[{"available":true,"c_guid":"b1154505-256d-411f-a7b8-21c7d1618cbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zephyr új egere nem csak kialakítása miatt érdekes, a borítás alá is került egy szokatlan elem: egy nagy teljesítményű ventilátor van benne.","shortLead":"A Zephyr új egere nem csak kialakítása miatt érdekes, a borítás alá is került egy szokatlan elem: egy nagy...","id":"20200715_zephyr_videojatekos_eger_ventilator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1154505-256d-411f-a7b8-21c7d1618cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6706a32-8127-4fa3-bec1-e7fb458ccefe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_zephyr_videojatekos_eger_ventilator","timestamp":"2020. július. 15. 11:03","title":"Miniventilátor van ebben az egérben, hogy ne izzadjon a használója keze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a72258-ca95-406f-b30b-1a248f5478cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Határozatban döntött arról az Országgyűlés, hogy feltételeket szabtak a kormánynak, miként támogathatja az Európai Unió koronavírus-járvány okozta gazdasági károk enyhítését célzó hitelfelvételét.","shortLead":"Határozatban döntött arról az Országgyűlés, hogy feltételeket szabtak a kormánynak, miként támogathatja az Európai Unió...","id":"20200714_Megszavazta_a_Fidesz_hogy_ne_lehessen_jogallami_feltetelekhez_kotni_a_kedvezmenyes_EUs_hitelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91a72258-ca95-406f-b30b-1a248f5478cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4298401e-f412-4b3c-b148-3db262fccf6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Megszavazta_a_Fidesz_hogy_ne_lehessen_jogallami_feltetelekhez_kotni_a_kedvezmenyes_EUs_hitelt","timestamp":"2020. július. 14. 14:57","title":"Megszavazta a Fidesz, hogy ne lehessen jogállami feltételekhez kötni az EU-támogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a9f8d8-aa1d-413f-a22d-af2ec6ee7bc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évszázados hagyományt gondoltak újra a PET Kupa szervezői. A céljuk az, hogy jó példát mutassanak más országoknak is a hulladék helybeni hasznosítására.","shortLead":"Évszázados hagyományt gondoltak újra a PET Kupa szervezői. A céljuk az, hogy jó példát mutassanak más országoknak is...","id":"20200715_A_Tiszaparti_Martelyon_bocsatottak_vizre_az_elso_ujrahasznositott_muanyagbol_keszult_ladikot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95a9f8d8-aa1d-413f-a22d-af2ec6ee7bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a5a7ad-4a51-45e5-aeb2-b88187ba9d31","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_A_Tiszaparti_Martelyon_bocsatottak_vizre_az_elso_ujrahasznositott_muanyagbol_keszult_ladikot","timestamp":"2020. július. 15. 15:09","title":"A folyón összeszedett hulladékból építettek ladikot a Tiszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hua Csunjing, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerint politikai döntés született, amikor arról határoztak a britek, kiteszik a Huawei szűrét az ország mobilos hálózatából.","shortLead":"Hua Csunjing, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerint politikai döntés született, amikor arról határoztak...","id":"20200715_kina_huawei_nagy_britannia_5g_halozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4b0c13-a643-480a-8d19-64398a7a70d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_kina_huawei_nagy_britannia_5g_halozat","timestamp":"2020. július. 15. 15:03","title":"Nem hagyja magát Kína, megvédik a Huaweit a britektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple belement, hogy 500 millió dollárig kártérítést fizessen bizonyos amerikai felhasználóknak, akik kifogásolták, hogy a cég visszafogja az iPhone-juk teljesítményét.","shortLead":"Az Apple belement, hogy 500 millió dollárig kártérítést fizessen bizonyos amerikai felhasználóknak, akik kifogásolták...","id":"20200714_iphoneok_lassitasa_batterygate_apple","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b37e23-cfb4-4fbb-be15-135eae51cf8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_iphoneok_lassitasa_batterygate_apple","timestamp":"2020. július. 14. 10:25","title":"Amerikában már lehet igényelni a bánatpénzt a lelassított iPhone-ok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb élelmiszergyára lehet a Sparnak, Bicske és Üllő után Perbálon.","shortLead":"Újabb élelmiszergyára lehet a Sparnak, Bicske és Üllő után Perbálon.","id":"20200715_Spar_Zimbo_gyar_hus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264a02da-475d-4495-8e89-050c2f0c3efd","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_Spar_Zimbo_gyar_hus","timestamp":"2020. július. 15. 19:08","title":"Megveszi a Spar a magyarországi Zimbo-gyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar kormány által közölt listán is a kockázatos országok között szerepel a két balkáni állam.","shortLead":"A magyar kormány által közölt listán is a kockázatos országok között szerepel a két balkáni állam.","id":"20200714_Az_EU_sem_tekinti_biztonsagos_orszagnak_Szerbiat_es_Montenegrot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364c978a-224d-4f69-8a89-105fd8111799","keywords":null,"link":"/vilag/20200714_Az_EU_sem_tekinti_biztonsagos_orszagnak_Szerbiat_es_Montenegrot","timestamp":"2020. július. 14. 19:15","title":"Az EU sem tekinti biztonságos országnak Szerbiát és Montenegrót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06129b-9cf1-4edb-97d4-0cbf22fc5839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az árcsökkentést követően a Model Y már nem kerül sokkal többe a Model 3-nál.","shortLead":"Az árcsökkentést követően a Model Y már nem kerül sokkal többe a Model 3-nál.","id":"20200714_megvagtak_a_legujabb_tesla_arat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd06129b-9cf1-4edb-97d4-0cbf22fc5839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521d8a28-2492-474d-81ce-b9a4fdcf20a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_megvagtak_a_legujabb_tesla_arat","timestamp":"2020. július. 14. 11:21","title":"Milliós engedményt adnak most a legújabb Tesla árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]