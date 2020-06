Miután a Google bejelentette, hogy az Egyesült Államokban kialakult feszült helyzet miatt lehalasztja az Android 11 bemutatóját, a Sony is lépett a PlayStation 5 háza táján.

Egy hete még csak pletykáltak róla, egy nappal később pedig maga a Sony jelentette be a Twitteren, hogy június 4-én bemutatja azokat a játékokat, melyek először lesznek elérhetők az idén érkező új konzoljára. Most viszont úgy döntöttek, hátrébb lépnek, és egyelőre nem tartják meg a PlayStation 5-ös bemutatót.

A Sony szerint az utóbbi napok eseményei, a jelenleg az Egyesült Államokban zajló tiltakozások miatt úgy döntöttek, inkább elhalasztják a PS5-ös játékok bemutatóját. A PlayStation Twitter-oldalán megjelent bejegyzés szerint egyrészt most nincs itt az "ünneplés" ideje, másrészt nem szeretnék elvenni a figyelmet a most közfigyelmet kapott sokkal fontosabb dolgok elől.

Hogy mikorra teszik át az időpontot, egyelőre nem tudni, de valószínűleg addig nem tartják meg, amíg az Egyesült Államokban nem konszolidálódik a helyzet. A Sony mostani bejelentésével nagyjából egy időben a Google is azt közölte: nem tartják meg az Android 11 június 3-ra tervezett bemutatóját.

Az Egyesült Államokban május 27-én vette kezdetét a tüntetéshullám, miután egy fekete férfi belehalt a rendőri intézkedésbe. George Floyd nyakán percekig térdelt egy rendőr, aki még akkor sem szállt le róla, miután a férfi többször is jelezte, nem kap levegőt. Az egyenruhás ellen emberölés miatt indult eljárás, Amerikában pedig azóta több helyen is kijárási tilalmat rendeltek el, a rendőrök pedig az ország több pontján is összecsaptak a tüntetők egy részével.