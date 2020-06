Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"677caef4-ce87-456d-a3cd-e47f66955673","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tollazat színe fontos szerepet játszik a flamingók bonyolult társadalmi struktúrájában. Miközben ránézésre legtöbben éppen a legrózsaszínebb egyedeket találják legszebbnek, most kiderült, hogy éppen azok küzdenek a legagresszívebben társaikkal, ha táplálékról van szó.","shortLead":"A tollazat színe fontos szerepet játszik a flamingók bonyolult társadalmi struktúrájában. Miközben ránézésre legtöbben...","id":"20200613_rozsaszin_flamingok_agresszio_taplalekszerzes_dominancia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=677caef4-ce87-456d-a3cd-e47f66955673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6e0556-b5b4-4c35-8292-51079f153eb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_rozsaszin_flamingok_agresszio_taplalekszerzes_dominancia","timestamp":"2020. június. 13. 14:03","title":"Kiábrándító dolgot derítettek ki tudósok a rózsaszín flamingókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felmérik, mi a helyzet. ","shortLead":"Felmérik, mi a helyzet. ","id":"20200614_Tesztudules_nemetek_Spanyolorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e76e056-ce89-4fd1-a420-706fd001da09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200614_Tesztudules_nemetek_Spanyolorszag","timestamp":"2020. június. 14. 19:54","title":"Közel 11 ezer német megy \"tesztüdülésre\" Spanyolországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"664a29c9-ee1e-4221-814b-b19c2d932bc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cigánypecsenyézéssel, velencei kalmározással, Cordon Negro pezsgővel gúnyolódik a tüntetéseken Facebook-posztjában Wintermantel Zsolt.","shortLead":"Cigánypecsenyézéssel, velencei kalmározással, Cordon Negro pezsgővel gúnyolódik a tüntetéseken Facebook-posztjában...","id":"20200613_Bedobok_egy_feketet__igy_reagal_egy_fideszes_expolgarmester_az_elnyomas_miatti_tuntetesekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=664a29c9-ee1e-4221-814b-b19c2d932bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe042e4-1a8f-4ce3-9fca-e76b786e6d0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_Bedobok_egy_feketet__igy_reagal_egy_fideszes_expolgarmester_az_elnyomas_miatti_tuntetesekre","timestamp":"2020. június. 13. 15:54","title":"Bedobok egy feketét – így reagál egy fideszes expolgármester az elnyomás miatti tüntetésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3251bf40-ed58-4f01-8954-31715193f6e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Negyven eurónál olcsóbban nem lehet ezentúl jegyet eladni az Ausztriából induló, vagy oda érkező járatokra.","shortLead":"Negyven eurónál olcsóbban nem lehet ezentúl jegyet eladni az Ausztriából induló, vagy oda érkező járatokra.","id":"20200614_Vege_a_szuperolcso_becsi_fapados_repulesnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3251bf40-ed58-4f01-8954-31715193f6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90379d69-9ed2-40d5-8b30-2429385d15a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200614_Vege_a_szuperolcso_becsi_fapados_repulesnek","timestamp":"2020. június. 14. 10:31","title":"Vége a szuperolcsó bécsi fapados repülésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de4d1ba0-1412-4d7f-a733-0352737c0092","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Jóllehet az új koronavírus-járvány sokfelé beharangozott második hulláma még változtathat a dolgon, egyelőre kevés jele van annak, hogy ősszel nem a megszokott módon kezdődik majd az új tanév. Úgy tűnik viszont, hogy nem minden marad a régiben: van olyan iskola, ahol az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján azt fontolgatják, 1-1 hétre távoktatásba küldenek egyes évfolyamokat, a pedagógusok közül pedig többen is adnak majd fel számítógépen leckét. Persze vannak kétségek is, és nem csak amiatt, hogy mennyi tudás marad meg a fejekben az elmúlt hónapok után.","shortLead":"Jóllehet az új koronavírus-járvány sokfelé beharangozott második hulláma még változtathat a dolgon, egyelőre kevés jele...","id":"20200613_kozoktatas_iskolak_gimnaziumok_ki_mit_tart_meg_a_tavoktatasbol_oszre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de4d1ba0-1412-4d7f-a733-0352737c0092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56092e64-24eb-40be-a53a-78f56896bfb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_kozoktatas_iskolak_gimnaziumok_ki_mit_tart_meg_a_tavoktatasbol_oszre","timestamp":"2020. június. 