[{"available":true,"c_guid":"3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt országos tisztifőorvos szerint „pillanatnyilag jól állunk”, de a koronavírus még mindig itt van közöttünk.","shortLead":"A volt országos tisztifőorvos szerint „pillanatnyilag jól állunk”, de a koronavírus még mindig itt van közöttünk.","id":"20200604_falus_ferenc_augusztus_20_tomegrendezveny_fertozeshullam_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3205c4-331b-43de-b185-cac4dbd03323","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_falus_ferenc_augusztus_20_tomegrendezveny_fertozeshullam_koronavirus","timestamp":"2020. június. 04. 10:33","title":"Falus Ferenc: Ha augusztus 20-án tömegrendezvényt tartanak, újabb fertőzéshullám jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6c804e-707b-44dd-a36a-9ca19f292dbc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csongrád-Csanádnak hívják ezentúl. 