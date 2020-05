Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9333704a-12d6-4f6c-b1dc-a15905d86b92","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrügynökség (NASA) Galilo nevű űrszondája 20 éve repült el az Európé mellett, mialatt a Jupiter kísérője vizet lövellt az űrbe – ezt most derítették ki az adatokat elemző szakemberek a göttingeni Max Planck Naprendszerkutató Intézetben (MPS).","shortLead":"Az amerikai űrügynökség (NASA) Galilo nevű űrszondája 20 éve repült el az Európé mellett, mialatt a Jupiter kísérője...","id":"20200517_jupiter_holdja_europe_felszin_alatti_viz_kilovellese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9333704a-12d6-4f6c-b1dc-a15905d86b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4f770c-6261-4a82-a847-97fa527c3780","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_jupiter_holdja_europe_felszin_alatti_viz_kilovellese","timestamp":"2020. május. 17. 14:03","title":"Különös jelenség a Jupiter holdján: vizét lövelli az űrbe az Európé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fde254-5d03-4119-8b2e-b8b6d3900d6b","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A részvényárak mozgásán sokat lehetett keresni – és bukni – az elmúlt hetekben, ám a magyar amatőrök óvatosak lettek. A járvány okozta pánik után a tőzsdézés megszállottjai újra beszámolhatnak sikereikről is az internetes fórumokon, a kudarcaik feldolgozásában viszont továbbra is egyedül maradnak. ","shortLead":"A részvényárak mozgásán sokat lehetett keresni – és bukni – az elmúlt hetekben, ám a magyar amatőrök óvatosak lettek...","id":"202020__amator_tozsdezok__magyar_lelek__remego_kez__a_parkett_ordogei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2fde254-5d03-4119-8b2e-b8b6d3900d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7dd1185-2dcd-49fa-bfb8-d09710d9f1eb","keywords":null,"link":"/360/202020__amator_tozsdezok__magyar_lelek__remego_kez__a_parkett_ordogei","timestamp":"2020. május. 16. 08:15","title":"Van olyan magyar kisbefektető, akinek nyereséget hozott a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ellenőrzés során megállapították, hogy az idősek védelme érdekében ebben az intézményben is további járványügyi intézkedésekre van szükség.","shortLead":"Az ellenőrzés során megállapították, hogy az idősek védelme érdekében ebben az intézményben is további járványügyi...","id":"20200516_A_fovarosi_kormanyhivatal_szerint_a_Kamaraerdei_uti_idosotthonban_is_tovabbi_jarvanyugyi_intezkedesekre_van_szukseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e73363-d490-4bbd-b701-71346fb02026","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_A_fovarosi_kormanyhivatal_szerint_a_Kamaraerdei_uti_idosotthonban_is_tovabbi_jarvanyugyi_intezkedesekre_van_szukseg","timestamp":"2020. május. 16. 10:36","title":"A fővárosi kormányhivatal szerint a Kamaraerdei úti idősotthonban is további járványügyi intézkedésekre van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazta az áldozatot, hogy az belehalt sérüléseibe.\r

","shortLead":"A gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazta az áldozatot, hogy az belehalt sérüléseibe.\r

","id":"20200516_balastya_bantalmazas_emberoles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bfe00b-668c-4bca-9c2a-c32f6bf1daf0","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_balastya_bantalmazas_emberoles","timestamp":"2020. május. 16. 11:11","title":"Román férfi ölhette meg ismerősét Balástyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06f496e-d10d-45a6-bb4b-80a6d1ae83e4","c_author":"Balla István - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A járványhelyzet miatt a korábbi éveknél is nagyobb fejtörést okozhat idén a szülőknek, hogy oldják meg gyerekeik nyári felügyeletét, hiszen az éves szabadságuk nagy részét sokan - kényszerből vagy önként - már mostanra kivették, pedig még véget sem ért a tanév. A kormány korábban halvány ígéretet tett rá, hogy keres valamilyen megoldást a nyári gyerekfelügyeletre. Sokaknak viszont nemcsak a szünidőre, hanem már most szüksége lenne valami alternatívára a jelenlegi, nem túl vonzó ügyeleti csoportok helyett. Újranyitnak-e még júniusban az iskolák? Jövő hétre eldőlhet. ","shortLead":"A járványhelyzet miatt a korábbi éveknél is nagyobb fejtörést okozhat idén a szülőknek, hogy oldják meg gyerekeik nyári...","id":"20200516_Vane_ertelme_ket_hetre_kinyitni_az_iskolakat_Es_mi_legyen_nyaron_a_gyerekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06f496e-d10d-45a6-bb4b-80a6d1ae83e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a745c1eb-79f3-449d-bce1-3abd3cc846a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_Vane_ertelme_ket_hetre_kinyitni_az_iskolakat_Es_mi_legyen_nyaron_a_gyerekkel","timestamp":"2020. május. 16. 10:30","title":"Van értelme két hétre kinyitni az iskolákat? És mi lesz nyáron a gyerekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ab0293-a869-438b-8239-8b1a257f953e","c_author":"Rózsa Lajos","category":"360","description":"A lakásunkat nyugodtan rendezzük be a feng shui ezoterikus esztétikája alapján, de a járványhelyzet megoldását inkább bízzuk szakértőkre - ajánlja Rózsa Lajos, biológus. Vélemény.","shortLead":"A lakásunkat nyugodtan rendezzük be a feng shui ezoterikus esztétikája alapján, de a járványhelyzet megoldását inkább...","id":"202020_sarlatanok_ideje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41ab0293-a869-438b-8239-8b1a257f953e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503e9e54-37e8-48dc-b46a-a9f549c97ba6","keywords":null,"link":"/360/202020_sarlatanok_ideje","timestamp":"2020. május. 16. 11:30","title":"A járványból a tudomány jelent kiutat, nem a misztikus sugallatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Lassan két hónapja került a kamrákba a rengeteg tartósnak gondolt élelmiszer. Kis kémia: mitől függ, hogy az ennivalók meddig tarthatók el?","shortLead":"Lassan két hónapja került a kamrákba a rengeteg tartósnak gondolt élelmiszer. Kis kémia: mitől függ, hogy az ennivalók...","id":"20200517_spajz_liszt_rizs_elelmiszer_tartossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf27b4a3-ac5f-4dd0-9bf0-c33e94f1fbaa","keywords":null,"link":"/360/20200517_spajz_liszt_rizs_elelmiszer_tartossag","timestamp":"2020. május. 17. 12:00","title":"Még a spájzban van a pánikvásárolt liszt és a rizs. De ki gondol közben a vízaktivitásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b201e-3bbb-4c4d-a06f-4e1dea0ef252","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) munkatársai a repülésnél bevezetendő új szabályokon gondolkodnak.","shortLead":"Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC...","id":"20200516_repulogep_jarvany_betegseg_virus_koronavirus_repuloter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b201e-3bbb-4c4d-a06f-4e1dea0ef252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e945d9b3-15d9-43cd-a682-daa2ed8df996","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_repulogep_jarvany_betegseg_virus_koronavirus_repuloter","timestamp":"2020. május. 16. 21:09","title":"Közzették, hogyan előznék meg egy betegség terjedését a reptereken és a repülőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]