13. 10:30","title":"Úgy belejöttek a digitális oktatásba a tanárok, hogy abba sem akarják hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669cc4e7-fe0e-40e9-86bb-09945d413987","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyészségnek nincs törvényben biztosított lehetősége, hogy megvizsgálja Magyar Turisztikai Ügynökség karácsonykor hotelfelújításra kiírt, feltűnően gyorsan kimerített pályázatát – derült ki a legfőbb ügyész egy kérdésre adott válaszából.","shortLead":"Az ügyészségnek nincs törvényben biztosított lehetősége, hogy megvizsgálja Magyar Turisztikai Ügynökség karácsonykor...","id":"20200613_nem_vizsgalhatok_meszaros_garancsi_csanyi_es_hernadi_villamgyors_palyazatai_Megusszak_Meszarosek_hogy_megkapargassak_az_ugyeszek_a_hotelekre_kapott_milliardokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=669cc4e7-fe0e-40e9-86bb-09945d413987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bb58f0-103e-4be5-9d9e-3266f9296fc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_nem_vizsgalhatok_meszaros_garancsi_csanyi_es_hernadi_villamgyors_palyazatai_Megusszak_Meszarosek_hogy_megkapargassak_az_ugyeszek_a_hotelekre_kapott_milliardokat","timestamp":"2020. június. 13. 11:15","title":"Megússzák Mészárosék, hogy megkapargassák az ügyészek a hotelekre kapott milliárdokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b2c9ad-50e0-4484-97e5-9cbb80ac80cc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A függőségek a legstigmatizáltabb mentális zavarok közé sorolhatóak. Különösen igaz ez a nők esetében. Vajon milyen okai vannak e jelenségnek? Igaz, hogy vannak típusosan férfi és női addikciók, vagy ez puszta tévhit? Vajon a nemi szerepek összemosódásával változik a függőségek nemi eloszlása? És hogyan formálja a függőség a nőiséggel és anyasággal kapcsolatos attitűdöket? Kapitány-Fövény Máté addiktológus most induló, háromrészes cikksorozata többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ. ","shortLead":"A függőségek a legstigmatizáltabb mentális zavarok közé sorolhatóak. Különösen igaz ez a nők esetében. Vajon milyen...","id":"20200614_Mit_titkolnak_a_nok_Peldaul_a_szenvedelybetegseguket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68b2c9ad-50e0-4484-97e5-9cbb80ac80cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0b84aa-5a6e-4b6e-b296-68f3a584032c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200614_Mit_titkolnak_a_nok_Peldaul_a_szenvedelybetegseguket","timestamp":"2020. június. 14. 20:15","title":"Mit titkolnak a nők? Például a szenvedélybetegségüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Románia hétfőtől nem küldi már kéthetes otthoni vagy hatósági elkülönítőbe azokat a tünetmentes utasokat, akik abból a 17 európai országból érkeznek, amelyekben az utóbbi időben alacsony volt az újonnan észlelt koronavírus-fertőzések aránya.","shortLead":"Románia hétfőtől nem küldi már kéthetes otthoni vagy hatósági elkülönítőbe azokat a tünetmentes utasokat, akik abból...","id":"20200613_Nem_kuldik_elkulonitobe_Romaniaban_a_Magyarorszagrol_es_masik_16_orszagbol_erkezoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a437aac-6755-4079-abb7-c209509438a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Nem_kuldik_elkulonitobe_Romaniaban_a_Magyarorszagrol_es_masik_16_orszagbol_erkezoket","timestamp":"2020. június. 13. 21:42","title":"Nem küldik elkülönítőbe Romániában a Magyarországról érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]