[{"available":true,"c_guid":"261c6f57-3332-4acd-afff-45e48b073b0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport világított rá arra, hogy nem feltétlenül azoknak a fajoknak a megóvásáért tesszük a legtöbbet, amelyek a legnagyobb veszélyben vannak.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport világított rá arra, hogy nem feltétlenül azoknak a fajoknak a megóvásáért tesszük...","id":"20200612_Minden_evben_194_millio_madar_es_29_millio_emlos_pusztul_el_az_europai_utakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=261c6f57-3332-4acd-afff-45e48b073b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fd7043-739a-4d6b-9950-50cf08561941","keywords":null,"link":"/zhvg/20200612_Minden_evben_194_millio_madar_es_29_millio_emlos_pusztul_el_az_europai_utakon","timestamp":"2020. június. 12. 19:11","title":"Minden évben 194 millió madár és 29 millió emlős pusztul el az európai utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f114ff-bc26-4a91-ad5d-086369142ba5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Változásokat vezetnek be a koronavírus miatt.\r

","shortLead":"Változásokat vezetnek be a koronavírus miatt.\r

","id":"20200613_f1_forma1_koronavirus_felvonulas_eredmenyhirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64f114ff-bc26-4a91-ad5d-086369142ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab5e515-0238-4f10-87fd-95b3d52d7d17","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_f1_forma1_koronavirus_felvonulas_eredmenyhirdetes","timestamp":"2020. június. 13. 09:55","title":"Nagyon más lesz az F1 körítése, mint ahogy megszokhattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcd2081-28f2-4535-8c02-3285b1077e6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Recessziót és nagy munkanélküliséget jósol az Európai Bizottság és az OECD is; Budapesttől egyre több pénzt vennének el, Debrecennek 29 milliárd forintot adnak; kiderült, hogy a magyarokat zavarja a legkevésbé a korrupció. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Recessziót és nagy munkanélküliséget jósol az Európai Bizottság és az OECD is; Budapesttől egyre több pénzt vennének...","id":"20200614_Es_akkor_debrecen_budapest_oecd_gdp_korrupcio_vasut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bcd2081-28f2-4535-8c02-3285b1077e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f28e31-d6ac-41c7-9f03-ea9258ecc8ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200614_Es_akkor_debrecen_budapest_oecd_gdp_korrupcio_vasut","timestamp":"2020. június. 14. 07:00","title":"És akkor Debrecenben kezdett épülni a magyar jövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a39536-28a3-4399-9331-6330852a423e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ez lesz az első ilyen besorolású terület Magyarországon. ","shortLead":"Ez lesz az első ilyen besorolású terület Magyarországon. ","id":"20200612_Tobb_evtized_utan_komoly_elorelepes_a_hazai_termeszetvedelemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3a39536-28a3-4399-9331-6330852a423e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282b8702-51f9-4ddc-a64c-f38394c136bc","keywords":null,"link":"/zhvg/20200612_Tobb_evtized_utan_komoly_elorelepes_a_hazai_termeszetvedelemben","timestamp":"2020. június. 12. 16:40","title":"24 év várakozás után végre létrehozzák a háborítatlan területeket a Hortobágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e424f5d-4053-43d9-81a4-10fd5de35cf3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Palesztin Hatóság (PH) azt kérte az arab országoktól, hogy biztosítsanak számára havi 100 millió dollár hitelt pénzügyi válságának leküzdésére - közölte Száeb Erekát palesztin főtárgyaló szombaton a Palesztina Hangja rádiónak adott interjújában.","shortLead":"A Palesztin Hatóság (PH) azt kérte az arab országoktól, hogy biztosítsanak számára havi 100 millió dollár hitelt...","id":"20200613_A_palesztinok_havi_100_millio_dollart_kernek_az_arab_allamoktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e424f5d-4053-43d9-81a4-10fd5de35cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf4aa6c-61c6-450f-8f7f-1f61200e7424","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_A_palesztinok_havi_100_millio_dollart_kernek_az_arab_allamoktol","timestamp":"2020. június. 13. 16:40","title":"A palesztinok havi 100 millió dollárt kérnek az arab államoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Havi szinten még sosem zsugorodott akkorát a brit gazdaság, mint áprilisban. Az autóipar visszaesése volt a legnagyobb egyedi tényező, az egész hónapban csak 197 autó készült az országban.","shortLead":"Havi szinten még sosem zsugorodott akkorát a brit gazdaság, mint áprilisban. Az autóipar visszaesése volt a legnagyobb...","id":"20200612_Tizszer_rosszabb_volt_az_aprilisi_zuhanas_a_brit_gazdasagban_mint_eddig_barmikor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1290d462-a957-411b-aef3-0efff7d8239a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200612_Tizszer_rosszabb_volt_az_aprilisi_zuhanas_a_brit_gazdasagban_mint_eddig_barmikor","timestamp":"2020. június. 12. 13:14","title":"Tízszer rosszabb volt az áprilisi zuhanás a brit gazdaságban, mint eddig bármikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig minden vírusteszt negatív lett a Westast autóipari vállalatnál.","shortLead":"Eddig minden vírusteszt negatív lett a Westast autóipari vállalatnál.","id":"20200612_wescast_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb58e04-ad41-44a6-8958-602ea1226347","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_wescast_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 12. 15:28","title":"Mindenkit tesztelnek a cégnél, ahol a koronavírus 37 éves áldozata dolgozott, 19-en karanténban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab40d1d-edee-4b28-93d5-96e858458b36","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Világszerte zárják be, vagy bontják el a Covid-19 járványban megbetegedettek ápolására emelt szükségkórházakat. Miközben az jó hír, hogy már nincs szükség a plusz kapacitásra, az figyelmeztető jel lehet az esetleges következő hullámok idejére, hogy miközben sok kórház túlterhelt volt, az új ágyak többségében egy paciens sem feküdt.

","shortLead":"Világszerte zárják be, vagy bontják el a Covid-19 járványban megbetegedettek ápolására emelt szükségkórházakat...","id":"20200613_Ahogy_zarnak_be_a_szuksegkorhazak_ugy_elesedik_a_vita_a_hasznossagukrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fab40d1d-edee-4b28-93d5-96e858458b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c64ddf4-0d79-4b92-8871-4603c7900ee5","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Ahogy_zarnak_be_a_szuksegkorhazak_ugy_elesedik_a_vita_a_hasznossagukrol","timestamp":"2020. június. 13. 20:00","title":"Szinte beteget sem láttak a milliókért felhúzott pop-up járványkórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]