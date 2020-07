Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"567ed594-73e7-4fa2-80a7-6b4c4c2c0ab1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az RTL Klub híradója szerint a beruházó levélben értesítette a lakóparkóban élőket, hogy jövő héten kikapcsolják az áramot. Ez az a lakópark, amely bár már évek óta lakják, papíron nem is létezik.","shortLead":"Az RTL Klub híradója szerint a beruházó levélben értesítette a lakóparkóban élőket, hogy jövő héten kikapcsolják...","id":"20200704_Villany_nelkul_maradhat_csaknem_szaz_csalad_a_veresegyhazi_lakoparkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=567ed594-73e7-4fa2-80a7-6b4c4c2c0ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7853c39-4536-4155-b960-8fdc92331d19","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Villany_nelkul_maradhat_csaknem_szaz_csalad_a_veresegyhazi_lakoparkban","timestamp":"2020. július. 04. 21:02","title":"Villany nélkül maradhat csaknem száz család a veresegyházi lakóparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4359fc25-b051-4105-9b9e-d77fc0264132","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minél nagyobb tömegek számára szeretné elérhetővé tenni az 5G-s telefonokat a Samsung. Ezért a csúcsmodelljei mellett az olcsóbb eszközöket is felruházza ilyen képességgel.","shortLead":"Minél nagyobb tömegek számára szeretné elérhetővé tenni az 5G-s telefonokat a Samsung. Ezért a csúcsmodelljei mellett...","id":"20200704_samsung_galaxy_a42_olcso_5g_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4359fc25-b051-4105-9b9e-d77fc0264132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99e620a-5822-4cae-b3f7-335c82a3a1d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_samsung_galaxy_a42_olcso_5g_mobil","timestamp":"2020. július. 04. 10:03","title":"Ez lehet a Samsung legolcsóbb 5G-s telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a kézfertőtlenítő folyadék párologni kezd, elég egy szikra is ahhoz, hogy begyulladjon a gőz. Ezért semmiképpen se hagyjuk azt az autóban ebben a melegben - figyelmeztet az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).","shortLead":"Ha a kézfertőtlenítő folyadék párologni kezd, elég egy szikra is ahhoz, hogy begyulladjon a gőz. Ezért semmiképpen se...","id":"20200705_Egy_apro_szikra_is_eleg_hogy_begyulladjon_az_autojaban_hagyott_kezfertotlenitoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c761da30-6c05-43ff-a53e-29668faca9c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200705_Egy_apro_szikra_is_eleg_hogy_begyulladjon_az_autojaban_hagyott_kezfertotlenitoje","timestamp":"2020. július. 05. 10:02","title":"Egy apró szikra is elég, hogy begyulladjon az autójában hagyott kézfertőtlenítője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétszázharminc éve, 1790. július 4-én született Sir George Everest, aki India első feltérképezőjeként szerzett érdemeket, neve mégsem ezért maradt fenn örökre: róla nevezték el a Föld legmagasabb hegycsúcsát, a 8848 méter magas Mount Everestet, melyet az ő módszerével sikerült feltérképezni.","shortLead":"Kétszázharminc éve, 1790. július 4-én született Sir George Everest, aki India első feltérképezőjeként szerzett...","id":"20200704_230_eve_szuletett_sir_george_everest_a_fold_legmagasabb_hegyenek_nevadoja_mount_everest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5e02f8-8c55-4035-945f-e94b97141c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_230_eve_szuletett_sir_george_everest_a_fold_legmagasabb_hegyenek_nevadoja_mount_everest","timestamp":"2020. július. 04. 11:03","title":"230 éve született Everest, akiről nem véletlenül nevezték el a Föld legmagasabb hegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"84 százalék ment a kormánymédiához, közpénzből.","shortLead":"84 százalék ment a kormánymédiához, közpénzből.","id":"20200704_Szinte_minden_allami_reklamkoltes_NERcegekhez_kerul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcc1456-9f89-4514-8d9c-5a066d44571a","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Szinte_minden_allami_reklamkoltes_NERcegekhez_kerul","timestamp":"2020. július. 04. 11:59","title":"Szinte minden állami reklámköltés NER-cégekhez kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4b728-792a-4fbf-8a45-48960d16865c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hangja az egyik legjobb lesz az öthengeressel. ","shortLead":"A hangja az egyik legjobb lesz az öthengeressel. ","id":"20200705_Audi_RS3_Nurburgring","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4b728-792a-4fbf-8a45-48960d16865c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2311e682-dbae-4efc-a94b-4ef6d9e8c33f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200705_Audi_RS3_Nurburgring","timestamp":"2020. július. 05. 11:20","title":"450 lóerős lehet az új Audi RS3? - Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött, az egyik vezetője meghalt.","shortLead":"Két autó ütközött, az egyik vezetője meghalt.","id":"20200704_Halalos_karambol_Inarcson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01486651-b6a5-4cb7-b4bd-040b52179eff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Halalos_karambol_Inarcson","timestamp":"2020. július. 04. 15:48","title":"Halálos karambol Inárcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3603b07a-a51d-4b5f-943e-50e364c434d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vize sem volt az állatnak, rendőrök mentették meg.","shortLead":"Vize sem volt az állatnak, rendőrök mentették meg.","id":"20200704_50_fokos_furgonban_hagyta_kikotve_a_kutyat_allatkinzas_a_gyanu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3603b07a-a51d-4b5f-943e-50e364c434d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c3c33f-07fc-4839-9b3f-e3452afa4b7f","keywords":null,"link":"/elet/20200704_50_fokos_furgonban_hagyta_kikotve_a_kutyat_allatkinzas_a_gyanu","timestamp":"2020. július. 04. 13:45","title":"50 fokos furgonban hagyta kikötve a kutyát, állatkínzás a gyanú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]