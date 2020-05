Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7c608c5-04bf-40c2-b7e1-042810bcbe7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevesen emlékeznek arra, hogy a négykarikás gyártó már 1989-ben előrukkolt első benzines-villanyos modelljével. ","shortLead":"Kevesen emlékeznek arra, hogy a négykarikás gyártó már 1989-ben előrukkolt első benzines-villanyos modelljével. ","id":"20200515_az_audi_kihozta_a_muzeumbol_31_eves_legelso_hibridjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7c608c5-04bf-40c2-b7e1-042810bcbe7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7735fd25-a97a-4ae6-8fb8-a412611103fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200515_az_audi_kihozta_a_muzeumbol_31_eves_legelso_hibridjet","timestamp":"2020. május. 15. 09:21","title":"Az Audi kihozta a múzeumból 31 éves legelső hibridjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az intézmény a Pesti Úti Idősek Otthonának területileg illetékes ellátóhelye.","shortLead":"Ez az intézmény a Pesti Úti Idősek Otthonának területileg illetékes ellátóhelye.","id":"20200515_koronavirus_jarvany_covid19_bajcsy_zsilinszky_korhaz_pesti_uti_idosek_otthona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6217aa75-19f6-40cd-8411-f4880b186691","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_koronavirus_jarvany_covid19_bajcsy_zsilinszky_korhaz_pesti_uti_idosek_otthona","timestamp":"2020. május. 15. 09:23","title":"Népszava: Majdnem minden harmadik covidos beteg meghalt a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e64638a-acfc-43f7-807f-224c533ac9d3","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Szégyenletes gyávaság volna nem megírni az alábbiakat. Vélemény.","shortLead":"Szégyenletes gyávaság volna nem megírni az alábbiakat. Vélemény.","id":"20200515_TGM_A_romanellenesseg_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e64638a-acfc-43f7-807f-224c533ac9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66642d0-7a90-4d43-9b34-156349e36fcd","keywords":null,"link":"/velemeny/20200515_TGM_A_romanellenesseg_ellen","timestamp":"2020. május. 15. 12:40","title":"TGM: A románellenesség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"570 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 45-en vannak lélegeztetőgépen a legfrissebb adatok szerint. De az aktív esetek száma csökkent.","shortLead":"570 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 45-en vannak lélegeztetőgépen a legfrissebb adatok szerint. De az aktív...","id":"20200516_Koronavirus_6_ember_meghalt_egy_nap_alatt_56al_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9dd8f7-54da-4a18-a1f5-941e67ac785c","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_Koronavirus_6_ember_meghalt_egy_nap_alatt_56al_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. május. 16. 07:35","title":"Koronavírus: 6 ember meghalt, egy nap alatt 56-tal nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kényszerű otthonmaradás egyik hozadéka, hogy folyamatosan fejlesztik a chatprogramokat, hogy minél több résztvevő beszélhessen egyszerre egymással. Előrelép a WhatsApp is ez ügyben, igaz, ehhez kap némi segítséget a Facebook viszonylag új szolgáltatásától.","shortLead":"A kényszerű otthonmaradás egyik hozadéka, hogy folyamatosan fejlesztik a chatprogramokat, hogy minél több résztvevő...","id":"20200515_whatsapp_csoportos_chat_50_resztvevo_atiranyitas_facebook_messenger_room","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bc2fa2-432c-4490-af48-3ba476cbd256","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_whatsapp_csoportos_chat_50_resztvevo_atiranyitas_facebook_messenger_room","timestamp":"2020. május. 15. 14:03","title":"Belehúz a WhatsApp is: 8-ról 50-re emelik a maximum létszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260e3fca-6143-4724-8b02-82efc192c6ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijöttek a friss számok márciusról, Budapestet jobban sújtja a járvány, mint a vidéket.","shortLead":"Kijöttek a friss számok márciusról, Budapestet jobban sújtja a járvány, mint a vidéket.","id":"20200515_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_turizmus_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=260e3fca-6143-4724-8b02-82efc192c6ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196e0cd2-fd4d-4f40-9b65-7d5a21663651","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_turizmus_budapest","timestamp":"2020. május. 15. 12:56","title":"Március végére \"gyakorlatilag megszűnt\" a fővárosi turizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db151631-b2fc-4cbe-9d23-4b6a9646089f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több helyen is megjelent a hír, hogy megvásárolna egy lézersugaras projektorok fejlesztésével foglalkozó vállalatot a Microsoft. A redmondiak azonban cáfolták az értesülést.","shortLead":"Több helyen is megjelent a hír, hogy megvásárolna egy lézersugaras projektorok fejlesztésével foglalkozó vállalatot...","id":"20200516_microsoft_microvision_felvasarlas_cafolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db151631-b2fc-4cbe-9d23-4b6a9646089f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc79ccdc-bcdd-4594-8a8f-be5cdb11c620","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_microsoft_microvision_felvasarlas_cafolat","timestamp":"2020. május. 16. 18:03","title":"Izgalmasnak tűnik, csak hát nem igaz: a Microsoft nem vásárolja fel a MicroVisiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5621cdbb-5498-4760-b2cd-8c1311cac521","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter elérte, amire Donald Trump mindig is vágyott, hiszen nemcsak beleszületett az amerikai gazdasági elitbe, hanem tehetségével a csúcsára is emelkedett.","shortLead":"Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter elérte, amire Donald Trump mindig is vágyott, hiszen nemcsak beleszületett...","id":"202020_steven_mnuchin_trumpvalsagmenedzsere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5621cdbb-5498-4760-b2cd-8c1311cac521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a0271f-862d-4e7e-8307-9c2efe9bd863","keywords":null,"link":"/360/202020_steven_mnuchin_trumpvalsagmenedzsere","timestamp":"2020. május. 17. 08:30","title":"Soros százmilliókat bízott rá, most Trump mellett menti a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]