208-a05d-cd8ece8908bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új feladatot kap a nemzeti könyvtár.","shortLead":"Új feladatot kap a nemzeti könyvtár.","id":"20200514_Az_internetet_is_archivalni_fogja_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c43a7471-b4b8-4208-a05d-cd8ece8908bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95385d9b-f0cf-44e0-b58c-018aad01c36c","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_Az_internetet_is_archivalni_fogja_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar","timestamp":"2020. május. 14. 16:44","title":"Az internetet is archiválni fogja az Országos Széchényi Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c61010eb-dfb6-4061-ab95-93528df1823f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Konica Minolta hőkamerára épülő rendszer a Vodafone Magyarország szerint nagy segítséget jelenthet a jelenlegi helyzetben azoknak a vállalatoknak, melyek nem tudtak átállni a teljes home office működésre vagy viszonylag nagy ügyfélmozgás jellemző a telephelyükön. A hőkamerával egy olyan elsődleges védelmi vonalat állíthatnak fel, melynek köszönhetően csak indokolt esetben lesz szükség lassabb, személyenkénti testhőmérséklet-mérésre, így zökkenőmentesebbé válhat a munka.","shortLead":"A Konica Minolta hőkamerára épülő rendszer a Vodafone Magyarország szerint nagy segítséget jelenthet a jelenlegi...","id":"20200514_vodafone_hokamera_konica_minolta_iot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c61010eb-dfb6-4061-ab95-93528df1823f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b6316f-ae16-40d7-85e9-0722c2efb0d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_vodafone_hokamera_konica_minolta_iot","timestamp":"2020. május. 14. 17:38","title":"Hőkamerát árul a Vodafone, 5 méteres távolságból is 0,3 °C-os pontossággal mér ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Szlavia Szófia játékosai karanténba kerültek, állítólag nem érintkeztek senkivel.","shortLead":"A Szlavia Szófia játékosai karanténba kerültek, állítólag nem érintkeztek senkivel.","id":"20200514_Elkezdtek_szurni_a_bolgar_focistakat_ket_fertozottet_maris_talaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1ef6c5-e98f-4f7a-a564-eba575a65166","keywords":null,"link":"/sport/20200514_Elkezdtek_szurni_a_bolgar_focistakat_ket_fertozottet_maris_talaltak","timestamp":"2020. május. 14. 20:17","title":"Elkezdték szűrni a bolgár focistákat, két fertőzöttet máris találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az olimpia és a foci-Eb tiszteletére kibocsátandó emlékérmék az események halasztása miatt átkerültek a 2021-es programba, és „konzultációs javaslat” alapján érmét kap a vadászkiállítás, nem is akármilyent. ","shortLead":"Az olimpia és a foci-Eb tiszteletére kibocsátandó emlékérmék az események halasztása miatt átkerültek a 2021-es...","id":"20200514_A_Semjenfele_vadaszkiallitas_ermeje_nagyobb_es_kulonlegesebb_lesz_mint_az_olimpiae","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b3e55c-21bf-4a9e-922b-f47adf30bb30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_A_Semjenfele_vadaszkiallitas_ermeje_nagyobb_es_kulonlegesebb_lesz_mint_az_olimpiae","timestamp":"2020. május. 14. 11:33","title":"A Semjén-féle vadászkiállítás érméje nagyobb és különlegesebb lesz, mint az olimpiáé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"658 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 49-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"658 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 49-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200514_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03eaf615-92ea-412d-b826-4f019c2baec9","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. május. 14. 06:48","title":"Elhunyt 6 beteg, 3380 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]