Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83da8f2b-3b72-46cb-afb7-704e0f46be61","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A munkavégzés alapvetően megváltozik a nyitás után az Egyesült Államokban – jósolja több mint 200 amerikai vállalatvezető, akiknek a véleményét a Business Insider gyűjtötte össze. Minden sokkal rugalmasabb lesz, de lehet, hogy eltűnik a fizetett szabadság.","shortLead":"A munkavégzés alapvetően megváltozik a nyitás után az Egyesült Államokban – jósolja több mint 200 amerikai...","id":"20200515_Mindenki_tavmunkaban_fog_dolgozni__velik_az_amerikai_cegvezetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83da8f2b-3b72-46cb-afb7-704e0f46be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00eabcf8-6354-424d-8fee-36bcccc682de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_Mindenki_tavmunkaban_fog_dolgozni__velik_az_amerikai_cegvezetok","timestamp":"2020. május. 15. 07:18","title":"Mindenki távmunkában fog dolgozni – mondják az amerikai cégvezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint hiába próbálja a YouTube elejét venni a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatásnak, még mindig sok az olyan videó, amelyben félrevezetik a nézőket.","shortLead":"A jelek szerint hiába próbálja a YouTube elejét venni a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatásnak, még mindig sok...","id":"20200514_youtube_koronavirus_nezettseg_alhirek_felretajekoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde5d4c3-f06d-4080-84c9-c6fcf39af9a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_youtube_koronavirus_nezettseg_alhirek_felretajekoztatas","timestamp":"2020. május. 14. 19:23","title":"Ön is látta YouTube-on? Milliók nézik a félrevezető koronavírusos videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 65 év felettiek továbbra is csak 9 és 12 között vásárolhatnak, az üzletekbe belépni és tömegközlekedni is csak maszkban lehet.","shortLead":"A 65 év felettiek továbbra is csak 9 és 12 között vásárolhatnak, az üzletekbe belépni és tömegközlekedni is csak...","id":"20200516_kormanyrendelet_magyar_kozlony_jarvany_budapest_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dffd74c-4d55-4854-9671-2d9d06a0af9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_kormanyrendelet_magyar_kozlony_jarvany_budapest_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 16. 18:25","title":"Már meg is jelentek a rendeletek Budapest újraindításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb7a87f-aa90-4849-928e-eafeded4758c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Századvég jogi szakértőjének szavait a rendőrség véleménynyilvánításnak tartja.","shortLead":"A Századvég jogi szakértőjének szavait a rendőrség véleménynyilvánításnak tartja.","id":"20200515_ifj_lomniczi_zoltan_brfk_remhirterjesztes_forint_gyengulese_kulso_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebb7a87f-aa90-4849-928e-eafeded4758c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803b2e40-24ee-454c-80c3-24a77ac80b97","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_ifj_lomniczi_zoltan_brfk_remhirterjesztes_forint_gyengulese_kulso_tamadas","timestamp":"2020. május. 15. 14:14","title":"Rendőrség: Nem terjesztett rémhírt ifj. Lomnici, az MTI adott hatásvadász címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc51d382-08aa-4dd6-a99f-711de014a118","c_author":"HVG","category":"360","description":"Könnyebben megtalálható a tengerek műanyagszennyezése, mint gondolnánk. Ezt sugallják holland és ausztrál kutatók.","shortLead":"Könnyebben megtalálható a tengerek műanyagszennyezése, mint gondolnánk. Ezt sugallják holland és ausztrál kutatók.","id":"202020_tengerszennyezes_aparton_elfujta_aszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc51d382-08aa-4dd6-a99f-711de014a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bd9c93-9756-4452-a618-86173a649571","keywords":null,"link":"/360/202020_tengerszennyezes_aparton_elfujta_aszel","timestamp":"2020. május. 16. 14:15","title":"Zömmel saját szemetüket kapják a tengert szennyező országok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazdaságvédelmi Alapból tették át a pénzt az elsősorban kínai hitelből épülő beruházáshoz.","shortLead":"A Gazdaságvédelmi Alapból tették át a pénzt az elsősorban kínai hitelből épülő beruházáshoz.","id":"20200516_82_milliardot_csoportositott_at_a_kormany_a_BudapestBelgrad_vasutvonalra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4997ea8c-79ae-47ef-a7b6-b0107f489aae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200516_82_milliardot_csoportositott_at_a_kormany_a_BudapestBelgrad_vasutvonalra","timestamp":"2020. május. 16. 07:13","title":"82 milliárdot csoportosított át a kormány a Budapest-Belgrád vasútvonalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Putyinék szeptemberre vakcinát ígérnek, az USA-ban 36 millióan élnek segélyen, a németeknél 100 milliárd eurónyi adóbevétel maradt el. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Putyinék szeptemberre vakcinát ígérnek, az USA-ban 36 millióan élnek segélyen, a németeknél 100 milliárd eurónyi...","id":"20200515_Radar360_Sportra_most_is_van_penz_a_szlovenek_mar_nyitnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11689c18-fbb9-4419-b466-f5d09f291dff","keywords":null,"link":"/360/20200515_Radar360_Sportra_most_is_van_penz_a_szlovenek_mar_nyitnak","timestamp":"2020. május. 15. 08:00","title":"Radar360: Sportra most is van pénz, a szlovének már nyitnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64d8759-46f6-4087-a29a-9fd2b46262cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sylvia Goldsholl megélte a spanyolnáthát is.","shortLead":"Sylvia Goldsholl megélte a spanyolnáthát is.","id":"20200515_Felgyogyult_a_koronavirusbol_egy_108_eves_amerikai_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c64d8759-46f6-4087-a29a-9fd2b46262cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20bc1a3-c848-473d-b1b6-643c804eccc0","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Felgyogyult_a_koronavirusbol_egy_108_eves_amerikai_no","timestamp":"2020. május. 15. 10:26","title":"Felgyógyult a koronavírusból egy 108 éves amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]