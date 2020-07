Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5713bfde-b783-41bd-8961-0e64c8682eeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor szóltak, a Klebelsberg Központ állítólag azt monda, a terveken nem tudnak változtatni. A gyerekeknek így fagyban és esőben, keresztezve a főutat kell lesétálnia egy kilométert, ha ebédelnének.","shortLead":"Amikor szóltak, a Klebelsberg Központ állítólag azt monda, a terveken nem tudnak változtatni. A gyerekeknek így fagyban...","id":"20200715_iregszemcse_iskola_felujitas_kimaradt_etkezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5713bfde-b783-41bd-8961-0e64c8682eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc1f83f-3e81-42f7-8e8a-b4b6ce2b250c","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_iregszemcse_iskola_felujitas_kimaradt_etkezo","timestamp":"2020. július. 15. 21:05","title":"1,5 milliárdból újították fel az iregszemcsei iskolát, de az ebédlő kimaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d753f6c-8126-4ac1-9acc-e8bbf100ece1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügy államtitkára arra kérte a városvezetőket, hogy készítsenek repülőtér-fejlesztési terveket.","shortLead":"A külügy államtitkára arra kérte a városvezetőket, hogy készítsenek repülőtér-fejlesztési terveket.","id":"20200717_kisrepulok_kisrepulo_megyei_jogu_varosok_magyar_levente_kkm_repuloter_fejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d753f6c-8126-4ac1-9acc-e8bbf100ece1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8ab138-9459-4033-9f19-cd76961a2f4a","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_kisrepulok_kisrepulo_megyei_jogu_varosok_magyar_levente_kkm_repuloter_fejlesztes","timestamp":"2020. július. 17. 15:32","title":"A kormány kisrepülőkkel kötné össze a megyei jogú városokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ee45f3-bfa0-4aca-a8f6-8764a6f3794f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az akadémikus szerint Magyarországon idén 5 százalékos lehet a visszaesés és az államháztartási hiány is. Úgy látja, a munkahelyvédelmi intézkedések mértékéről lehet vitatkozni, az álláskeresési járadékot, pedig ki lehetne tolni 9 hónapra.","shortLead":"Az akadémikus szerint Magyarországon idén 5 százalékos lehet a visszaesés és az államháztartási hiány is. Úgy látja...","id":"20200716_csaba_laszlo_visszaeses_hiany_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94ee45f3-bfa0-4aca-a8f6-8764a6f3794f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3cf1963-ddfe-4dda-9cb3-d1a90146ef2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_csaba_laszlo_visszaeses_hiany_valsag","timestamp":"2020. július. 16. 11:27","title":"Csaba László: 9 hónapra kellene emelni az álláskeresési járadékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86179fe-d724-4460-8dad-e572c1bed83b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Gyümölcsöt hozott a Családi Törpemalac Program.","shortLead":"Gyümölcsöt hozott a Családi Törpemalac Program.","id":"20200717_A_malacok_madjnem_kutyak_csak_onallobbak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e86179fe-d724-4460-8dad-e572c1bed83b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32874b00-b3b7-420b-94b5-418ae60a673b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_A_malacok_madjnem_kutyak_csak_onallobbak","timestamp":"2020. július. 17. 11:31","title":"A malacok majdnem kutyák, csak önállóbbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4bd00c-6255-4b16-ab19-d62db66240bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olaszok esküsznek rá, hogy így sincs rossz hangja. ","shortLead":"Az olaszok esküsznek rá, hogy így sincs rossz hangja. ","id":"20200716_Az_egyik_legszebb_hangu_olasz_auto_is_hibrid_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a4bd00c-6255-4b16-ab19-d62db66240bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54a3455-ca6c-420d-84ff-704d385482d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_Az_egyik_legszebb_hangu_olasz_auto_is_hibrid_lett","timestamp":"2020. július. 16. 18:36","title":"Az egyik legszebb hangú olasz autó is hibrid lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt győri polgármester kérdésekre nem válaszolt.","shortLead":"A volt győri polgármester kérdésekre nem válaszolt.","id":"20200717_Kezmuves_vazat_kapott_Borkai_Zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa8ec99-a61e-45a6-802f-589510788272","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Kezmuves_vazat_kapott_Borkai_Zsolt","timestamp":"2020. július. 17. 07:44","title":"Kézműves vázát kapott Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe18327-a541-4e83-ad00-c6087b7888ca","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az uniós garanciákat könnyű kijátszani, ezt meg is teszik a cégek.","shortLead":"Az uniós garanciákat könnyű kijátszani, ezt meg is teszik a cégek.","id":"20200717_Nemet_munka_bolgar_fizetesert_szazezrek_kovetik_egy_vendegmunkas_peret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fe18327-a541-4e83-ad00-c6087b7888ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57223294-7276-40bb-8e89-c56b653c57e4","keywords":null,"link":"/kkv/20200717_Nemet_munka_bolgar_fizetesert_szazezrek_kovetik_egy_vendegmunkas_peret","timestamp":"2020. július. 17. 18:18","title":"Német munka bolgár fizetésért: százezrek követik egy vendégmunkás perét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 77 ezer új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön a Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint. Az országban már több mint 3,57 millió fertőzést igazoltak.\r

","shortLead":"Több mint 77 ezer új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön a Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint...","id":"20200717_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b47049-4250-4e3b-96c7-7c862e942b3c","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok_rekord","timestamp":"2020. július. 17. 06:53","title":"Soha ennyi fertőzöttet nem találtak még egy nap alatt az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]